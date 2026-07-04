Nvidia-topchef: Humanoide robotter er en “billion-dollar”-mulighed

Jensen Huang kalder humanoide robotter en "multitrillion-dollar economic opportunity". MarketWatch peger på robotics som Nvidias næste store vækstspor.

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Nvidias topchef, Jensen Huang, fortsætter med at pege på humanoide robotter som selskabets næste store vækstmotor. Ifølge MarketWatch har Huang beskrevet markedet for humanoide robotter som en “multitrillion-dollar economic opportunity” – altså en mulighed i størrelsesordenen flere billioner dollar. Udmeldingen understreger, hvor central en rolle robotics nu spiller i Nvidias fortælling til investorerne, ved siden af selskabets dominerende position inden for AI-chips.

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Robotics som det næste kapitel efter AI-boomet

Nvidia har de seneste år været en af de helt store vindere i aktiemarkedet, drevet af eksplosiv efterspørgsel efter selskabets grafikchips til træning af AI-modeller og drift af datacentre. Nu forsøger selskabet – og dets topchef – at flytte investorernes blik mod et nyt vækstområde: robotics, og især humanoide robotter, der kan bevæge sig og agere i menneskelignende omgivelser.

Ifølge MarketWatch er tankegangen, at de samme typer avancerede computerchips og AI-modeller, der i dag driver chatbots og billedgenkendelse, i stigende grad også vil blive brugbare til at give robotter “hjerner” – altså evnen til at opfatte omgivelser, træffe beslutninger og udføre fysiske opgaver. Det gør robotics til et naturligt næste skridt for et selskab som Nvidia, der allerede har en dominerende position inden for den type AI-hardware.

Store forventninger, men også stor usikkerhed

Betegnelsen “multitrillion-dollar economic opportunity” fra Jensen Huang, som gengivet af MarketWatch, signalerer, at Nvidia ser et markedspotentiale, der langt overstiger selskabets nuværende omsætning fra AI-chips. Den slags udtalelser fra en topchef i et af verdens mest værdifulde selskaber vejer tungt hos investorer, der leder efter det næste store investeringstema efter AI-boomets første bølge.

Samtidig er det værd at huske, at robotics-branchen fortsat er i en tidlig fase. Humanoide robotter, der kan agere pålideligt og økonomisk rentabelt i fabrikker, lagre eller private hjem, er endnu ikke udbredt i stor skala. Store udmeldinger om fremtidige billion-dollar-markeder skal derfor altid ses i lyset af, at der typisk går år, før den slags teknologiske visioner reelt slår igennem i selskabers regnskaber.

Hvad betyder det for danske investorer?

Nvidia er en af de mest handlede amerikanske aktier blandt danske privatinvestorer, ofte via internationale mæglerplatforme eller som del af globale indeksfonde. Udmeldinger fra Jensen Huang om nye vækstområder som robotics kan derfor få betydning for sentimentet omkring aktien og for AI-relaterede temaer bredt i porteføljer med eksponering mod amerikansk teknologi.

For danske investorer, der har Nvidia eller andre AI- og halvlederaktier i deres portefølje – eksempelvis via en aktiesparekonto eller et almindeligt depot – er det relevant at følge, hvordan selskabets robotics-satsning udvikler sig konkret i kommende regnskaber og produktlanceringer. Indtil videre er der tale om en overordnet vision fra topchefen, og investorer bør holde sig for øje, at der endnu ikke er tale om konkrete, målbare indtægter fra robotics-markedet.

Kilde

Artiklen er skrevet på baggrund af oplysninger fra marketwatch.com. NPinvestor hæfter ikke for indhold på eksterne sider.