Samsung venter 18-dobling af overskud på AI-drevet hukommelsesboom

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Samsung Electronics venter at kunne præsentere en markant fremgang i overskuddet i det kommende regnskab, drevet af eksplosiv efterspørgsel efter hukommelseschips til AI-industrien. Ifølge Investing.com peger de foreløbige forventninger på en overskudsstigning på hele 18 gange sammenlignet med tidligere niveauer, hvilket understreger hvor kraftigt AI-boomet i øjeblikket løfter det globale halvledermarked.

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Den sydkoreanske teknologigigant er en af verdens største producenter af DRAM- og NAND-hukommelse, og selskabet har i den seneste tid nydt godt af en historisk stærk efterspørgsel efter avancerede hukommelsesløsninger til AI-servere og datacentre. Det er især de såkaldte HBM-chips (High Bandwidth Memory), som bruges i grafikkort og AI-acceleratorer, der har drevet priserne og indtjeningen kraftigt op.

Fra nedtur til rekordefterspørgsel

Hukommelsesmarkedet har gennemgået en dramatisk vending de seneste år. Efter en periode med overkapacitet og faldende priser er markedet nu vendt til det, mange analytikere beskriver som en superboom, hvor efterspørgslen efter hukommelse til AI-formål langt overstiger den tilgængelige produktionskapacitet.

Denne udvikling betyder, at chipproducenter som Samsung kan hæve priserne betydeligt på deres produkter, samtidig med at efterspørgslen fortsat stiger fra store teknologiselskaber, der investerer massivt i AI-infrastruktur. Den kombination af høje priser og stor volumen er den primære forklaring på, at Samsung nu venter en så markant fremgang i overskuddet.

Konkurrence med SK Hynix og Micron

Samsung er ikke alene om at høste gevinsterne af AI-boomet inden for hukommelseschips. Sydkoreanske SK Hynix og amerikanske Micron har begge nydt godt af den samme udvikling, og alle tre selskaber konkurrerer intenst om at levere den mest avancerede HBM-teknologi til kunder som Nvidia og andre store AI-chipdesignere.

Konkurrencen har tidligere ført til, at Samsung har skullet indhente et forspring til SK Hynix inden for de nyeste HBM-generationer. Men den stærke generelle efterspørgsel efter hukommelse betyder, at alle tre store aktører i øjeblikket ser gode vilkår for indtjening, uanset hvem der fører an teknologisk.

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Betydning for investorer

Udviklingen i Samsungs indtjening kan give et vigtigt fingerpeg om styrken i den bredere AI-drevne efterspørgsel efter halvledere, som mange globale investorer allerede har positioneret sig efter gennem aktier i chipproducenter og udstyrsleverandører. For danske investorer, der har eksponering mod teknologi- og halvlederaktier via globale fonde eller enkeltaktier, er Samsungs regnskabstal derfor relevante som en temperaturmåler på, hvor længe AI-boomet inden for hukommelseschips kan fortsætte.

Selvom Samsung ikke er direkte noteret på danske eller europæiske børser, påvirker udviklingen i selskabets aktie og indtjening ofte den bredere stemning omkring teknologisektoren globalt, herunder kurserne på leverandører og konkurrenter, som mange danske investorer har i deres porteføljer. Kommer den forventede overskudsstigning til at holde stik, kan det underbygge forventningerne om, at AI-drevet efterspørgsel efter hukommelse fortsat er et af de mest robuste temaer på de globale aktiemarkeder.

Samtidig peger den kraftige stigning i priser og efterspørgsel på en risiko, som markedet historisk har set før: Hukommelsesmarkedet er cyklisk, og tidligere superboom er tidligere blevet efterfulgt af overkapacitet og prisfald. Investorer bør derfor holde øje med, om den nuværende efterspørgsel fra AI-industrien er vedvarende, eller om der på sigt kan opstå en ny nedtur, når kapaciteten i branchen øges yderligere.