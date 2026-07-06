Chip-aktier dykkede før ferien: Cramer peger på Anthropic-rygte og tynd handel

Rygter om at Anthropic vil lade Samsung producere en kundetilpasset AI-chip sendte chip-aktier ned i tynd handel før den amerikanske frihedsdag.

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En række store chip-aktier blev sendt ned torsdag i sidste handelsdag før den amerikanske frihedsdag, efter at tech-mediet The Information rapporterede, at AI-selskabet Anthropic angiveligt er i dialog med Samsung om at få produceret en kundetilpasset AI-chip. Det skriver den kendte CNBC-analytiker og investor Jim Cramer i sin ugentlige klumme, hvor han peger på en kombination af tynd handel og spekulation som forklaring på udsalget.

Ifølge Cramer var markedet lukket fredag i anledning af den amerikanske nationaldag, hvilket betød, at torsdagens handelsvolumen var usædvanligt lav. Det gjorde aktierne særligt sårbare over for store udsving, da nyheden om Anthropics mulige chip-ambitioner ramte markedet.

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Rygtet manglede detaljer, men skabte alligevel panik

The Information leverede ifølge Cramer kun sparsomme detaljer om, hvorvidt en eventuel Anthropic-chip skulle være en GPU eller CPU, og hvordan den konkret skulle anvendes. Anthropic oplyste efterfølgende til teknologimediet TechCrunch, at selskabet i dag benytter chips fra Alphabets Google, Amazon og Nvidia til sin beregningskraft, og at man ikke havde yderligere kommentarer til eventuelle ambitioner om egne, skræddersyede chips.

Alligevel var det nok til at udløse en bred nedtur. Cramer beskriver, hvordan hedgefonde og andre investorer reagerede på usikkerheden ved straks at sælge ud af aktier med eksponering mod chip-branchen — herunder Micron, Seagate, Western Digital, Sandisk og Advanced Micro Devices (AMD), samt Nvidia og Intel, som begge indgår i Cramers “Investing Club”-portefølje.

Ifølge Cramer undervurderer markedet ofte, hvor kompliceret og kapitaltungt det reelt ville være for et selskab som Samsung at gå i gang med en helt ny chip til Anthropic. Han peger på, at det ville kræve investeringer for milliarder af dollar i produktionsudstyr — udstyr, der i forvejen er stærkt efterspurgt og svært at få fat i. Skulle Anthropic for alvor skulle sætte sig for enden af den kø, ville selskabet efter Cramers vurdering være nødt til at rejse ny egenkapital for at finansiere det.

Cramer: Vi har set denne film før

Cramer drager en direkte parallel til, hvad der skete med cybersikkerhedsselskabet CrowdStrike tidligere på året. Tilbage i januar faldt CrowdStrike-aktien fra omkring 138 dollar til lave 110’ere, drevet af frygt for, at Anthropic ville disrupte hele cybersikkerhedsbranchen med sine AI-modeller.

Dengang inviterede Cramer CrowdStrikes topchef, George Kurtz, til at kommentere truslen fra en potentiel ny konkurrent med et overlegent produkt. Kurtz afviste scenariet blankt og forklarede ifølge Cramer, at et selskab som Anthropic aldrig ville kunne agere både leverandør af en hackbar tjeneste og beskytter mod cyberkriminelle på samme tid — netop fordi forsikringsselskaberne, som afgør hvem der kan få dækning, ikke ville tillade det. “Det kommer bare ikke til at ske,” sagde Kurtz ifølge Cramer.

Ikke desto mindre fortsatte panikken, og CrowdStrike-aktien faldt helt ned i 90’erne, inden Anthropic senere lancerede sit sikkerhedsprojekt “Glasswing”. Det viste sig at være mere en mulighed end en trussel for CrowdStrike, og aktien rettede sig efterfølgende kraftigt op til de høje 190’ere — en stigning på omkring 100 dollar fra bunden. CrowdStrike-aktien blev i øvrigt splittet 4-for-1 samme torsdag, som chip-udsalget fandt sted.

Intel som det sikre valg blandt chip-aktierne

På baggrund af erfaringerne fra CrowdStrike-sagen mener Cramer, at investorer bør genoverveje den strategi, man lagde sidste vinter, hvor konklusionen var, at straffen af cyberaktierne var overdrevet. Han peger nu på Intel som sit foretrukne bud blandt chip-aktierne i den aktuelle situation.

Ifølge Cramer har Intel en fordel, fordi selskabet både producerer CPU’er, bygger egne foundries — altså produktionsfaciliteter til halvledere — og opbygger en pakke­ringsforretning, som kan udfordre selskaber som Cadence. Han vurderer, at Intel derfor er mindre udsat for en eventuel Anthropic-effekt end mange af de øvrige chip-aktier.

Cramer erkender samtidig, at han egentlig helst ville have peget på Nvidia, men beskriver en vedvarende træthed ved, at der næsten dagligt dukker nye rygter og bekymringer op, som lægger pres på netop den aktie. Konklusionen er, at Intel efter hans vurdering har det største opsidepotentiale i den aktuelle situation, uden at han kan garantere, at Anthropic-effekten slet ikke vil ramme sektoren.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske teknologi- og halvlederaktier gennem globale indeksfonde eller enkeltaktier, illustrerer episoden, hvor følsomme chip-aktier fortsat er over for AI-relaterede rygter — særligt i perioder med lav handelsaktivitet omkring amerikanske helligdage. Episoden minder samtidig om, at store kursbevægelser baseret på uddybede spekulationer ofte kan vise sig at være overdrevne, når de konkrete detaljer senere kommer frem.

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