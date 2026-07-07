Lockheed Martin henter kontrakt på 142,9 mio. dollar til C-5 Galaxy-software

Lockheed Martin har vundet en kontrakt på 142,9 mio. dollar til softwaresupport af det amerikanske militærs C-5 Galaxy-transportfly, ifølge Seeking Alpha.

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Forsvarskoncernen Lockheed Martin har sikret sig en kontrakt til en værdi af 142,9 mio. dollar, der handler om softwaresupport til det amerikanske militærs C-5 Galaxy-transportfly. Det skriver Seeking Alpha.

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Kontrakten føjer sig til en lang række af aftaler, som Lockheed Martin gennem årtier har indgået med det amerikanske forsvar om vedligeholdelse, opdatering og support af flåden af C-5 Galaxy-fly. Selvom beløbet er beskedent sammenlignet med selskabets samlede omsætning, er den type af løbende servicekontrakter en central og stabil indtægtskilde for verdens største forsvarsproducent målt på omsætning.

Et fly med lang historie i det amerikanske forsvar

C-5 Galaxy er et af det amerikanske luftvåbens tungeste og mest kapacitetsstærke transportfly og har været i tjeneste i flere årtier. Flyet bruges til at fragte tungt militærmateriel, køretøjer og forsyninger over lange distancer, og det kræver løbende opdateringer af både hardware og software for at forblive operationsdygtigt og sikkerhedsmæssigt tidssvarende.

Softwaresupport-kontrakter som den nu tildelte er typisk med til at sikre, at flyets systemer – herunder navigation, kommunikation og diagnostik – lever op til nutidens standarder, samtidig med at flyflåden kan holdes flyvedygtig i mange år endnu. For forsvarsministeriet giver den slags kontrakter mulighed for at forlænge levetiden på dyre platforme uden at skulle investere i helt nye fly.

Betydning for Lockheed Martin som investeringscase

For investorer, der følger Lockheed Martin-aktien, er denne type kontrakter mindre markante enkeltstående begivenheder, men de indgår i det store billede af selskabets forretningsmodel. Lockheed Martin har traditionelt haft en stor og forudsigelig indtjening fra langsigtede servicekontrakter til det amerikanske forsvar, hvilket giver en vis stabilitet i indtjeningen sammenlignet med mere cykliske industrier.

Selskabet er en af de mest omtalte forsvarsaktier på de amerikanske børser og indgår i flere store indeks, hvilket betyder, at bevægelser i aktien også kan have en afsmittende effekt på bredere forsvars- og industrisegmenter i porteføljer, herunder for danske investorer, der har eksponering mod amerikanske forsvarsaktier gennem globale indeksfonde eller enkeltaktier.

Forsvarssektoren har generelt oplevet stigende interesse fra investorer de seneste år i takt med, at flere lande – herunder europæiske Nato-medlemmer – har hævet deres forsvarsbudgetter. Denne udvikling har løftet ordrebøgerne hos store forsvarsproducenter som Lockheed Martin, men også skabt debat om værdiansættelsen af sektoren, efter flere forsvarsaktier har oplevet betydelige kursstigninger.

Dansk vinkel: Forsvarsaktier fylder mere i porteføljerne

Danske investorer har i stigende grad fået øjnene op for forsvarssektoren, ikke mindst efter Danmark og øvrige Nato-lande har forpligtet sig til at øge forsvarsudgifterne markant i de kommende år. Selvom Lockheed Martin ikke er en dansk aktie, indgår selskabet ofte i globale forsvars- og industrifonde samt ETF’er, som mange danske investorer har adgang til gennem deres depoter.

Kontrakter som den nu offentliggjorte C-5 Galaxy-aftale er med til at understøtte den løbende ordretilgang, som analytikere og investorer typisk holder øje med, når de vurderer den fremtidige indtjeningsudvikling hos store amerikanske forsvarsselskaber. Selvom enkeltkontrakter i denne størrelsesorden sjældent flytter markant på aktiekursen alene, bidrager de til det samlede billede af en stabil ordrebog, som mange investorer værdsætter i en sektor, der ellers kan være følsom over for politiske beslutninger om forsvarsbudgetter.

Det fremgår ikke af den tilgængelige information, hvornår kontrakten konkret skal udføres, eller hvilken specifik enhed inden for det amerikanske forsvar der har tildelt opgaven. Yderligere detaljer om kontraktens tidsramme og indhold er ikke offentliggjort på nuværende tidspunkt.