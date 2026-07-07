Netflix satser på korte klip for at tage kampen op mod YouTube

Netflix henter kort indhold fra Vogue, Cosmopolitan og The Hollywood Reporter i nye licensaftaler, mens YouTube fortsat vinder markedsandele i USA.

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Netflix udvider nu sit udbud med kortere videoklip fra en række store medievirksomheder i et forsøg på at tage viste-timer fra YouTube. Det skriver Business Insider, som beskriver aftalerne som “lige ud af YouTubes lærebog”, citeret efter analytiker Brandon Katz fra Greenlight Analytics.

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Streamingtjenesten har indgået licensaftaler med blandt andre BuzzFeed Studios, Condé Nast, Hearst Magazines, Penske Media og People Inc., fremgår det af Netflix’ egen meddelelse tirsdag. Fra begyndelsen af august kan abonnenter se videoer på mellem tre og 20 minutter fra kendte brands som Bon Appétit, Cosmopolitan, The Hollywood Reporter, Variety og Vogue.

Indholdet fokuserer på emner som rejser, madlavning og mode – altså den type “lean-back” underholdning, der traditionelt har trukket brugere til YouTube frem for de klassiske streamingtjenesters egenproducerede serier og film.

YouTube stikker fra Netflix på TV-tid

Baggrunden for satsningen er et voksende gab i den amerikanske TV-sening. Ifølge målinger fra Nielsen, som Business Insider henviser til, havde YouTube en andel på 13,4 procent af den samlede amerikanske TV-sening i april 2026, mens Netflix lå på 7,8 procent.

Det er en udvikling, der bekymrer Hollywoods streamingaktører, som i stigende grad ser YouTube som den egentlige konkurrent om forbrugernes tid frem for hinanden. Analytiker Brandon Katz fra Greenlight Analytics vurderer, at Netflix med de nye aftaler forsøger at gøre sig selv til en mere vanebaseret kilde til underholdning – uden at skulle betale de store summer, det kræver at producere hit-eller-flop egenproduktioner.

“Netflix forsøger at blive en mere vanemæssig kilde til underholdning uden at skulle betale de høje priser for hit-or-miss originalt indhold,” siger Katz til Business Insider.

Ikke Netflix’ første forsøg med kort format

Kortformat-video er ikke et nyt fænomen for Netflix. Selskabet testede allerede vertikale klip i 2021 med funktionen “Fast Laughs”, der viste udklip fra komedieserier, men lukkede feedet igen nogle år senere. Tidligere i år genoptog Netflix satsningen på korte klip, og selskabet har desuden haft videoer under fire minutter i serien “WWE Legend Profiles”.

John Derderian, der er vicepræsident for animationsserier samt børne- og familie-TV hos Netflix, forklarer ifølge en udtalelse til Business Insider, at de nye partnerskaber skal skabe større tilknytning til populærkulturen og give brugerne flere måder at tage historierne med sig gennem dagen.

Det ligger i tråd med en bredere tendens i Hollywood, hvor flere streamingtjenester det seneste år har satset mere på korte klip for at øge engagementet og få brugerne til at åbne appen flere gange dagligt – ikke kun om aftenen som traditionelt har været streamingens primetime.

Blødere licensvilkår kan lokke flere skabere til

Business Insider har talt med to kilder med direkte kendskab til forhandlingerne, som fortæller, at Netflix har ændret sin tilgang til licensaftaler for at få mere YouTube-indhold ind på platformen hurtigere. Under den første podcast-satsning i 2025 krævede Netflix, at podcastere fjernede deres videoudgaver fra YouTube – et krav, der var svært at acceptere for skabere og udgivere, som har bygget store forretninger op omkring netop YouTube.

Nu forhandler Netflix ifølge kilderne regelmæssigt licensaftaler om shows og podcasts, uden at kræve, at indholdet fjernes fra YouTube. “Det er en reel ændring,” siger en af kilderne, der har deltaget i forhandlingerne, til Business Insider.

Skabere og udgivere skal dog stadig afveje, om tilstedeværelsen på Netflix vil kannibalisere deres eksisterende YouTube-publikum, og om den licensbetaling, Netflix stiller i udsigt, kan opveje et eventuelt fald i visninger på YouTube.

For investorer med aktier i Netflix er sagen relevant, fordi den understreger den stigende konkurrence om seer-timer mellem de etablerede streamingselskaber og Alphabet-ejede YouTube. Netflix’ aktie handles bredt internationalt og er en del af mange globale porteføljer og pensionsopsparinger, som også danske investorer er eksponeret mod gennem indeksfonde og globale aktiefonde.

Selskabets forsøg på at billiggøre indholdsproduktionen via licensaftaler frem for dyre egenproduktioner kan på sigt påvirke marginer og abonnementsvækst – to nøgletal, som markedet typisk lægger vægt på, når Netflix aflægger kvartalsregnskab.