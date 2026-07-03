Tesla-fører sigtet for uagtsomt manddrab efter dødsulykke i Texas

En efterforsker fastslår, at Tesla-føreren trådte speederen "helt i bund", før bilen ramte et hus i Texas og dræbte en kvinde på 76 år.

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En 44-årig mand fra Texas er sigtet for uagtsomt manddrab, efter at han i juni kørte en Tesla Model 3 ind i et privat hjem og dræbte en 76-årig kvinde. Ifølge en efterforskningsrapport indgivet til en domstol i Harris County trådte føreren speederen “helt i bund”, kort før bilen ramte huset. Det skriver Business Insider.

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Manden, Michael David Butler, kørte den 19. juni bilen ind i en murstensbygning i Harris County. Den 76-årige Martha Avila, som befandt sig inde i huset, blev fløjet til hospitalet, hvor hun senere blev erklæret død, fremgår det af retsdokumenterne. Butler er sigtet for uagtsomt manddrab og sidder fortsat varetægtsfængslet med en kaution på 150.000 dollar, oplyser en talsperson fra Harris County Sheriff’s Office til Business Insider.

Data viser høj hastighed og overstyring af selvkørende system

Lokale myndigheder oplyste indledningsvist, at Butler havde fortalt efterforskere, at bilens selvkørende system var aktiveret, uden dog at præcisere om det drejede sig om Autopilot eller Full Self-Driving (FSD) i den overvågede udgave. Meldingen fik den amerikanske trafiksikkerhedsstyrelse NHTSA til at åbne en undersøgelse af sagen.

Tesla afviste hurtigt den oprindelige fremstilling af hændelsesforløbet. Selskabets chef for kunstig intelligens, Ashok Elluswamy, skrev på X, at føreren manuelt havde overstyret det selvkørende system ved at presse speederpedalen helt i bund i det pågældende villaområde, ifølge Business Insider.

En efterforsker gennemgik efterfølgende Teslaens data og videooptagelser og konkluderede, at Butler havde kørt DoorDash-leveringer og aktiveret FSD i minutterne op til ulykken. Data viste dog, at han derefter overstyrede systemet og trådte speederen i bund kort før sammenstødet.

Ifølge efterforskningsrapporten blev speederpedalen på seks sekunder presset helt i bund til 100 procent “pedal to the metal”, hvorefter bilen nåede en hastighed på 73 miles i timen – mere end dobbelt så meget som fartgrænsen på den pågældende villavej. Bilen kørte lige mod midten af en vendeplads, ramte kantstenen ved indkørslen og blev slynget mod huset, fremgår det af rapporten.

Efterforskeren skriver videre, at bremsepedalen ikke blev aktiveret i det sidste minut inden ulykken, og at der ikke blev registreret nogen mekanisk fejl. Harris County Sheriff’s Office oplyser, at der ikke var tegn på spirituspåvirkning, og at Butler har samarbejdet med politiet under efterforskningen. Butlers advokat har afvist at kommentere sagen over for Business Insider, mens Tesla ikke har besvaret mediets henvendelse.

Endnu en sag i rækken af juridisk pres mod Tesla

Sagen føjer sig til en række juridiske og regulatoriske udfordringer, som Teslas selvkørende teknologi har været genstand for. Business Insider peger på, at en jury i Florida tidligere har fundet Tesla delvist ansvarlig for en dødsulykke med Autopilot fra 2019 og tilkendte de berørte familier mere end 242 millioner dollar i erstatning. Tesla har kaldt dommen forkert og har anket afgørelsen.

Selskabet har også været under pres for sin markedsføring af de selvkørende systemer. En dommer i Californien afgjorde sidste år, at Tesla vildledte forbrugere om bilernes autonome egenskaber gennem navnene “Autopilot” og “Full Self-Driving”. Som følge heraf har Tesla droppet betegnelsen “Autopilot” i markedsføringen i Californien og justeret beskrivelsen af “Full Self-Driving”, så det nu fremgår, at føreren fortsat skal overvåge systemet.

For investorer understreger sagen, at Tesla fortsat er eksponeret over for retssager og regulatorisk usikkerhed knyttet til selskabets selvkørende teknologi – et forhold, der kan påvirke både omdømme og fremtidige omkostninger, i takt med at flere ulykker og sagsanlæg dukker op i USA.