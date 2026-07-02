Kospi og Nikkei falder som AI-chipudsalg fortsætter i Asien

Asiatiske aktiemarkeder faldt tirsdag, hvor Sydkoreas Kospi-indeks og Japans Nikkei begge blev ramt af et fortsat udsalg i AI-chipaktier. Det skriver Investing.com.

Ifølge mediet uddyber udsalget en bredere bevægelse, hvor investorer har trukket sig fra halvlederrelaterede aktier, der ellers har været blandt de store trækplastre på markedet i den seneste tid drevet af optimisme omkring kunstig intelligens.

Bredt asiatisk pres

Både Kospi og Nikkei, som er blandt Asiens mest teknologitunge indeks, blev negativt påvirket af udviklingen, fremgår det af Investing.coms dækning. Bevægelsen understreger, hvor følsomme de asiatiske markeder er over for udsving i sentimentet omkring AI- og chipsektoren.

For danske investorer med eksponering mod globale teknologi- og halvlederaktier kan udviklingen have betydning, da AI-chipsektoren har fungeret som en central drivkraft for flere internationale indeks det seneste stykke tid.

Følger global tech-sentiment

Faldet i Kospi og Nikkei kommer i kølvandet på en periode, hvor AI-relaterede aktier globalt har oplevet store kursudsving. Investorer holder i disse dage ekstra øje med, om udsalget er en midlertidig korrektion, eller om det signalerer en mere vedvarende skepsis over for værdiansættelserne i sektoren.

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NPinvestor følger udviklingen i de asiatiske markeder og AI-chipsektoren løbende, i takt med at nye oplysninger tilgår sagen.