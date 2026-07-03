Citadel leverede tocifrede afkast i første halvår trods quant-uro i juni

Ken Griffins hedgefond Citadel steg bredt på tværs af strategier i H1 2026. Den taktiske handelsfond undgik en hård kvant-nedtur i slutningen af juni.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Ken Griffins hedgefond Citadel har leveret positive afkast på tværs af sine forskellige investeringsstrategier i første halvår af 2026. Det skriver CNBC med henvisning til en kilde med kendskab til fondens afkast, der ikke ønsker at blive identificeret, fordi oplysningerne er fortrolige.

Fremgangen trækkes af dobbeltcifrede stigninger i både den taktiske handelsfond og aktiefonden. Citadels taktiske handelsfond, der kombinerer diskretionær aktieinvestering med kvantitative strategier, steg 14,3 procent frem til udgangen af juni efter en fremgang på 3,1 procent i juni alene.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Undgik hård nedtur i kvant-strategier

Den taktiske handelsfond formåede ifølge kilden at navigere uden om en turbulent periode for kvantitativ investering i slutningen af juni. Kvantstrategier baserer sig på matematiske modeller, statistisk analyse, maskinlæring og algoritmer til at identificere investeringsmuligheder, sammensætte porteføljer og styre risiko.

Tidligere på ugen oplyste Goldman Sachs’ prime brokerage-afdeling til sine kunder, at systematiske long-short-strategier i perioden fra 23. juni til mandag havde oplevet deres værste femdages-forløb siden december 2023. Ifølge Goldman Sachs skyldtes udviklingen primært en afvikling af overfyldte handler og momentum-positioner på shortsiden. Citadels taktiske handelsstrategi undgik dette udsalg, fremgår det af CNBC’s oplysninger.

Flere fonde i grønt

Også Citadels aktiefond klarede sig godt med et afkast på 11,2 procent i første halvår, heraf 3,5 procent i juni måned. Firmaets flagskib, den store multistrategifond Wellington, steg 5,7 procent frem til udgangen af juni efter en fremgang på 1,8 procent i juni.

Citadels globale fond for fastforrentede papirer steg 1,7 procent i juni, hvilket betyder, at fonden stort set er uforandret for året som helhed.

Volatilt marked med rekordniveauer

Citadels afkast kommer i et første halvår præget af betydelig volatilitet på de finansielle markeder. S&P 500-indekset steg 9,6 procent frem til udgangen af juni, hvor benchmarket vendte tilbage til nye rekordniveauer efter et fald over fem sammenhængende uger i februar og marts.

Investorerne har i perioden forholdt sig til stigende oliepriser i forbindelse med konflikten omkring Iran, spørgsmål om holdbarheden af de massive investeringer i kunstig intelligens samt skiftende forventninger til den amerikanske centralbanks pengepolitik. Ifølge CNBC har markedsopturen for nylig bredt sig ud over blot de allerstørste teknologiaktier.

Citadel forvaltede omkring 69 milliarder dollar i aktiver pr. 1. juni. Selskabet har ifølge CNBC ikke ønsket at kommentere de rapporterede afkasttal.

Læs også: Blandede amerikanske aktiefutures forud for vigtig jobrapport