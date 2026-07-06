Alkane finder høj guld-antimon-grad ved True Blue i Australien

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Det australske mineselskab Alkane Resources har offentliggjort nye boreresultater fra True Blue-forekomsten, der ligger blot to kilometer vest for selskabets aktive underjordiske drift ved Costerfield-minen i den centrale del af den australske delstat Victoria. Ifølge Proactive, der citeres af Yahoo Finance, viser de seneste resultater flere høje guld- og antimonkoncentrationer, hvilket øger selskabets tillid til at kunne gå videre med udvikling af forekomsten.

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Nyheden er relevant for investorer med interesse i råvarer og kritiske mineraler, da antimon i stigende grad betragtes som et strategisk vigtigt metal — blandt andet på grund af Kinas eksportrestriktioner de seneste år. Kombinationen af høje guldpriser og et stramt antimonmarked har gjort selskaber som Alkane Resources interessante for investorer, der ønsker eksponering mod begge råvarer samtidig.

Høje udslag i flere borehuller

Det seneste boreprogram omfattede 33 borehuller, der primært fokuserede på den såkaldte Freeman-årestruktur inden for True Blue-forekomsten. Ifølge Proactive var formålet med programmet hovedsageligt at supplere data i den øvre del af forekomsten for at forbedre forståelsen af årenes geometri og de strukturer, der styrer malmindholdet.

Blandt de mest markante resultater fra Freeman 700-åren nævner Proactive et udslag på 57,6 gram guld per ton og 25,4 procent antimon over 0,25 meter i borehul TB055. Andre borehuller viste 20,9 gram guld per ton og 19,5 procent antimon over 0,31 meter, samt 30,1 gram guld per ton og 14,8 procent antimon over 0,27 meter.

Også nærliggende årestrukturer leverede stærke tal. Fra den såkaldte 702-forgrening blev der målt 84,1 gram guld per ton og 15,4 procent antimon over 0,48 meter, mens 705-åren gav 17,9 gram guld per ton og 1,7 procent antimon over hele 3,2 meter — en relativt bred mineraliseret zone sammenlignet med de øvrige, mere smalle udslag.

Mere kompleks geologi end ventet

Ifølge Proactive har den seneste boring bidraget til at kortlægge Freeman-åren som en serie af næsten lodrette nord-syd-orienterede årer med forbindende strukturer og lokal kompleksitet. Det skaber både geologiske udfordringer og potentiel opside for selskabet, da flere forbundne mineraliserede zoner kan øge den samlede ressource.

Alkanes administrerende direktør, Nic Earner, udtaler ifølge Proactive, at infill-boringerne har givet selskabet den geologiske sikkerhed, der skal til for at gå videre med udviklingsplanerne for True Blue. “The infill drilling of True Blue gives us the geological confidence needed to proceed with our plans for development of the deposit,” siger Earner. Han tilføjer, at den geologiske viden fra boringerne også har styrket modellen for yderligere målretning langs det, selskabet kalder True Blue-korridoren, og konkluderer: “True Blue is certainly more complex than our original estimates, we are encouraged by the progress made and excited by the targets yet to be tested.”

Rekordkvartal og bredere kontekst

Ifølge Proactive leverede Alkane Resources et rekordresultat på 93 millioner dollar i overskud for kvartalet frem til marts 2026, drevet af stærke guld- og antimonpriser samt øget produktion fra selskabets nu udvidede portefølje af tre miner. Det understreger, hvor følsomt selskabets indtjening er over for de aktuelle råvarepriser, som ifølge futures-noteringer citeret af Yahoo Finance har vist guldprisen handle omkring 4.172 dollar per unse med en stigning på over én procent i den seneste handelsdag.

Costerfield-området har en lang minehistorie, der ifølge Proactive strækker sig tilbage til 1800-tallet, mens den moderne minedrift har været i gang siden 2006. True Blue-forekomsten blev et centralt fokuspunkt for eksplorationen, efter at der i 2022 blev fundet økonomisk interessante malmgrader i borehul TB010. Alkane Resources beskriver sig selv som en australsk baseret producent af guld og antimon med tre aktive miner fordelt på Australien og Sverige, herunder Costerfield i Victoria og Tomingley i New South Wales.

For danske investorer, der følger råvaremarkedet og temaet om kritiske mineraler, er sagen endnu et eksempel på, hvordan mindre australske mineselskaber kan drage fordel af det stramme antimonmarked. Antimon anvendes blandt andet i flammehæmmere, batterier og militærteknologi, hvilket har fået flere lande til at klassificere metallet som strategisk vigtigt — en udvikling der potentielt kan holde priserne understøttet fremover.

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