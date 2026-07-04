Årets største kursstigninger blandt de aktier vi følger (juli 2026)

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Når man kigger på de 15 aktier med de største kursstigninger i vores markedsdata pr. i dag, er billedet slående entydigt: 13 ud af 15 selskaber tilhører teknologisektoren, og langt de fleste af dem er halvlederproducenter. Kairos Minerals Limited topper listen med en stigning på hele 1.441,3% i år – som det eneste råvareselskab i top 15 – men det er ellers chipindustrien, der driver årets fest på aktiemarkedet. Tabellen nedenfor viser de 15 aktier, vi følger, med de største kursstigninger målt både i år og over det seneste år.

Halvlederboomet sætter sit tydelige aftryk

Ser man bort fra Kairos Minerals og kommunikationsselskabet Nebius Group, er samtlige aktier på listen tekniske selskaber med tilknytning til halvlederindustrien. Sandisk Corp ligger nummer to med en stigning på 534,0% i år, mens Murata Manufacturing, United Microelectronics, Micron Technology og Dell Technologies alle har mere end fordoblet – faktisk mere end tredoblet – deres værdi i 2026. Selv giganter som Intel Corporation (+205,6%) og Advanced Micro Devices (+131,7%) optræder på listen, hvilket understreger, at årets kursrally ikke blot er drevet af enkelte spekulative selskaber, men af en bred appetit på alt, hvad der relaterer sig til databehandling, AI-infrastruktur og hukommelseschips.

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Store gevinster følges af store udsving

Det mest opsigtsvækkende tal på listen er nok Sandisks 1-års afkast på hele 3.660,0% – markant højere end selskabets allerede voldsomme stigning i år på 534,0%. Forskellen mellem de to tal fortæller sin egen historie: aktien har oplevet betydelige udsving hen over det seneste år, og en stor del af gevinsten er formentlig skabt i perioder uden for det, vi normalt forstår som “året til dato”. Samme mønster ses hos Intel, hvor 1-års afkastet på 435,1% er mere end det dobbelte af årets stigning på 205,6%, og hos Micron Technology, hvor forskellen mellem 209,3% i år og 697,7% over et år er endnu større. Det illustrerer en central pointe for enhver, der overvejer at investere i årets vindere: de aktier, der stiger mest, er typisk også dem, der svinger mest – i begge retninger.

Nebius og Kairos bryder mønsteret

To selskaber skiller sig ud fra teknologidominansen. Nebius Group N.V., der er kategoriseret under kommunikation, har leveret et afkast på 139,7% i år og hele 329,1% over det seneste år – tal, der i høj grad kan tilskrives selskabets eksponering mod AI-infrastruktur, som i praksis gør det til en del af samme fortælling som chipsektoren. Kairos Minerals er den reelle outsider på listen: et råvareselskab, hvis kursstigning på 1.441,3% overgår samtlige teknologiaktier markant. Når et enkelt selskab stikker så voldsomt af fra resten, er det typisk udtryk for en kombination af lav markedsværdi, begrænset likviditet og måske en konkret nyhed – fx et fund, en kontrakt eller en overtagelse – snarere end en bred sektortrend. Den slags stigninger kan være lige så volatile på vej ned, som de har været på vej op.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer, der overvejer eksponering mod teknologi- eller halvledersektoren, er opgørelsen en nyttig temperaturmåling – men ikke en facitliste. Tallene er en øjebliksopgørelse baseret på NPinvestors egne markedsdata og siger noget om, hvad der er sket, ikke hvad der vil ske. Historisk har aktier med ekstreme kortsigtede stigninger en tendens til at give tilsvarende ekstreme kursfald, når markedsstemningen vender, eller når enkeltselskabers vækstforventninger ikke indfries. Det gælder i særlig grad selskaber som Sandisk og Kairos Minerals, hvor afstanden mellem årets og det seneste års afkast antyder betydelig volatilitet undervejs. Investorer bør derfor se listen som en indikation af, hvor markedets interesse har koncentreret sig – ikke som en anbefaling om, hvor fremtidens afkast skal findes.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 4. juli 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.