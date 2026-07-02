USA dropper fornyelse af USMCA-aftale – åbner for nye forhandlinger med Canada og Mexico

USA har besluttet ikke at forny handelsaftalen USMCA med Canada og Mexico, men vil i stedet gennemføre årlige gennemgange af pagten. Det skriver CNBC. Dermed åbner Washington op for nye forhandlinger om en aftale, som præsident Donald Trump tidligere har kaldt “den bedste aftale, vi nogensinde har lavet”.

Handelsunderskud i fokus

Ifølge en embedsmand i Trump-administrationen har præsidenten valgt ikke at “stemple en fornyelse af USMCA igennem uden at adressere eksisterende problemer”. Centralt for Trump er handelsunderskuddene med de to naboer, fremgår det.

Trump har tidligere i juni udtalt: “Vi har ikke brug for noget af det, Canada har. Vi har ikke brug for noget af det, Mexico har, men de har brug for alt, hvad vi har. Og de skal behandle os bedre.” Citatet er gengivet af CNBC.

Beslutningen sender et signal til markederne og USA’s handelspartnere om, at selv aftaler, der virker afsluttede, ikke nødvendigvis er endelige under Trump. Præsidenten ventes desuden at optræde i et interview med CNBC’s Joe Kernen torsdag aften amerikansk tid.

Sydkorea og Coupang i søgelyset

Et lignende pres kan ramme Sydkorea. Et udvalg under det amerikanske Repræsentanternes Hus, House Judiciary Committee, har ifølge CNBC konkluderet, at Sydkorea har handlet diskriminerende over for visse amerikanske selskaber, heriblandt onlinehandleren Coupang. Udvalget mener, at Sydkoreas tiltag mod Coupang strider mod bestemmelser i den handelsaftale, som blev genforhandlet i 2025 som led i Trumps globale toldpolitik.

Fed holder kortene tæt og svagere jobtal

På rentefronten er usikkerheden også stor. Federal Reserve-formand Kevin Warsh har ifølge CNBC afvist at give retning for, hvad centralbanken vil gøre på sit rentemøde senere denne måned, selvom han erkendte, at inflationen fortsat er for høj.

Samtidig peger friske nøgletal på et køligere arbejdsmarked. Den private beskæftigelse i USA voksede med sæsonkorrigeret 98.000 job i juni, ifølge lønbehandlingsselskabet ADP – under konsensusforventningen på 110.000 ifølge Dow Jones. Væksten er desuden en opbremsning fra majs uændrede stigning på 122.000 job.

Meta stikker af, mens Kospi fører an

På markederne gik amerikanske aktier generelt tilbage onsdag, da investorer trak sig ud af teknologiaktier. Meta var dog en markant undtagelse og steg omkring 9 pct. efter nyheden om, at selskabet bygger en ny cloud-forretning, som kan hjælpe med at indtjene en del af de milliarder, Meta har afsat til AI-infrastruktur.

Ser man på hele første halvår, har teknologisektoren drevet en stor del af rallyet globalt, men de største kursstigninger er ifølge CNBC ikke kommet fra Silicon Valley. I stedet har emerging markets, anført af Sydkoreas Kospi-indeks, taget spotlyset i første halvdel af 2026.

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