Udbyttekongerne 2026: aktierne med det højeste udbytte

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Øverst på NPinvestors opgørelse over de højeste udbytteprocenter tronede i dag Petroleo Brasileiro Petrobras ADR med et udbytte på hele 18,71 procent – tæt fulgt af det amerikanske forsyningsselskab Duke Energy med 17,19 procent. Men de to selskaber illustrerer samtidig et mønster, der går igen ned gennem hele listen: et højt udbytte fortæller kun den halve historie. Petrobras-aktien er steget 35,2 procent i år, mens Duke Energy ligger stort set fladt med et fald på 1,4 procent. Udbyttet alene siger intet om, hvorfor det er så højt – og det er netop det, danske investorer bør granske, før de lader sig blænde af en tocifret procentsats.

Se hele tabellen nedenfor for NPinvestors komplette opgørelse af de 15 selskaber med højest udbytte lige nu.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Energisektoren dominerer toppen

Et hurtigt kig på tabellen viser, at energisektoren fylder markant blandt selskaberne med de højeste udbytter. Foruden Petrobras’ to noteringer – ADR’en med 18,71 procent og den lokalt noterede aktie med 12,14 procent – optræder både MPLX (7,49 procent), Enbridge (7,13 procent) og Energy Transfer (7,01 procent) i toppen. Fælles for dem er, at de i høj grad er drevet af olie- og gaspriser samt en forretningsmodel, hvor store dele af overskuddet historisk er sendt tilbage til aktionærerne. Det norske Aker Solutions skiller sig ud med et udbytte på 8,13 procent kombineret med en kursstigning på hele 45,2 procent i år – et af de få eksempler på listen, hvor højt udbytte og stærk kursudvikling går hånd i hånd.

Højt udbytte er ikke gratis

Udbytteprocenten beregnes som udbytte i forhold til aktiekursen, og det betyder, at en faldende kurs matematisk kan skubbe udbytteprocenten opad – uden at selskabet reelt har hævet sit udbytte. Det ser man tydeligt hos flere selskaber i tabellen. Norwegian Air Shuttle har et udbytte på 11,69 procent, men aktien er faldet 16,9 procent i år. Artisan Partners Asset Management giver 9,98 procent i udbytte, mens kursen er faldet 14,5 procent, og General Mills topper ikke listen på udbytte alene (6,46 procent), men aktien er faldet hele 17,8 procent. Det er et klassisk signal om, at markedet er skeptisk over for selskabets fremtidige indtjening eller udbyttepolitik – og det er præcis den type “value trap”, danske investorer bør være opmærksomme på, når de jagter høje udbytteprocenter.

Skat og aktiesparekonto: det praktiske for danske investorer

For danske investorer har det konkret betydning, hvordan man vælger at placere denne type aktier. På en aktiesparekonto lagerbeskattes hele afkastet – både kursgevinst og udbytte – løbende med 17 procent, uanset om man har solgt aktien eller ej. Det kan være fordelagtigt ved høje udbytter som dem i tabellen, men der er en fælde: udenlandsk kildeskat trækkes ofte ved kilden, og for lande som Brasilien og USA kan kildeskatten være højere end den danske skattesats. Det kan i praksis betyde, at en del af udbyttet aldrig kommer investoren til gode, fordi modregningen ikke er fuldstændig. Investeres der uden for aktiesparekontoen, beskattes udbytte og gevinst som udgangspunkt som aktieindkomst med 27 eller 42 procent efter realisationsprincippet – og her spiller den løbende udbytteudbetaling en anden rolle i den samlede beskatning end på aktiesparekontoen.

Et øjebliksbillede – ikke en anbefaling

Det er værd at understrege, at NPinvestors opgørelse er et øjebliksbillede baseret på markedsdata pr. i dag. Udbytteprocenter kan ændre sig hurtigt – både fordi selskaber sætter udbyttet op eller ned, og fordi aktiekurser svinger. Selskaber som BNP Paribas (9,75 procent i udbytte, +21,4 procent i kurs) og Enbridge viser, at et højt udbytte godt kan kombineres med en sund kursudvikling, mens eksemplerne med Norwegian Air og General Mills viser det modsatte. Konklusionen for danske investorer er derfor enkel: et højt udbytte i tabellen nedenfor er et udgangspunkt for videre research – ikke en garanti for et godt investeringscase.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 4. juli 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.