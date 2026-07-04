Hedebølge i USA sender elpriser i vejret og lammer togtrafik før 4. juli

Ekstrem varme presser amerikanske elnet til bristepunktet. Elpriserne er steget kraftigt, mens tog og fly rammes af forsinkelser i en af årets travleste rejseuger.

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En langvarig og farlig hedebølge rammer det centrale og østlige USA og fortsætter ind i weekenden omkring den amerikanske nationaldag den 4. juli. Det skriver CNBC. Varmen presser elnettet til bristepunktet, sender elpriserne kraftigt op og skaber forsinkelser for millioner af rejsende i en af årets travleste rejseuger.

Ifølge den amerikanske vejrtjeneste National Weather Service kan temperaturerne nå op på 40,5 grader celsius flere steder, og der ventes flere daglige, månedlige og potentielt historiske varmerekorder. Myndighederne advarer om øget risiko for varmerelaterede sygdomme, særligt for sårbare grupper og personer uden tilstrækkelig køling.

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Elpriserne eksploderer i flere delstater

Netoperatøren PJM, som er USA’s største og dækker titusindvis af mennesker i Mid-Atlantic-regionen, den sydlige del af landet og hovedstadsområdet Washington D.C., er ifølge CNBC underlagt et føderalt varsel om at nedbringe elforbruget i sit dækningsområde. Det er et klart signal om, hvor tæt elnettet er på at blive overbelastet, når millioner af klimaanlæg kører for fuld kraft samtidig.

Tal fra den amerikanske energistatistikmyndighed EIA, som CNBC henviser til, viser, at engrosprisen på el torsdag steg med mere end 243 procent i New England og 101 procent i New York City. I Midtvesten steg priserne med knap 55 procent, mens de i Mid-Atlantic-regionen steg 45,6 procent. Prisstigningerne afspejler det massive pres på efterspørgslen efter aircondition, som NWS advarer bliver forstærket af meget høj luftfugtighed, der får varmen til at føles endnu værre.

De kraftige udsving i engrospriserne er relevante at følge for investorer med eksponering mod amerikanske energiselskaber og elnetoperatører, da episoder med ekstrem vejr i stigende grad skaber volatilitet i el- og energimarkederne. Sådanne begivenheder kan påvirke både indtjeningen hos kraftproducenter og investeringsbehovet i infrastruktur, der skal gøre nettet mere robust over for klimaekstremer.

Politikere opfordrer til besparelser

New Yorks borgmester Zohran Mamdani opfordrede torsdag byens borgere til at hjælpe med at aflaste delstatens elnet. Han bad blandt andet indbyggerne om at indstille deres aircondition til 78 grader Fahrenheit, svarende til omkring 25,5 grader celsius, slukke for elektronik, der ikke bruges, og vente med at køre opvaskemaskine og vaskemaskine til de tidlige morgentimer eller sene aftentimer.

Mamdani opfordrede desuden newyorkere til at blive indendørs for at undgå den værste varme. Adspurgt om det meget omtalte bryllup mellem Taylor Swift og Travis Kelce, som ifølge planen skulle finde sted i Madison Square Garden, svarede borgmesteren ifølge CNBC: “Min anbefaling til alle newyorkere er at blive indendørs og holde sig kølige, og hvis man tilfældigvis skal giftes i Madison Square Garden, så vil man blive indendørs og holde sig kølig, og jeg synes, det er et godt eksempel at sætte for byen som helhed.”

I Philadelphia, hvor temperaturerne oversteg 37,8 grader celsius, valgte man ifølge CNBC at aflyse en parade, der ellers skulle markere USA’s 250-års jubilæum fredag.

Togforsinkelser og aflyste flyafgifter

Hedebølgen skaber også kaos i transportsektoren midt i en af de mest trafikerede rejseuger på året. Togoperatøren Amtrak har varslet, at tog kan blive nødt til at køre med nedsat hastighed og opleve forsinkelser mellem klokken 11 og 19 frem til den 4. juli i Nordøststaterne, Sydøststaterne og Midtvesten på grund af de forventede ekstreme temperaturer.

Også New Jersey Transit-tog ind til New York ventes at blive ramt af forsinkelser og aflysninger, fordi varmen påvirker togudstyret. Flyselskabet Delta Air Lines har på sin side udsendt en meddelelse om, at selskabet i denne uge frafalder ombookningsgebyrer for rejser gennem LaGuardia-lufthavnen i New York som følge af det varme vejr.

Også landevejene er under pres. Transportmyndigheden i Illinois har advaret bilister om, at vejbelægninger kan bule op og svigte i den ekstreme varme, hvilket øger risikoen for uheld og køkørsel på hovedfærdselsårerne.

Klimaforandringer i baggrunden

Hedebølgen kommer, mens forskere advarer om, at klimaforandringer forstærker både hyppigheden og styrken af ekstreme vejrfænomener. Ifølge CNBC peger forskerne på afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og gas som den primære drivkraft bag klimakrisen.

Episoden i USA understreger et mønster, der også ses andre steder i verden: Ekstremt vejr lægger et stadig større pres på både energiinfrastruktur og transportsystemer, hvilket kan give store og pludselige udsving i energipriserne. For markedet er det et påmindelse om, at klimarisiko i stigende grad bør indregnes som en faktor, der kan påvirke både forsyningssikkerhed og selskabers driftsomkostninger.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer med eksponering mod amerikanske energi- og forsyningsselskaber, eksempelvis via globale aktiefonde eller ETF’er, er episoden endnu et eksempel på, hvordan ekstremt vejr kan skabe kortsigtet volatilitet i el- og energimarkederne. Sådanne prisudsving rammer typisk ikke direkte danske C25-selskaber, men de kan påvirke det globale investeringsklima og understrege den stigende relevans af klimarisiko i porteføljesammensætningen.

Danske selskaber med aktiviteter inden for vedvarende energi, netinfrastruktur eller klimatilpasning kan på sigt drage fordel af den øgede opmærksomhed på robuste energisystemer, som episoder som denne sætter fokus på. Investorer bør dog holde sig for øje, at effekten primært er kortsigtet og lokal, og at den amerikanske hedebølge i sig selv ikke forventes at have direkte indvirkning på danske aktiekurser eller renteudviklingen.

Kilde

Artiklen er skrevet på baggrund af oplysninger fra cnbc.com. NPinvestor hæfter ikke for indhold på eksterne sider.