Cardano stiger 33 pct. på en uge foran stort protokolskifte

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Kryptomarkedet fik pusten tilbage i den forgangne uge, efter at Bitcoin genvandt vigtig support efter en salgsbølge tidligere på ugen. Det udløste en rotation ind i altcoins, hvor flere mid- og small-cap tokens leverede markante stigninger, viser en gennemgang fra AMBCrypto. Blandt de største vindere var Cardano (ADA), MemeCore (M) og Lighter (LIT), mens Venice Token (VVV) endte som en af ugens store tabere.

Ifølge AMBCrypto var det ikke bred markedsstemning alene, der drev de største kursbevægelser. I stedet var det konkrete udviklerdrevne begivenheder, protokolopgraderinger og projektspecifikke nyheder, der stod bag mange af ugens bedste performere – et signal om, at fundamentale forhold snarere end ren spekulation var i førersædet.

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Cardano leverer stærkeste ugentlige rally i over et år

Cardano endte som ugens næststørste vinder blandt de større kryptovalutaer med en stigning på 33,5 pct. Det gør ugen til ADA’s stærkeste siden første kvartal 2025, ifølge AMBCrypto, hvilket tyder på, at bevægelsen var drevet af mere end kortsigtede dip-køb.

Rallyet kommer forud for den kommende Van Rossem-hardfork, som er Cardanos opgradering til Protocol Version 11. Opgraderingen skal ifølge AMBCrypto indføre mere effektive smart contracts, forbedret sikkerhed og bedre udviklerværktøjer, uden at eksisterende applikationer på netværket forstyrres undervejs. De forbedringer har ifølge mediet naturligt styrket investorernes tillid og bidraget til at drive kursstigningen.

Teknisk set handlede ADA omkring 1,20 dollar med opadgående momentum på dagsgrafen ifølge AMBCrypto. Hvis køberne fastholder presset, kan et gennembrud af den aktuelle modstand åbne for endnu et opadgående forløb i den kommende uge.

MemeCore vender tilbage efter hårdt korrektion

MemeCore toppede listen over ugens vindere med en rally på 110 pct., efter at tokenet i ugen forinden faldt hele 70,5 pct. og dermed endte blandt taberne. Ifølge AMBCrypto ligner den seneste bevægelse derfor snarere en egentlig trendvending end blot et midlertidigt hop.

Bag stigningen ligger et konkret fundamentalt tiltag: MemeCore annoncerede et tilbagekøbsprogram på 10 mio. dollar, som reducerer den cirkulerende mængde af tokenet og skaber en knaphedsfortælling omkring kursen, fremgår det af AMBCryptos dækning. Markedet reagerede øjeblikkeligt med en parabolsk stigning i M.

Selv efter den kraftige stigning viser den ugentlige RSI-indikator ifølge AMBCrypto endnu ikke overkøbte niveauer, hvilket antyder, at den bullish momentum ikke er helt udtømt. Et fald på knap 13 pct. over de seneste 72 timer vurderes derfor af mediet som et normalt og sundt tilbagefald snarere end et tegn på en vending, hvilket kan bane vejen for et forsøg på at nå 2 dollar i løbet af den kommende uge.

Lighter og andre small-caps stjæler billedet

Lighter (LIT) indtog tredjepladsen blandt ugens vindere med en stigning på 31 pct. Bevægelsen udløste ifølge AMBCrypto samtidig en markant stigning i belånet aktivitet på derivatmarkedet, hvor niveauet omkring 2,20 dollar er blevet et centralt punkt for investorernes positioner.

Teknisk set fremstår LIT fortsat konstruktivt, da købere konsekvent har opkøbt dips på både dags- og ugegrafen, hvilket har udløst short squeezes og sendt tokenet ind i egentlig prisopdagelse, skriver AMBCrypto. RSI-niveauet ligger stadig et godt stykke under ekstreme overkøbte zoner, hvilket ifølge mediet tyder på, at rallyet endnu ikke er overstrakt.

Uden for de større navne var det især mindre og mere spekulative tokens, der skilte sig ud. Ifølge AMBCrypto steg Pop Planet (P) hele 7.456 pct., Vanta Network (SN8) steg 5.221 pct., mens The Black Bull (ANSEM) rundede listen af med en stigning på 1.420 pct. Sådanne ekstreme udsving understreger, at der fortsat er stor spekulativ aktivitet i markedets yderkanter, hvor likviditeten typisk er lav og risikoen tilsvarende høj.

Venice Token bryder ned under vigtig støtte

På den anden side af tabellen toppede Venice Token (VVV) listen over ugens tabere med en korrektion på 14 pct. Ifølge AMBCrypto lægger de tekniske grafer fortsat op til yderligere nedside, idet støtteniveauet omkring 10 dollar nu er under pres.

På ugegrafen har VVV ifølge mediet befundet sig i en stabil nedadgående trend i de seneste seks uger, og kun i én af disse uger har køberne formået at skabe en reel opgang. Selv da kunne bulls dog ikke fastholde genopretningen, hvilket viser, at sælgerne fortsat har hånd i hanke med prisudviklingen.

For danske investorer, der følger kryptomarkedet, illustrerer ugens bevægelser en tendens, som også har præget flere tidligere kursudsving i år: Konkrete begivenheder som protokolopgraderinger og tilbagekøbsprogrammer kan i perioder få større betydning for enkelte tokens end den generelle markedsstemning. Samtidig understreger de ekstreme udsving i mindre kendte tokens, at risikoprofilen i altcoin-segmentet fortsat er markant højere end i de store, mere etablerede kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum.

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