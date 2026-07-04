Anklagere vil have mildere straf til bagmand i berømt “delikatesse-svindel”

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Amerikanske anklagere anbefaler en markant mildere fængselsstraf end sædvanligt til James Patten, en af hovedmændene bag den opsigtsvækkende sag om aktiemanipulation i selskabet Hometown International – bedre kendt som “delikatesse-svindlen”. Det skriver CNBC. Anklagerne fra det amerikanske justitsministeriums kontor i New Jersey foreslår en straf på mellem 12 og 18 måneders fængsel, selvom de officielle retningslinjer for straffeudmåling peger på mellem 70 og 87 måneder.

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Sagen har fået stor opmærksomhed i finansverdenen, fordi den illustrerer, hvor let mindre, tyndt handlede selskaber kan blive brugt som redskab til at franarre investorer store summer gennem kunstig kurspumpning. Den 65-årige Patten skal idømmes sin straf af dommer Christine O’Hearn ved en retssag i Camden, New Jersey, den 21. juli. Han har været løsladt mod kaution siden han erkendte sig skyldig i slutningen af 2023.

Et delikatesseforretning til 100 millioner dollar

Kernen i sagen er Hometown International, et selskab, hvis eneste reelle aktiv var en enkelt, tabsgivende delikatesseforretning i Paulsboro, New Jersey, kaldet Your Hometown Deli. Ifølge CNBC blev butikken drevet af en ven af Patten, en gymnasielærer og bryder-træner, som ikke er blevet anklaget for noget kriminelt. Alligevel nåede Hometown Internationals markedsværdi på et tidspunkt op over 100 millioner dollar – et tal, der stod i skarp kontrast til den lille virksomheds reelle drift og indtjening.

Ifølge anklagemyndigheden var formålet med svindlen at kunstigt puste aktiekurserne op i to selskaber – Hometown International og et selskab ved navn E-Waste – for at gøre dem mere attraktive som kandidater til såkaldte reverse mergers, hvor et privat selskab overtager et allerede børsnoteret, men ellers tomt selskab for hurtigt at opnå børsnotering uden den sædvanlige proces. E-Waste var reelt blot et tomt selskab uden nogen egentlig forretning, men nåede ifølge CNBC på et tidspunkt en endnu højere markedsværdi end Hometown International.

Sorte streger i sagsdokumenterne rejser spørgsmål

Det er ikke kun selve strafanbefalingen, der vækker undren. Ifølge CNBC er tre af de i alt elleve sider i anklagernes indstilling om straffen sorteret ud – gjort ulæselige – i den version af dokumentet, som er blevet offentliggjort efter en anmodning fra mediet. De skjulte sider skal angiveligt indeholde begrundelsen for, hvorfor anklagerne mener, at Patten fortjener en markant lempeligere straf end retningslinjerne foreskriver.

Ifølge domstolens regler i New Jersey er strafudmålingsdokumenter som udgangspunkt ikke offentligt tilgængelige, medmindre der specifikt anmodes om det. Reglerne fastslår desuden, at oplysninger som navne på ofre, vidner, ikke-tiltalte personer samt tidligere ikke-offentliggjort information om en tiltalts eventuelle samarbejde med myndighederne som udgangspunkt skal sorteres fra, ligesom følsomme personlige oplysninger såsom medicinske og psykologiske rapporter. Hvad der præcis gemmer sig bag de sorte felter i Pattens sag, fremgår dog ikke af den offentliggjorte del af dokumentet.

En af de offentligt kendte begrundelser for, at anklagerne alligevel mener, Patten skal i fængsel, er hans tidligere straffeattest. Ifølge CNBC blev Patten allerede i 2010 dømt for postsvindel og idømt 27 måneders fængsel. Han blev løsladt i 2012 – blot to år før det svindelnetværk, han nu er dømt for, angiveligt begyndte. Anklagerne skriver ifølge CNBC, at en fængselsstraf er nødvendig, fordi hans tilbagevenden til svindel viser et mønster.

Tredje og sidste dømte i sagen

Patten bliver den tredje person, der idømmes straf i forbindelse med sagen. To andre involverede, far og søn Peter Coker Sr. og Peter Coker Jr., har allerede modtaget og afsonet deres straffe – henholdsvis seks og 40 måneders fængsel, oplyser CNBC. Netop denne forskel bruger anklagerne som et centralt argument for, at Patten heller ikke bør straffes hårdere end sine medsammensvorne.

I den offentliggjorte del af sagsfremstillingen henviser anklagerne konkret til amerikansk strafferet, som foreskriver, at man skal undgå unødvendige forskelle i straffeudmåling mellem tiltalte med sammenlignelige forhold, der er dømt for lignende adfærd. “En straf mere alvorlig end hans medtiltaltes, særligt Coker Sr.’s, ville være uretfærdig,” skriver anklagemyndigheden ifølge CNBC i sagsfremstillingen.

Hvad betyder det for danske investorer?

Selvom sagen er amerikansk og ikke direkte berører danske børsnoterede selskaber, illustrerer den en klassisk risikofaktor, som også bør mane til forsigtighed blandt danske private investorer: mindre, tyndt handlede selskaber på amerikanske markeder kan i teorien blive brugt som redskaber til kunstig kurspumpning og efterfølgende reverse mergers. Investorer, der handler amerikanske small caps eller shell-selskaber via eksempelvis en dansk aktiesparekonto, bør være ekstra opmærksomme på selskaber med meget begrænset reel forretning, men usædvanligt høje markedsværdier – præcis det mønster, der gjorde sig gældende i Hometown International-sagen.

Kilde

Artiklen er skrevet på baggrund af oplysninger fra cnbc.com. NPinvestor hæfter ikke for indhold på eksterne sider.