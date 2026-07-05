Trump-konti: Nu er det afklaret, hvilke fonde forældre kan investere i

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Det amerikanske finansministerium har nu svaret på et spørgsmål, som millioner af amerikanske forældre har ventet på: Hvilke konkrete fonde må pengene i deres børns nye “Trump-konti” faktisk placeres i? Det skriver MarketWatch, der beskriver, hvordan myndighederne nu har præciseret rammerne for, hvordan opsparingen skal investeres.

Kravet er, at pengene på kontiene skal investeres i lavomkostnings-indeksfonde. Det har hidtil skabt usikkerhed blandt både forældre og finansielle rådgivere, fordi det ikke har været entydigt klart, præcis hvilke produkter der lever op til definitionen. Nu har finansministeriet ifølge MarketWatch leveret den afklaring, som markedet har efterspurgt.

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Hvad er en Trump-konto?

Trump-kontiene er en ny type opsparingskonto rettet mod børn i USA, og de er for nylig blevet lanceret som et led i den amerikanske regerings familiepolitik. NPinvestor har tidligere beskrevet, hvordan blandt andre Dell-familien har bidraget med kontantgaver til millioner af børn i forbindelse med lanceringen af ordningen.

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Selve idéen med kontiene er, at penge indbetalt tidligt i et barns liv kan vokse over mange år, inden pengene bliver tilgængelige. Det gør spørgsmålet om, hvordan midlerne investeres, afgørende for, hvor meget der reelt ender med at stå på kontoen, når barnet en dag skal bruge pengene.

Hvorfor lavomkostnings-indeksfonde?

Kravet om, at midlerne skal placeres i lavomkostningsfonde, er ikke tilfældigt. Høje løbende omkostninger i en investeringsfond æder over tid markant ind i det samlede afkast, særligt når der er tale om en investeringshorisont på flere årtier, som det er tilfældet for børneopsparinger.

Ved at kræve, at pengene placeres i indeksfonde med lave gebyrer, forsøger de amerikanske myndigheder ifølge MarketWatch at sikre, at flest mulige af de indbetalte midler rent faktisk kommer barnet til gode, frem for at blive spist op af administrationsomkostninger og forvaltningshonorarer undervejs.

Det er samme grundlæggende logik, som ligger bag den stigende popularitet af indeksbaserede investeringsprodukter blandt private investorer generelt – også i Danmark, hvor lavomkostningsfonde og ETF’er i stigende grad fylder i danskernes pensionsopsparinger og investeringskonti.

Uklarhed har skabt usikkerhed hos forældre

Ifølge MarketWatch har det manglende overblik over, hvilke konkrete fonde der opfylder kravene, indtil nu været en kilde til frustration for både forældre og de finansielle udbydere, der administrerer kontiene. Uden en klar liste eller definition har det været svært for familier at træffe et informeret valg om, hvor midlerne skulle placeres.

Den nye afklaring fra finansministeriet ventes derfor at gøre det lettere for både banker, investeringsselskaber og forældre at navigere i systemet, når de skal beslutte, hvordan opsparingen i deres børns Trump-konti skal forvaltes fremadrettet.

Betydning for investorer og markedet

Selvom Trump-kontiene er en amerikansk ordning, er sagen interessant at følge for danske investorer af flere grunde. For det første illustrerer den, hvor stor betydning omkostningsniveauet i en fond har for det langsigtede afkast – en pointe, der er lige så relevant, når danskere sammensætter deres egen pensionsopsparing eller investerer via aktiesparekontoen.

For det andet kan den præcise afgrænsning af, hvilke fonde der kvalificerer som “lavomkostnings-indeksfonde”, potentielt lede strømme af nye opsparingsmidler hen mod bestemte amerikanske fondsudbydere, i takt med at millioner af Trump-konti gradvist bliver fyldt op med indbetalinger fra staten, arbejdsgivere og familiemedlemmer.

Det kan på sigt påvirke konkurrencen og prisfastsættelsen i det amerikanske marked for indeksfonde, hvilket i sidste ende også kan smitte af på gebyrniveauet i fonde, der er tilgængelige for investorer uden for USA, herunder danske opsparere med eksponering mod amerikanske aktivklasser.

NPinvestor følger sagen og vil opdatere, i takt med at flere detaljer om de konkrete fonde og reglerne for Trump-kontiene bliver kendt.