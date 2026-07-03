Britisk servicesektor skrumper, men FTSE 100 stiger til 4-måneders høj

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Den britiske servicesektor viste i juni sin svageste aktivitet siden januar 2023, og virksomhederne skar ned på arbejdsstyrken i det hurtigste tempo siden februar. Det viser den seneste PMI-måling fra S&P Global, som ifølge The Guardian peger på forstyrrelser fra Iran-krigen og en hedebølge som medvirkende årsager. Alligevel steg den britiske FTSE 100-indeks samme dag til sit højeste niveau i fire måneder.

Ifølge S&P Global skyldtes den svage udvikling i servicesektoren en generelt svag efterspørgsel, hvilket førte til et “vedvarende fald i ordrepukler” på tværs af serviceøkonomien. Mange virksomheder har enten gennemført fyringer eller undladt at genbesætte stillinger, når medarbejdere har sagt op frivilligt, i takt med at stigende omkostninger har lagt pres på indtjeningsmarginerne. Ifølge The Guardian krympede den bredere britiske økonomi ligeledes i perioden.

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Aktiemarked stiger trods svage nøgletal

Trods de svage PMI-tal steg FTSE 100 op mod 10.701 point om formiddagen, en stigning på 0,4 procent og det højeste niveau siden 3. marts, skriver The Guardian. Blandt de største stigere var mineselskabet Fresnillo, der steg 2,5 procent, ingeniørvirksomheden Weir Group med en fremgang på 2 procent, samt energiselskabet SSE, der steg 1,8 procent.

Flere faktorer trækker i retning af markedsoptimisme. Håb om en fredsaftale mellem USA og Iran har presset oliepriserne ned, mens svagere end ventede amerikanske beskæftigelsestal dæmper forventningerne til rentestigninger i USA. Dan Coatsworth, chef for markeder hos AJ Bell, forklarer ifølge The Guardian, at svage beskæftigelsestal normalt ville lede til rentenedsættelser fra centralbanker, men at markedet næppe er tæt på, at den amerikanske centralbank griber til rentesaks. Han peger desuden på, at investorer i øjeblikket roterer ud af chipaktier, som har haft en stærk start på året, og ind i mere traditionelle “old economy”-selskaber, hvoraf der er mange på den britiske børs.

Samtidig er det britiske pund ifølge The Guardian på vej mod sin største ugentlige stigning siden begyndelsen af april, mens europæiske markeder generelt handles nær rekordniveauer.

Elbiler vinder frem i Storbritannien

Uden for finanssektoren viser nye tal fra brancheorganisationen New AutoMotive, at salget af elbiler i Storbritannien steg markant i juni. Ifølge tallene blev der solgt 64.000 nye elbiler i måneden, en stigning på 37,7 procent i forhold til samme periode sidste år. Elbiler udgjorde dermed 30 procent af det samlede bilmarked i juni, mens det samlede bilsalg steg næsten 15 procent år-til-år.

Ben Nelmes, adm. direktør i New AutoMotive, udtaler ifølge The Guardian: “Junis tal viser, at elbiler hurtigt bliver det gængse valg for britiske bilister. Med hver tredje nyregistreret bil som ren elbil skifter bilisterne i et ekstraordinært tempo.” Han peger desuden på, at forbrugerne “stemmer med pengepungen”, i takt med at salget af benzin- og dieselbiler fortsat falder strukturelt, blandt andet drevet af de høje brændstofpriser efter Iran-krigens udbrud.

The Guardian nævner desuden, at bilproducenten JLR har oplevet salgspåvirkning fra en større brand samt forstyrrelser relateret til Iran-krigen, mens ECB-chef Christine Lagarde ifølge CNBC har åbnet døren for en tidligere afgang fra sin post. Analysehuset Citi vurderer ifølge The Guardian, at olieprisen kan falde til 60 dollar per tønde, mens de globale fødevarepriser faldt i juni.

For danske investorer med eksponering mod britiske aktier eller sterling-baserede aktiver understreger dagens billede en split mellem svag realøkonomi og et aktiemarked, der i højere grad drives af rente- og oliepris-forventninger end af hjemlige vækstsignaler.