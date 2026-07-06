Waymo-robotaxier løb tør for strøm og måtte bugseres væk 4. juli

Flere selvkørende Waymo-biler gik i stå i trafikkaos i San Francisco 4. juli. Sagen sætter fokus på Alphabets robotaxi-satsning under pres.

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Flere af Waymos selvkørende taxier gik i stå i trafikkaos i San Francisco under Independence Day-festlighederne og måtte efterfølgende bugseres væk. Det skriver Business Insider, som henviser til videoer delt af beboere i byen samt en udtalelse fra en talsperson for det Alphabet-ejede robotaxi-selskab.

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Episoden fandt sted natten til lørdag 4. juli, hvor kraftig trængsel i det nordlige San Francisco kombineret med uplanlagte vejlukninger efter fyrværkeriet ved Golden Gate Bridge skabte kaos i trafikken. Flere Waymo-biler blev fanget i den fastlåste trafik, mens andre kunne køre videre, så snart trængslen løsnede sig.

Biler løb tør for strøm i kø

Ifølge Waymo løb nogle af de elektriske robotaxier ganske enkelt tør for batteristrøm, mens de holdt i tomgang i den lange kø, og måtte derfor trækkes væk af selskabets vejhjælpshold. Business Insider har set videooptagelser fra flere brugere på det sociale medie X, hvor stillestående og bugserede Waymo-biler ses midt i trafikproppen.

En bruger ved navn Marco Gutierrez skrev ifølge Business Insider under en video af en bugseret Waymo-bil, at det angiveligt kunne tage tre til fire timer at fjerne de blokerede køretøjer, før trafikken kunne komme i gang igen. Andre brugere delte optagelser af trafikpropper og i mindst ét tilfælde en Waymo-bil, der kørte direkte gennem en eksploderende æske fyrværkeri.

Waymos talsperson Chris Bonelli bekræfter over for Business Insider, at kraftig trafikbelastning forstyrrede den normale drift for nogle af selskabets biler. Han udtaler, at Waymo i samarbejde med lokale myndigheder og redningstjenester hurtigt fik ryddet køretøjerne fra området, og at selskabet løbende vurderer, hvordan det kan styrke sin robusthed over for store trafikforstyrrelser.

Ingen tilskadekomne, men et omdømme-spørgsmål

Ifølge Waymo blev ingen personer kvæstet under episoden, og køretøjerne kørte fuldt autonomt gennem hele forløbet uden menneskelig indgriben. Selskabet understreger, at det var de ekstraordinære trafikforhold omkring 4. juli-festlighederne, der udløste problemerne, og ikke en fejl i selve den selvkørende teknologi.

Ikke desto mindre rejser hændelsen spørgsmål om, hvor godt Waymos flåde er rustet til at håndtere ekstreme og uforudsigelige situationer som store folkemængder, vejlukninger og langvarig kødannelse. Det er netop den slags scenarier, hvor autonome systemer traditionelt har haft sværere ved at agere end menneskelige chauffører, der kan improvisere og finde alternative løsninger i realtid.

Waymos teknologi bygger ifølge selskabet på et sammensat sensorsystem med 29 kameraer, fem lidar-enheder og seks radarer, som skal give bilernes kunstige intelligens flere forskellige måder at opfatte omgivelserne på. Selskabet, der er en del af Alphabet, har efter det oplyste udrullet omkring 2.500 robotaxier i flere amerikanske byer.

Betydning for investorer i Alphabet

For investorer, der følger Alphabet-aktien, er Waymo blevet en stadig vigtigere del af fortællingen om selskabets fremtidige vækstmuligheder ud over den kerneforretning, som søgemaskinen og reklamer udgør. Robotaxi-markedet betragtes af mange analytikere som et af de mest lovende langsigtede vækstområder inden for autonom mobilitet, og Waymo har hidtil skilt sig ud som en af de mest fremskredne aktører globalt.

Episoder som den under 4. juli-festlighederne kan dog give næring til skepsis blandt både forbrugere og myndigheder over for teknologiens modenhed, særligt i pressede situationer med store menneskemængder. For danske investorer, der typisk har eksponering mod Alphabet gennem globale tech-fonde eller amerikanske aktiedepoter snarere end direkte via C25, er det værd at holde øje med, om sagen fører til yderligere regulatorisk opmærksomhed omkring selvkørende biler i USA.

Waymo har allerede tidligere mødt kritik og enkelte tilbagekaldelser af sine biler, og selskabet konkurrerer i et marked, hvor både etablerede bilproducenter og nye teknologiselskaber kæmper om at bevise, at autonom kørsel kan skaleres sikkert til storbyer med tæt trafik. Hvordan Waymo og Alphabet håndterer den slags hændelser fremadrettet, kan få betydning for, hvor hurtigt selskabet kan udvide sin robotaxi-flåde til flere byer og markeder.