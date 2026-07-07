Tidligere Tether-topchef vil sælge del af sin ejerandel, skriver Bloomberg

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Richard Heathcote, der frem til marts var investeringschef i Tether, forsøger at sælge en del af sin ejerandel i verdens største udsteder af stablecoins. Det skriver Bloomberg ifølge Cointelegraph, som henviser til kilder med kendskab til sagen. Heathcote ejer 1,26 procent af Tether, og det er kun en del af denne andel, der angiveligt er sat til salg.

Nyheden er interessant, fordi Tether traditionelt har været yderst lukket omkring sit ejerskab, selvom selskabet er blevet en af kryptobranchens mest indbringende virksomheder. Et salg af selv en mindre ejerandel kan derfor give et sjældent indblik i, hvordan værdien af selskabet vurderes af tidligere insidere, på et tidspunkt hvor Tether fortsat afviser at gå på børsen.

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Fra investeringschef til rådgiver

Heathcote trådte tilbage som Tethers investeringschef i marts og overtog i stedet en rådgivende rolle i selskabet, efter at have haft ansvaret for at forvalte stablecoin-udstederens omfattende investeringsportefølje. Det fremgår af Cointelegraphs gennemgang af sagen. Hans exit fra den daglige ledelse kommer, mens Tether fortsat ekspanderer aggressivt inden for både reserveforvaltning og nye forretningsområder ud over selve stablecoinen.

Tether udsteder USDT, som med en cirkulerende beholdning på omkring 184 milliarder dollar er langt den største stablecoin i verden. Ifølge data fra DefiLlama, som Cointelegraph henviser til, udgør USDT cirka 59 procent af hele stablecoin-markedet – en dominans, der gør selskabet til en central spiller i hele kryptoøkosystemet, herunder i handel, likviditetsstyring og som en de facto dollar-erstatning i flere fremvoksende markeder.

Ingen børsplaner trods pres fra konkurrenter

Tethers topchef Paolo Ardoino har flere gange slået fast, at selskabet ikke har behov for at gå på børsen, selv mens andre store aktører i kryptobranchen overvejer netop det. Kraken har blandt andet taget flere konkrete skridt mod en børsnotering. Ifølge Fortune rejste kryptobørsen i september 2025 500 millioner dollar til en værdiansættelse på 15 milliarder dollar, hvilket dengang skabte forventninger om en snarlig børsintroduktion.

Kraken har desuden fortroligt indsendt en registreringsanmodning til det amerikanske børstilsyn SEC i november 2025 med henblik på en børsnotering. Bloomberg har dog senere rapporteret, at planerne muligvis udskydes til 2027, efter at selskabet gennemførte fyringer i forbindelse med en øget satsning på kunstig intelligens. Den sydkoreanske kryptobørs Bithumb har på lignende vis meddelt i april, at man udskyder sin børsnotering til efter 2028, mens selskabet strammer op på regnskabspraksis og interne kontroller efter tidligere problemer med myndighederne.

Regulatorisk modvind i Europa

Det potentielle salg af Heathcotes aktiepost kommer samtidig med, at Tether er under stigende regulatorisk pres i Europa. Et voksende antal platforme, der er godkendt under EU’s MiCA-regelsæt for krypto, har fjernet USDT fra deres udbud, efter at Tether har valgt ikke at efterleve de europæiske krav. Revolut har i denne måned meddelt, at man fjerner stablecoinen fra sin platform, hvilket understreger, hvor konkret udfordringen er blevet for selskabet i EU.

For danske investorer, der handler krypto via platforme med tilknytning til EU, er MiCA-reguleringen relevant, fordi den i praksis kan begrænse adgangen til USDT hos flere danske og europæiske udbydere fremover. Stablecoins som USDT bruges ofte som et centralt handelsredskab og likviditetsbro mellem kryptoaktiver, og en fortsat udelukkelse fra regulerede platforme kan potentielt påvirke likviditeten og handelsmulighederne for danske kryptoinvestorer.

Samtidig illustrerer sagen om Heathcotes aktiesalg en bredere udvikling i kryptobranchen, hvor selskaber som Tether balancerer mellem enorm profitabilitet, fortsat privat ejerskab og et regulatorisk landskab i konstant forandring. Mens konkurrenter som Kraken og Bithumb aktivt bevæger sig mod – eller væk fra – børsen, forbliver Tether en outsider, der insisterer på at holde fast i sin nuværende model uden ekstern kapital fra offentlige markeder.

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