Kinesisk “Instagram” Xiaohongshu speeder op for børsnotering i Hongkong

Det kinesiske socialmedie Xiaohongshu, der i Vesten er kendt under navnet RedNote, fremskynder nu sine planer om en børsnotering i Hongkong. Det skriver Financial Times, som omtaler platformen som “Kinas Instagram” på grund af dens fokus på billeder, livsstilsindhold og shopping-anbefalinger.

Ifølge avisen arbejder selskabet samtidig på at bredde sin brugerbase ud og forsøger målrettet at tiltrække flere mandlige brugere. Platformen har historisk haft en overvægt af kvindelige brugere og er især kendt for indhold inden for mode, skønhed og livsstil.

Fra kvindedomineret niche til bredere publikum

Xiaohongshu har i de seneste år oplevet stor vækst og har etableret sig som en af de mest indflydelsesrige sociale platforme i Kina, særligt inden for e-handel og influencer-markedsføring. En udvidelse mod mandlige brugere kan ifølge Financial Times være med til at styrke selskabets vækstprofil og gøre det mere attraktivt for investorer forud for en børsnotering.

Detaljerne om størrelsen på en eventuel notering, tidsplan og hvilke banker der eventuelt er involveret, fremgår ikke af de tilgængelige oplysninger. Det er heller ikke oplyst, hvor stor en andel af selskabet der forventes udbudt, eller hvilken værdiansættelse man sigter efter.

Del af en bølge af kinesiske teknologi-noteringer

Nyheden om Xiaohongshus planer kommer i en periode, hvor flere kinesiske teknologiselskaber har vendt blikket mod Hongkongs børs som notering-destination, blandt andet i lyset af de fortsatte spændinger og reguleringsmæssige udfordringer forbundet med noteringer i USA. En vellykket notering af Xiaohongshu kunne dermed også fungere som en indikator for investorernes appetit på kinesiske forbruger- og teknologiaktier generelt.

For danske investorer, der følger udviklingen i det kinesiske teknologimarked og eventuelle nye børsnoteringer i Asien, er sagen et eksempel på, hvordan kinesiske vækstselskaber fortsat søger kapital via Hongkong frem for de traditionelle vestlige børser.

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