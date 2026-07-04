Fire elselskaber i Velkommen-koncernen begæret konkurs: Kunder risikerer at miste penge

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Fire danske elselskaber under Velkommen-koncernen – Velkommen, Nettopower, Power Fuel og Vedvarende – er blevet begæret konkurs. Det får nu Forbrugerrådet Tænk til at opfordre kunder til øjeblikkeligt at stoppe deres betalinger til selskaberne og finde et nyt elselskab hurtigst muligt, skriver DR.

Ifølge DR kommer konkursbegæringen ikke bag på Christian Sand, der er forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Han beskriver over for DR, at selskaberne har behandlet deres kunder dårligt ved at fastholde deres penge og opkræve unormalt høje aconto-beløb.

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Klart råd: Stop betalinger og skift selskab

Christian Sand fra Forbrugerrådet Tænk anbefaler ifølge DR, at kunder ikke betaler kommende elregninger, hvis der er tale om acontobetaling for fremtidigt forbrug. Baggrunden er en risiko for, at pengene aldrig kommer tilbage til kunderne, hvis selskaberne går konkurs.

Han opfordrer desuden kunder, der for nylig har overført et aconto-beløb, til hurtigst muligt at kontakte deres bank for at forsøge at stoppe betalingen – for eksempel via betalingsservice. Samtidig lyder rådet klart: Find et nyt elselskab hurtigst muligt.

Situationen er dog en anden, hvis en kunde modtager en regning for strøm, der allerede er forbrugt. I det tilfælde skal regningen betales, fordi varen allerede er leveret, forklarer Christian Sand ifølge DR.

Kunde har ventet næsten tre måneder på penge til gode

Det er ikke kun nuværende kunder, der risikerer at tabe penge. Også tidligere kunder med penge til gode fra for høje acontobetalinger står i en usikker situation. Det gælder blandt andre Joakim Torp fra Aarhus, som ifølge DR har cirka 2.500 kroner til gode hos Power Fuel.

Joakim Torp opsagde sin elaftale den 8. april og modtog efterfølgende en slutopgørelse, men har fortsat ikke fået udbetalt sine penge næsten tre måneder senere. Han fortæller til DR, at han kun har været i skriftlig dialog med selskabet et par gange, og at han oplevede, at kundeservice lovede at rette op på fejlagtige gebyrer uden at det reelt skete.

“Der var en oplevelse af, at man i kundeservice blev mødt af nogen, der sagde noget, men gjorde noget andet,” siger Joakim Torp til DR. Han er selv usikker på, om han nogensinde får sine penge tilbage: “Måske, men jeg ved det ikke. Det må tiden vise,” siger han.

Selskaberne indledte rekonstruktion dagen før konkursbegæring

Ifølge DR besluttede tre af selskaberne – Velkommen A/S, Nettopower ApS og Vedvarende A/S – allerede den 2. juli at indlede rekonstruktion. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Velkommen. Beslutningen kom altså dagen før konkursbegæringen blev offentliggjort.

Lars Bax Hein, der er medejer af Velkommen A/S, udtaler i pressemeddelelsen ifølge DR, at Velkommen lever af kundernes tillid, og at den seneste periode har været vanskelig med udfordringer i forhold til stabilitet og kundehåndtering. Ifølge selskabet fortsætter driften under rekonstruktionsprocessen, og målet er at stabilisere forretningen og finde en holdbar løsning for kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Da DR forelagde kritikken fra Joakim Torp og Forbrugerrådet Tænk for Power Fuel og Velkommen, henviste Velkommens presseafdeling til, at beslutningen om rekonstruktion blev truffet dagen før konkursbegæringen, og at selskabet derfor ikke havde yderligere kommentarer.

Christian Sand tvivler dog ifølge DR på, om selskaberne kan komme ud af krisen. Han peger på, at konkursbegæringen bekræfter en bekymring, Forbrugerrådet Tænk længe har haft om selskabernes økonomiske situation, og han frygter, at forbrugerne ender med at tabe de penge, de har til gode.

Hvad betyder det for danske investorer?

Sagen understreger en risiko, der ofte overses i det danske detailmarked for el: Mindre og mellemstore elselskaber kan komme i akut økonomisk knæ, hvis de opkræver store aconto-beløb af kunder uden tilstrækkelig kapitalpolstring. For investorer med eksponering mod energisektoren eller finansielle selskaber, der yder kredit eller garantier til mindre energileverandører, er sagen en påmindelse om, at konkurser i detailleddet kan opstå med kort varsel og ramme både forbrugere og kreditorer.

Ingen af de fire selskaber i Velkommen-koncernen er børsnoterede, og sagen har derfor ikke direkte kurspåvirkning på C25-selskaber eller det danske aktiemarked. Men episoden føjer sig til en række tilfælde, hvor mindre elselskaber i Danmark har fået økonomiske problemer, og den kan øge fokus på regulering og krav til kapitalgrundlag i branchen – noget der på sigt kan påvirke rammevilkårene for større, børsnoterede energiselskaber og forsyningsvirksomheder.

Kilde

Artiklen er skrevet på baggrund af oplysninger fra dr.dk. NPinvestor hæfter ikke for indhold på eksterne sider.