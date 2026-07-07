Canada vælger ThyssenKrupp til at bygge op til 12 ubåde

Canada har udpeget den tyske forsvarskoncern ThyssenKrupp til at levere op til 12 ubåde – en aftale der understreger den stigende globale efterspørgsel efter forsvarsmateriel.

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Canada har udpeget den tyske industrikoncern ThyssenKrupp til at bygge op til 12 ubåde, skriver Seeking Alpha. Aftalen falder ind i en bredere trend, hvor vestlige lande i stigende grad opruster deres flåder og øger investeringerne i forsvarsmateriel.

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ThyssenKrupp er en af Europas største industrikoncerner med rødder i stål- og industriproduktion, men selskabet har gennem sin marine-division opbygget en stærk position inden for bygning af ubåde og krigsskibe til flere af verdens flåder. Det gør koncernen til en af de foretrukne leverandører, når lande som Canada skal udskifte eller udvide deres undervandsflåde.

Stor ordre i en tid med voksende forsvarsbudgetter

Nyheden om, at Canada har valgt ThyssenKrupp som leverandør til op mod 12 ubåde, kommer på et tidspunkt, hvor flere NATO-lande har hævet deres forsvarsbudgetter markant. Den geopolitiske uro, herunder krigen i Ukraine og øget spænding i flere regioner, har fået mange vestlige regeringer til at prioritere oprustning af både luft-, land- og søstyrker.

Ubådsprogrammer er blandt de mest kapitalkrævende og teknisk komplekse forsvarsprojekter, en nation kan igangsætte, og de strækker sig ofte over årtier fra kontraktindgåelse til levering af de sidste enheder. En ordre af denne størrelse vil derfor typisk sikre en leverandør som ThyssenKrupp indtægter og produktionskapacitet i en lang periode fremover, hvilket kan give en vis forudsigelighed i selskabets ordrebog.

Betydning for forsvarssektoren og investorer

For investorer med interesse i forsvarssektoren er nyheden endnu et tegn på, at europæiske forsvarsproducenter oplever stigende efterspørgsel fra allierede lande uden for Europa. Forsvarsaktier har generelt tiltrukket sig øget opmærksomhed de seneste år, i takt med at flere lande har forpligtet sig til at leve op til NATO’s målsætninger om forsvarsudgifter som andel af bruttonationalproduktet.

Danske investorer, der følger den europæiske forsvarsindustri, kan have interesse i at holde øje med, hvordan store ordrer som denne påvirker aktiekurserne hos de involverede selskaber. ThyssenKrupp er noteret på den tyske børs, men bevægelser i store industrikoncerner med forsvarsaktiviteter kan også have afsmittende effekt på stemningen omkring europæiske forsvarsaktier generelt, herunder selskaber med tilknytning til det danske marked eller nordiske forsvarsleverandører.

Danmark har selv i de seneste år øget sine forsvarsudgifter betydeligt som led i den generelle NATO-tendens, hvilket har skabt øget fokus blandt danske investorer på forsvars- og industriaktier som en sektor med potentiel vækst. En stor kontrakt som den mellem Canada og ThyssenKrupp kan derfor tjene som endnu et datapunkt for investorer, der forsøger at vurdere den langsigtede efterspørgsel efter militært materiel globalt.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvilken økonomisk værdi kontrakten har, eller hvornår de første ubåde forventes leveret. NPinvestor følger sagen og opdaterer, hvis flere detaljer om aftalens omfang og tidsplan bliver tilgængelige.

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