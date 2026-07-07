xAI dropper navnet: Elon Musks AI-selskab hedder nu SpaceXAI

xAI har officielt skiftet navn til SpaceXAI med ny logo og X-konto, efter selskabet blev fusioneret ind i SpaceX tidligere i år.

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Elon Musks kunstig intelligens-selskab xAI findes ikke længere under sit gamle navn. Selskabet har officielt skiftet navn til SpaceXAI og lanceret et nyt logo samt en ny konto på det sociale medie X, skriver Business Insider.

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Navneskiftet blev annonceret mandag, hvor xAI’s tidligere X-konto ændrede brugernavn til @SpaceXAI. Kontoen delte samtidig en video, der viser, hvordan det gamle xAI-logo gradvist bliver foldet ind i det nye SpaceXAI-logo – et symbolsk billede på, at selskabet nu formelt er en del af Elon Musks rumfartsvirksomhed SpaceX.

Fra selvstændigt selskab til del af SpaceX-koncernen

Rebrandet er den formelle afslutning på en proces, der har været undervejs siden begyndelsen af året. Ifølge Business Insider overtog SpaceX xAI i februar, herunder chatbotten Grok og det sociale medie X, og samlede dermed Musks aktiviteter inden for rumfart, kunstig intelligens og sociale medier under samme tag.

Musk meddelte allerede i maj, at xAI ville blive opløst som selvstændigt selskab og indlemmet i SpaceX, hvor selskabets AI-produkter fremover skulle bære navnet SpaceXAI. Mandagens navneskifte og logo-lancering er dermed den praktiske og synlige gennemførelse af den plan.

Kommer efter historisk børsnotering

Timingen er ikke tilfældig. Rebrandet kommer kort tid efter SpaceX’s børsnotering i juni, som ifølge Business Insider var den største aktieudbydelse i historien. SpaceX hentede 75 milliarder dollar ved noteringen og blev værdisat til omkring 1,77 billioner dollar, hvilket kortvarigt gjorde Musk til verdens første trillionær.

Selvom SpaceX primært er kendt for sine raketter og ambitioner uden for Jordens atmosfære, viste selskabets IPO-dokumenter, hvor massivt SpaceX satser på kunstig intelligens. Ifølge Business Insider brugte SpaceX 12,7 milliarder dollar på AI-relaterede investeringer i 2025 – mere end tre gange så meget som selskabet investerede i sine rum- og opkoblingssegmenter, hvor blandt andet satellitinternet-tjenesten Starlink hører hjemme.

Underskud i dag, men største potentiale ifølge SpaceX selv

AI-segmentet har indtil videre givet underskud for SpaceX, men selskabet selv vurderer, at det er her det størst potentiale ligger. Ifølge Business Insider beskriver SpaceX det samlede adresserbare marked for AI som det største “i menneskehedens historie”.

Selskabet planlægger blandt andet at udrulle såkaldte AI-compute-satellitter – datacentre placeret i rummet – så tidligt som i 2028. Samtidig har SpaceX allerede landet store aftaler om AI-infrastruktur på Jorden: AI-selskabet Anthropic har ifølge Business Insider forpligtet sig til at betale SpaceX 1,25 milliarder dollar om måneden for adgang til regnekraft i selskabets Colossus-datacentre, mens Google betaler 920 millioner dollar om måneden for samme type adgang.

Disse tal understreger, at AI ikke længere er et sidespor for SpaceX, men en central og hastigt voksende del af forretningen – på linje med raketopsendelser og satellitinternet. For investorer, der har fulgt SpaceX’s vej mod børsen, er navneskiftet derfor mere end kosmetik: Det signalerer, at selskabet vil markedsføre sig som en samlet teknologikoncern, hvor kunstig intelligens, rumfart og infrastruktur hænger tæt sammen.

Hvad betyder det for investorer?

Selvom SpaceX ikke er en del af de danske C25-indeksaktier, følges selskabet tæt af mange danske investorer på grund af Musks profil og selskabets rekordstore børsnotering. Den kraftige satsning på AI-infrastruktur – herunder milliardaftaler med Anthropic og Google – kan på sigt gøre SpaceX til en direkte konkurrent til etablerede cloud- og AI-udbydere som Microsoft, Amazon og Google selv, hvilket kan påvirke konkurrencebilledet i hele techsektoren.

Samtidig viser tallene fra IPO-dokumenterne, at SpaceX i praksis investerer markant mere i AI end i sine traditionelle rumfartsaktiviteter, hvilket kan give et fingerpeg om, hvor selskabets fremtidige indtjeningspotentiale – og risiko – ligger. Med rebrandet til SpaceXAI signalerer Musk tydeligt, at AI nu er en integreret og strategisk vigtig del af det samlede SpaceX-univers, snarere end et separat eksperiment.

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