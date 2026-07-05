Toncoin er blevet til GRAM: Er $1,50 et køb, eller kommer der mere ned?

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Kryptovalutaen Toncoin, der for nylig skiftede navn til GRAM, har rundet en kortvarig stigning på 4,5 procent i løbet af de seneste 24 timer. Det skriver AMBCrypto, som peger på, at rebrandingen fra Toncoin til GRAM nu er fuldført, og at det har givet mønten en midlertidig medvind blandt investorer.

Ifølge AMBCrypto meldte kryptobørsen Binance i midten af juni, at man ville understøtte navneskiftet, og den 3. juli lancerede børsen en spot-handelsturnering for GRAM. Det har ifølge mediet øget både synlighed og handelsvolumen omkring mønten og skabt et mere positivt markedssentiment på kort sigt.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Kursen presses mellem to niveauer

Trods den kortsigtede optur beskriver AMBCrypto, hvordan GRAM ramte et lokalt toppunkt på 1,84 dollar, inden kursen igen begyndte at falde tilbage. Mønten har ifølge mediet i den seneste måned bevæget sig i et snævert bånd mellem 1,50 og 1,81 dollar uden at kunne bryde afgørende ud i nogen retning.

Det billede skal ses i lyset af en betydeligt større korrektion, der startede tidligere på året. Ifølge AMBCryptos gennemgang af prisdiagrammet nåede GRAM et lokalt højdepunkt på 2,90 dollar den 7. maj, hvorefter mønten faldt med over 50 procent på 30 dage til et lavpunkt omkring 1,44 dollar. Den nuværende konsolidering mellem 1,50 og 1,81 dollar skal altså ses som en pause efter et kraftigt fald, ikke som et tegn på ny styrke.

Svag købspres trods teknisk “gylden lomme”

AMBCrypto fremhæver, at den tekniske indikator Chaikin Money Flow (CMF) kun ligger på plus 0,04 og ikke har krydset den vigtige tærskel på plus 0,05 siden slutningen af maj. Det tolkes som et tegn på, at der endnu ikke er tilstrækkeligt vedvarende købspres bag mønten til at drive kursen op i en ny opadgående trend.

Samtidig peger mediet på, at GRAM aktuelt handler i det, teknisk analyse kalder den “gyldne lomme” – altså mellem 61,8 og 78,6 procent Fibonacci-retracement af den seneste bevægelse. Ifølge svingstrukturen i kursdiagrammet giver det isoleret set et købssignal, selv om det generelle prisbillede fortsat er neutralt, skriver AMBCrypto.

Modstand ved 1,80 dollar afviser to gange

Et centralt punkt i analysen er modstandszonen omkring 1,80 dollar, som ifølge AMBCrypto nu er blevet afvist to gange siden midten af juni. Den seneste afvisning beskrives som skarp, og mediet vurderer, at det er muligt, at GRAM kan blive presset helt tilbage til støtteniveauet ved 1,50 dollar.

På den baggrund peger AMBCrypto på to mulige strategier for investorer, der overvejer at gå ind i mønten. Den ene er at vente på, at kursen falder tilbage og genbesøger støtten omkring 1,50 dollar, før man køber. Den anden er at afvente et decideret gennembrud over modstanden ved 1,80 dollar med efterfølgende retest, hvilket ifølge mediet også kan udgøre et attraktivt indgangspunkt.

Sammenfattende konkluderer AMBCrypto, at rebrandingen fra Toncoin til GRAM samt Binances spot-turnering har givet et kortsigtet løft i sentimentet, men at den større korrektion fra 2,90 til 1,44 dollar i maj og juni endnu ikke er fuldt overstået. Den langsigtede opadgående trend, mønten tidligere har haft, betragtes derfor ikke som genoprettet endnu.

Hvad betyder det for danske investorer

For danske investorer, der følger kryptomarkedet, illustrerer sagen om GRAM en tilbagevendende dynamik: Et rebrand eller en børsnotering kan give et kortsigtet kurshop, uden at det nødvendigvis ændrer ved de underliggende, mere langsigtede tekniske signaler. Toncoin har historisk været tæt knyttet til Telegram-økosystemet og har derfor tiltrukket interesse fra investorer, der spekulerer i, hvordan meddelelsesappens brugerbase kan omsættes til kryptoaktivitet.

Det er værd at bemærke, at hverken AMBCrypto eller andre kilder i denne sag leverer investeringsrådgivning – analysen bygger alene på teknisk prisanalyse af diagrammer, og handel med kryptovalutaer som GRAM indebærer generelt høj risiko og betydelig volatilitet. Investorer med interesse for altcoins bør som altid selv undersøge markedsforholdene grundigt, før de tager stilling til køb eller salg.

Læs også: Strategy dropper “aldrig-sælg”-linje: Åbner for salg af bitcoin for 1,25 mia. dollar