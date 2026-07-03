Luksushoteller dropper kun spa – nu bygger de Pilates-studier til gæsterne

Luksushoteller som The Aster og Ritz-Carlton investerer i reformer-Pilates-studier for at tiltrække wellness-bevidste rejsende og skabe nye indtægter.

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Spa og gym er ikke længere nok til at imponere velhavende gæster. Ifølge Business Insider satser en stigende række luksushoteller nu på reformer-Pilates som den nye must-have-facilitet, der skal tiltrække og fastholde en yngre, wellness-orienteret kundegruppe. Hoteller som The Aster i Hollywood og udvalgte Ritz-Carlton-ejendomme har i løbet af det seneste år bygget dedikerede Pilates-studier med de karakteristiske reformer-maskiner – en investering, der både skal styrke gæsteoplevelsen og åbne en ny indtægtskilde for hotellerne.

Trenden er drevet af, at millennials og Generation Z i stigende grad planlægger rejser ud fra sundhedsrutiner snarere end klassisk sightseeing eller afslapning. Det fremgår af Business Insiders reportage, som bygger på interviews med hotelchefer, en fitnessinstruktør og flere gæster, der har oplevet de nye tilbud på egen krop.

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The Aster brugte 30.000 dollar på otte maskiner

Hos The Aster i Hollywood fortæller administrerende direktør Bill Doak til Business Insider, at hotellet ledte efter en “unik krog” til at differentiere sig fra konkurrenterne. Doak, der selv har dyrket reformer-Pilates i 15 år, pressede på for at få bygget et studie – først som en lille testversion med tre maskiner forbeholdt hotellets medlemsklub.

Testen var succesfuld nok til, at hotellet i april i år ombyggede sit tidligere yogastudie og investerede omkring 30.000 dollar i otte reformer-maskiner fra det australske mærke Your Reformer. Klasserne er nu gratis for overnattende gæster, oplyser Doak til mediet. Til sammenligning koster en almindelig gruppetime i reformer-Pilates typisk mellem 40 og over 100 dollar, mens private sessioner kan koste endnu mere – hvilket gør den gratis adgang til en reel merværdi for gæsterne.

Ifølge Business Insider ligger den største udfordring ikke i selve maskininvesteringen, men i at finde kvalificerede instruktører, da efterspørgslen efter både reformer-udstyr og undervisere er steget markant i takt med trenden.

Ritz-Carlton samarbejder med Pilates-kæden Tremble

Et andet eksempel er Ritz-Carlton Key Biscayne i Miami-området, der har åbnet et reformer-Pilates-studie i samarbejde med Pilates-kæden Tremble, som i forvejen har studier flere steder i USA. Ifølge markedsdirektør Derek Flint fra Ritz-Carlton fandtes der ikke tidligere noget reformer-Pilates-tilbud på øen Key Biscayne, og samarbejdet med Tremble opstod, fordi begge parter så et potentiale i det.

Lokalet, hvor studiet nu ligger, blev tidligere brugt til virtuelle spinning-klasser og var ifølge Flint sjældent i brug. Det nye Pilates-tilbud har derimod vist sig langt mere populært, og hotellet oplevede ifølge Business Insider hurtigt stor efterspørgsel, efter at nyheden spredte sig blandt gæster og lokalbeboere.

Et signal om, at hotellet følger med tiden

Ifølge Liz Chen, en Pilates-instruktør fra New York, der har testet reformer-tilbuddet på Auberges Chileno Bay Resort, handler amenityen om mere end selve træningen. “To me, reformer pilates signals that a hotel knows what is current in the wellness industry,” siger Chen til Business Insider og tilføjer, at det samtidig signalerer, at hotellet sandsynligvis også har styr på andre wellness-detaljer som mad og drikke.

Fotograf og art director Bukunmi Grace, der har oplevet konceptet på Soho Warehouse i Los Angeles, fortæller til mediet, at den gratis adgang til Pilates-klasser var en af grundene til, at hun vælger hotellet som “staycation” frem for at bo i sin egen lejlighed i byen. Hun peger på, at almindelige Pilates-timer er dyre, og at det derfor er en attraktiv ekstra ydelse at få inkluderet i hotelopholdet.

Business Insiders reportage tegner et billede af en bredere udvikling i hotelbranchen, hvor wellness-faciliteter i stigende grad bliver en konkurrenceparameter på linje med beliggenhed og prisniveau. Reformer-maskiner koster typisk op mod 5.000 dollar per stykke i den bedre ende, hvilket gør investeringen langt større end et almindeligt yogastudie – men hoteller ser det som en måde at skille sig ud på i et marked, hvor gæster i stigende grad vælger overnatningssted ud fra sundheds- og livsstilstilbud.

Hvad betyder det for danske investorer?

Historien illustrerer en bredere global tendens inden for hotel- og turismebranchen, hvor wellness-koncepter i stigende grad bliver en del af den kommercielle strategi og ikke blot en marketingdetalje. For danske investorer med eksponering mod internationale hotelkæder – herunder gennem globale rejse- og forbrugsfonde – kan udviklingen være interessant at følge, da det peger på et skifte i, hvor luksushoteller investerer deres kapital for at fastholde prispræmier og gæstetilfredshed.

Trenden har ikke en direkte kobling til danske C25-selskaber, men den understreger den fortsatte vækst i den globale wellness-økonomi, som også påvirker danske forbrugsmønstre inden for rejser, fitness og sundhedsprodukter. Investorer med interesse for forbrugstrends og turismesektoren bør holde øje med, om lignende koncepter finder vej til det europæiske og skandinaviske hotelmarked.

Kilde

Artiklen er skrevet på baggrund af oplysninger fra businessinsider.com. NPinvestor hæfter ikke for indhold på eksterne sider.