Mæglere i Home bruger Danske Banks whistleblowerordning mod topchef

Mere end 30 af Homes 120 franchisetagere har rettet en direkte appel mod topchef Martin Wiesener til ejeren Danske Bank. Banken afviser at kommentere sagen.

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Ejendomsmæglerkæden Home, der ejes af Danske Bank-koncernen, er kastet ud i en intern konflikt om ledelsen. Ifølge Finans har mere end 30 af kædens 120 franchisetagere skrevet direkte til bestyrelsesformand Kamilla Hammerich Skytte for at udtrykke mistillid til Homes administrerende direktør, Martin Wiesener.

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Det usædvanlige ved sagen er, at flere af de utilfredse mæglere har valgt at gå via Danske Banks whistleblowerordning for at få deres bekymringer frem til koncernens øverste ledelse, skriver Finans. Det tyder på, at konflikten internt i Home har nået et niveau, hvor de sædvanlige kanaler i franchisekæden ikke længere opleves som tilstrækkelige.

Danske Bank vil ikke kommentere sagen

Danske Bank, der som ejer sidder for bordenden i sagen, har ifølge Finans ingen kommentarer til konflikten. Bankens tavshed efterlader et åbent spørgsmål om, hvordan koncernen vil håndtere den interne uro i sit ejendomsmæglerselskab, og om sagen kan udvikle sig til en større ledelsesmæssig hovedpine for Danske Bank-koncernen.

Kamilla Hammerich Skytte, der til daglig er administrerende direktør et andet sted i koncernen, fungerer samtidig som bestyrelsesformand for Home. Det er hende, de utilfredse franchisetagere har rettet deres henvendelser til, hvilket ifølge Finans understreger, hvor alvorligt de vurderer situationen omkring Martin Wiesener.

Franchisemodel sætter forholdet på prøve

Home drives som en franchisekæde, hvor de enkelte ejendomsmæglerbutikker ejes og drives selvstændigt, men opererer under kædens fælles brand, systemer og retningslinjer. Det betyder, at forholdet mellem kædens centrale ledelse og de lokale franchisetagere er afgørende for, hvordan hele forretningen fungerer i praksis over for boligkøbere og -sælgere.

Når over en fjerdedel af franchisetagerne – mere end 30 ud af 120 – vælger at gå så langt som at kontakte ejerens øverste bestyrelse, tyder det på en dyb kløft mellem den administrerende direktør og en betydelig del af kædens lokale operatører. Hvad konflikten konkret handler om, fremgår ikke af det foreliggende materiale, men omfanget af utilfredsheden peger på, at det ikke drejer sig om enkeltstående uenigheder.

Betydning for Danske Bank som ejer

For danske investorer, der følger Danske Bank som en af de mest omsatte aktier i C25-indekset, er sagen isoleret set en mindre begivenhed sammenlignet med bankens kerneforretning inden for bank- og realkreditdrift. Ikke desto mindre kan interne konflikter i ejede selskaber som Home have en afsmittende effekt på koncernens omdømme, særligt hvis sagen udvikler sig og får mere offentlig opmærksomhed.

Brugen af Danske Banks whistleblowerordning i en sag, der handler om et datterselskabs ledelse, sætter samtidig fokus på, hvordan koncernen håndterer governance i de forretningsområder, der ligger uden for den traditionelle bankdrift. Danske Bank har de seneste år arbejdet på at genopbygge tilliden til sine interne kontrolsystemer efter tidligere sager, og en offentlig konflikt i et datterselskab kan derfor blive fulgt tæt, selvom banken indtil videre ikke ønsker at kommentere sagen.

Det er endnu uvist, hvordan Home-bestyrelsen og Danske Bank-koncernen vil forholde sig til henvendelserne fra de utilfredse franchisetagere, og om sagen får konsekvenser for Martin Wieseners fremtid som administrerende direktør for kæden. Finans vil formentlig følge sagen tæt i de kommende uger, i takt med at flere detaljer om baggrunden for konflikten kan komme frem.

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