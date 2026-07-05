Texas undersøger StubHub for “spøgelses-billetter” til VM

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Den amerikanske delstat Texas har indledt en officiel undersøgelse af billetbørsen StubHub. Baggrunden er anklager om, at selskabet har annulleret eller undladt at levere billetter til VM i fodbold, en praksis der i USA kaldes “ghost ticketing” – altså salg af billetter, der reelt ikke eksisterer eller aldrig bliver leveret til køberen. Det skriver Seeking Alpha.

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Det er Texas’ justitsminister, Ken Paxton, der står bag undersøgelsen. Ifølge Seeking Alpha har hans kontor modtaget rapporter om, at StubHub har svigtet kunder, der har købt billetter til VM-kampe gennem platformen, uden at der er kommet en billet ud af det, eller hvor billetten senere er blevet annulleret.

Nyheden er relevant for investorer, fordi StubHub Holdings (STUB) er et børsnoteret selskab, og en offentlig myndighedsundersøgelse kan potentielt påvirke både omdømme og fremtidige indtjeningsforventninger. For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske forbruger- og techaktier, er sagen endnu et eksempel på, hvordan regulatorisk risiko kan ramme selv relativt nye børsnoteringer.

Hvad er “ghost ticketing”?

Begrebet “ghost ticketing” dækker over situationer, hvor en forhandler sælger billetter til begivenheder, som enten aldrig materialiserer sig, eller som bliver trukket tilbage efter salget. For forbrugerne betyder det i praksis, at de har betalt penge for en oplevelse, de aldrig får adgang til – i dette tilfælde til kampe under VM i fodbold, som i 2026 afholdes på tværs af USA, Mexico og Canada.

VM er en af verdens mest sete sportsbegivenheder, og efterspørgslen efter billetter er typisk enorm. Det gør andenhåndsmarkedet for billetter til et attraktivt, men også risikofyldt forretningsområde, hvor forhandlere som StubHub fungerer som mellemled mellem private sælgere og købere. Netop den rolle som mellemhandler gør det sværere at kontrollere, om alle billetter, der udbydes til salg, reelt findes og kan leveres til tiden.

StubHub som børsnoteret selskab

StubHub Holdings handles på New York Stock Exchange under tickeren STUB. Selskabet er en af de største spillere globalt inden for videresalg af billetter til koncerter, sport og andre live-begivenheder, og har i en årrække forsøgt at positionere sig som markedsleder i et segment, der ofte har været præget af tillidsproblemer mellem forbrugere og forhandlere.

En undersøgelse fra en amerikansk delstats justitsminister er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der bliver rejst en formel sag, men det signalerer, at myndighederne tager anklagerne alvorligt. Sådanne undersøgelser kan trække ud over måneder eller år, og de kan i sidste ende ende med alt fra bøder og forlig til krav om ændret forretningspraksis, hvis der findes belæg for anklagerne.

Betydning for investorer

For aktionærer i StubHub er sagen en påmindelse om, at selskaber inden for billet- og eventbranchen er sårbare over for forbrugerbeskyttelsessager, særligt i forbindelse med store, tidsbegrænsede begivenheder som VM, hvor mediebevågenheden er høj, og hvor utilfredse kunder let deler deres oplevelser offentligt. Selv uden en endelig afgørelse kan negativ omtale om annullerede billetter påvirke forbrugertilliden til platformen på kort sigt.

Danske investorer, der handler amerikanske aktier gennem online-mæglere, bør holde øje med, om undersøgelsen udvikler sig til en bredere sag med deltagelse af flere delstater eller føderale myndigheder, hvilket historisk har set ud til at være mønsteret i lignende forbrugersager i USA. Indtil videre er der tale om en indledende undersøgelse fra en enkelt delstat, men sagens udvikling kan give en indikation af, hvor alvorligt problemet med “ghost ticketing” reelt er i branchen.

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