Ethereum flasher sjældent købssignal – kan ETH nå 2.000 dollar igen?

Ethereum-kursen kæmper med modstand ved 1.800 dollar, men et sjældent teknisk signal og stigende udviklingsaktivitet giver håb om en genopretning.

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Ethereum har i de seneste uger vist tegn på en mulig genopretning, efter at kryptovalutaens bulls to gange i juni forsvarede støtteniveauet ved 1.560 dollar. Det skriver kryptomediet AMBCrypto, der peger på et sjældent teknisk købssignal på den månedlige graf, som historisk har varslet kraftige kursstigninger.

På tidspunktet for AMBCryptos analyse handlede ETH omkring 1.767 dollar og nærmede sig dermed den psykologisk vigtige grænse på 2.000 dollar. Ifølge mediet er der desuden observeret øget aktivitet blandt detailhandlere på futures-markedet, mens en storinvestor for nylig led et tab på 9 millioner dollar efter at have lukket en short-position på ETH til en værdi af 54,1 millioner dollar.

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Historisk mønster peger på store gevinster

Det signal, som nu er dukket op på Ethereums månedlige prisgraf, har ifølge AMBCrypto kun vist sig to gange tidligere, og begge gange fulgte en betydelig kursstigning – på henholdsvis 235 og 182 procent. Skulle historien gentage sig, vil det kunne betyde et markant løft for ETH-kursen fra de nuværende niveauer.

Samtidig viser data fra analyseplatformen CryptoQuant, at Ethereums funding rate den 3. juli steg til 0,0136 procent – samme niveau som toppunktet i begyndelsen af juni. Det er bemærkelsesværdigt, fordi ETH på det tidspunkt handlede betydeligt lavere end en måned tidligere. Ifølge kryptoanalytikeren Zizcrypto, der udtaler sig via CryptoQuant Insights, tyder den stigende funding rate sammen med prisstabilisering over støtteniveauet ved 1.560 dollar på, at der er opbygget en positiv positionering blandt investorer forud for en mulig strukturel genopretning.

Vejen mod 2.000 dollar er brolagt med modstand

Selvom det underliggende signal er positivt, forbliver den kortsigtede struktur på dagsgrafen bearish, fremgår det af AMBCryptos analyse. Der er for nylig dannet en såkaldt dobbeltbund lige over 1.500-dollarsniveauet, men for at kursen kan bevæge sig mod 2.000 dollar, skal niveauet omkring 1.800 dollar først vendes fra modstand til støtte.

Selv hvis det lykkes, viser Fibonacci-retracement-niveauer ifølge mediet, at et hop til intervallet 2.100-2.200 dollar fortsat vil være et niveau, hvor kortsigtede swing-tradere sandsynligvis vil sælge ud. For at strukturen for alvor kan skifte fra bearish til bullish, kræves et rent gennembrud over 2.466 dollar, som er det seneste swing-høje på tidsrammen.

Udviklere flytter ind, mens spekulanter trækker sig

Ud over de tekniske signaler peger AMBCrypto på en interessant udvikling i Ethereum-økosystemet: Kløften mellem spekulativ kapital og reel netværksaktivitet ser ud til at blive tydeligere. Ifølge kryptoanalytikeren Crypto Onchain er antallet af nye smart contract-udrulninger på Ethereum steget med 303 procent sammenlignet med gennemsnittet for de seneste 90 dage.

Samtidig er stablecoin-nettoindstrømningen til børsen Binance faldet 887 procent, med et gennemsnitligt dagligt udtræk på 170 millioner dollar. Ifølge analytikeren indikerer dette en såkaldt “builder’s phase” – en fase, hvor traders trækker sig ud af markedet, mens udviklere i stedet bevæger sig ind i økosystemet for at bygge videre på det.

Ifølge AMBCrypto vil en eventuel prisbevægelse drevet af reel netværksanvendelse i sidste ende afhænge af en bedring i de makroøkonomiske forhold, øget efterspørgsel og likviditet samt en genopretning af investortilliden generelt. For danske investorer, der følger kryptomarkedet tæt, er signalet interessant, fordi det adskiller sig fra rent spekulative kursbevægelser og i stedet peger på underliggende teknologisk aktivitet som mulig drivkraft.

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