Trump købte Apple og Nvidia dagen før sit toldkursskifte i 2025

Nye finansielle oplysninger viser, at Trump foretog 327 aktiekøb dagen før han rullede toldpolitikken tilbage og udløste et historisk markedsrally.

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Præsident Donald Trump foretog ikke færre end 327 aktiekøb den 8. april 2025 – dagen inden han rullede sin omstridte toldpolitik delvist tilbage og satte gang i et af de kraftigste enkeltdags-rally i S&P 500’s historie. Det viser en gennemgang, som CNBC har lavet af Trumps netop offentliggjorte finansielle disclosure for 2025.

Ifølge CNBC’s analyse gjorde de 327 køb den 8. april til Trumps 11. mest aktive handelsdag i hele 2025, og volumen lå mere end fem gange højere end hans gennemsnitlige dagsaktivitet på omkring 62 handler. Købene faldt i slutningen af en fire dage lang nedtur i markedet, som blev udløst af Trumps varsling af brede og høje toldsatser 2. april – den plan, han selv døbte “liberation day”.

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Markedet tæt på bear market-territorium

Da børsen lukkede den 8. april, var S&P 500-indekset faldet til under 5.000 point og var kun få procentpoint fra det, der teknisk betegnes som et bear market – et fald på 20 procent fra en tidligere top. Over de fire dage havde det brede indeks samlet tabt mere end 12 procent, skriver CNBC.

Morgenen efter, den 9. april, kort efter børsåbningen, skrev Trump på sin egen platform Truth Social, at det var “THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!”. Senere samme dag annoncerede han, at han trak en del af de toldsatser tilbage, som havde sendt markederne i knæ ugen forinden.

Reaktionen lod ikke vente på sig: S&P 500 steg omkring 9,5 procent den dag, hvilket ifølge CNBC er en af de bedste enkeltdage i indeksets historie. Siden 8. april 2025 er indekset samlet steget cirka 50 procent.

Store teknologiaktier i fokus

Trumps køb den 8. april var koncentreret om nogle af verdens største selskaber. Ifølge disclosuren købte han aktier for mellem 100.001 og 250.000 dollar i hver af selskaberne Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft og Nvidia – alle medlemmer af den såkaldte Magnificent Seven-gruppe af megacap-teknologiaktier, der i de senere år har trukket markedet til nye rekorder.

Alle fem aktier var blandt dem, der var blevet hårdt ramt af toldfrygten og oplevede efterfølgende kraftige genopretninger, da investorerne åndede lettet op over, at selskabernes omkostninger ikke straks ville stige. Apple faldt eksempelvis 5 procent den 8. april – fjerde negative dag i træk – for dagen efter at stige mere end 15 procent, hvilket ifølge CNBC er selskabets bedste handelsdag siden 1998. Nvidia tabte over 1 procent af sin værdi den 8. april, men steg næsten 19 procent dagen efter.

Hvide Hus afviser interessekonflikt

Adspurgt af CNBC om timingen af Trumps handler den 8. april henviste Det Hvide Hus mere generelt til præsidentens formue. “Som præsident Trump har sagt, har han mange aktiver, fordi han var en enormt succesfuld forretningsmand, inden han blev præsident, hvilket var grunden til, at han blev valgt til embedet i første omgang,” sagde talskvinde Anna Kelly til CNBC. Hun tilføjede, at alle præsidentens aktiver forvaltes i fuldt diskretionære konti af uafhængige tredjeparts finansinstitutioner, og at der derfor ikke er nogen interessekonflikt.

Trump selv udtalte onsdag til journalister, at hans handler bliver forvaltet af eksterne parter: “Jeg blander mig ikke i mine personlige — vi har fonde, der styrer mine penge,” sagde han ifølge CNBC.

Sagen understreger et gennemgående tema i Trumps anden præsidentperiode: en præsident med enorm magt til at flytte markederne har samtidig en betydelig personlig interesse i dem – større end nogen af hans forgængere, konkluderer CNBC.

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