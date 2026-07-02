Asiatiske chipaktier falder på rapporter om OpenAI-effektivisering og Metas cloudplaner

Chipaktier i Asien faldt onsdag, efter at rapporter om effektivitetsfremskridt hos OpenAI og planer om en ny cloud-forretning hos Meta skabte usikkerhed om efterspørgslen efter avanceret AI-hardware. Det skriver Investing.com.

Ifølge mediet reagerede investorer negativt på nyheder om, at OpenAI angiveligt har gjort fremskridt med at gøre sine AI-modeller mere ressourceeffektive. Det rejser spørgsmål om, hvorvidt den enorme efterspørgsel efter chips til træning og drift af avancerede AI-systemer vil fortsætte i samme tempo fremadrettet.

Effektivitet kan dæmpe chip-appetit

Hele fortællingen bag det seneste års kraftige stigninger i chipsektoren har i høj grad hvilet på en antagelse om, at AI-selskaber vil have brug for stadig flere og kraftigere chips for at kunne træne og drive deres modeller. Rapporter om, at OpenAI kan opnå samme eller bedre resultater med mindre regnekraft, udfordrer den præmis, og det satte ifølge Investing.com sit præg på kurserne blandt chipproducenter og -leverandører i regionen.

Nervøsiteten rammer bredt i en sektor, hvor sydkoreanske og japanske selskaber spiller en central rolle i den globale forsyningskæde for halvledere, hukommelseschips og produktionsudstyr.

Metas cloud-planer lægger yderligere pres på

Samtidig peger Investing.com på rapporter om, at Meta arbejder på at opbygge sin egen cloud-forretning og planlægger at sælge overskydende AI-kapacitet. Sådanne planer kan tolkes som et tegn på, at nogle af de store teknologiselskaber allerede har opbygget mere regnekraft, end de umiddelbart har brug for, hvilket kan dæmpe forventningerne til fremtidige indkøb af nye chips.

Kombinationen af de to nyheder har ifølge mediet fået investorer til at revurdere, hvor holdbar den nuværende vækst i efterspørgslen efter AI-chips egentlig er, hvilket har sendt kurserne ned blandt centrale spillere i den asiatiske halvlederindustri.

Del af en bredere korrektion

Faldet i dag føjer sig til en periode med øget volatilitet i AI- og chipsektoren, hvor investorer i stigende grad stiller spørgsmålstegn ved, om de meget høje værdiansættelser i sektoren står mål med den underliggende efterspørgsel. Det er endnu uklart, hvor længe den aktuelle usikkerhed vil præge markedet, men både OpenAIs effektiviseringsfremskridt og Metas cloud-strategi ventes at blive fulgt tæt af investorer i de kommende uger.

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