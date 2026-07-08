Vanguard søger sin første kryptochef efter års skepsis om bitcoin

Kapitalforvalteren Vanguard, der forvalter 12.000 mia. dollar, opslår nu en stilling som chef for digitale aktiver – trods mangeårig kritik af bitcoin.

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Den amerikanske kapitalforvalter Vanguard, der længe har været blandt de mest krypto-skeptiske aktører i finansverdenen, søger nu sin første chef for digitale aktiver. Det fremgår af en stillingsopslag omtalt af Bitcoin Magazine, hvor rollen skal udforme selskabets langsigtede strategi for krypto og blockchain-baseret finans.

Stillingen, der er slået op inden for forretningsområdet Vanguard Personal Wealth og placeret i Dallas, kræver ifølge opslaget en topchef, der kan udvikle selskabets vision for digitale aktiver, identificere forretningsmuligheder og lede eksekvering på tværs af produkt, teknologi, drift, jura og compliance.

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Bred rolle langt ud over bitcoin-handel

Ifølge stillingsopslaget skal den nye chef fungere som Vanguards “senior subject matter expert” på området, rådgive den øverste ledelse om markedsudviklingen og repræsentere selskabet i dialog med tilsynsmyndigheder og brancheorganisationer. Vedkommende skal desuden være med til at forme fremtidige “markedsstandarder” og opbygge en skalerbar, samlet strategi for selskabets formuepleje-kunder.

Opslaget rækker langt ud over ren kryptohandel. Blandt de områder, den nye leder skal vurdere, nævnes tokenisering, stablecoins, digitale tegnebøger, opbevaring (custody) og blockchain-baseret afvikling af transaktioner. Vedkommende skal også tage stilling til, om Vanguard selv skal bygge disse kapaciteter, indgå partnerskaber med eksterne firmaer, eller helt afstå fra dele af markedet – samt lægge en flerårig køreplan med tilhørende governance- og risikorammer.

Fra skeptiker til nysgerrig iagttager

Vanguard havde ved udgangen af 2025 ifølge Bitcoin Magazine 12.000 milliarder dollar under forvaltning, hvilket gør selskabet til verdens næststørste kapitalforvalter kun overgået af BlackRock. Rekrutteringen ser ud til at markere første gang, Vanguard direkte søger en person udelukkende dedikeret til kryptostrategi, og det kommer efter flere år, hvor selskabet har skilt sig markant ud fra konkurrenterne.

Mens BlackRock, Fidelity og Franklin Templeton har lanceret spot-bitcoin-ETF’er og andre blockchain-produkter, har Vanguard indtil nu holdt sig fra at følge trop. Selskabets offentlige holdning har været direkte kritisk, og Vanguard har tidligere betegnet bitcoin som en “umoden aktivklasse”, der ikke egner sig til langsigtede investorer.

Vanguards administrerende direktør, Salim Ramji, der tiltrådte i juli 2024 efter en karriere hos BlackRock – hvor han stod i spidsen for iShares-forretningen bag den store iShares Bitcoin ETF – har ifølge Bitcoin Magazine udtalt, at beslutningen om ikke at lancere en bitcoin-ETF var “fuldt ud i overensstemmelse” med selskabets investeringsfilosofi. Han har lagt vægt på værdien af konsistens i de produkter, selskabet tilbyder sine kunder.

Små skridt mod krypto allerede taget

Selvom Vanguard officielt har holdt sig på afstand af krypto, har selskabet ikke stået helt uden for udviklingen. I december sidste år begyndte Vanguard at give sine mæglerkunder mulighed for at handle krypto-ETF’er og investeringsforeninger på platformen – en ændring, der åbnede adgang til fonde, der blandt andet indeholder bitcoin og andre digitale aktiver.

På et tidspunkt sidste år blev Vanguard også den største aktionær i Strategy, selskabet der har verdens største virksomhedsbeholdning af bitcoin. Den position opstod dog som følge af selskabets brede indeksfonde og ikke som en aktiv satsning på kryptovalutaen, fremgår det af Bitcoin Magazines gennemgang.

Selve rekrutteringen betyder ifølge Bitcoin Magazine ikke, at en produktlancering er umiddelbart forestående, og Vanguard fastholder, at selskabet ikke har planer om selv at udstede egne kryptoinvesteringsprodukter. Det, opslaget derimod signalerer, er en udvidelse af fokus fra blot at give adgang til tredjeparts-fonde til mere systematisk at vurdere, hvordan digitale aktiver på sigt kan indgå i selskabets formueforvaltningsforretning.

Betydning for danske investorer

For danske investorer, der ofte har eksponering mod globale indeksfonde og ETF’er via store forvaltere som Vanguard og BlackRock, er nyheden interessant som en indikator på, hvor bredt kryptoaktiver nu overvejes indarbejdet i mainstream formuepleje. Skulle Vanguard på sigt følge branchens øvrige store spillere med egne krypto-relaterede produkter, vil det potentielt gøre bitcoin og lignende aktiver endnu mere tilgængelige for almindelige pensionsopsparere og investorer også uden for USA.

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