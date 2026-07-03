Palantir går i modangreb: Afviser europæisk kritik som “latterlig”

Det amerikanske softwareselskab Palantir går nu offensivt ud mod voksende kritik i Europa og kalder beskyldningerne “falske og faktisk latterlige”, skriver Børsen.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

PLTR.US 129,30 ▲ +2,84% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Det amerikanske dataanalyse- og softwareselskab Palantir Technologies går nu i offensiven mod, hvad selskabet selv betegner som “myter og nonsens” i Europa. Det skriver Børsen, som har talt med en dansker med tilknytning til selskabets ledelse. Ifølge Børsen afviser Palantir de rejste beskyldninger som “falske og faktisk latterlige”.

Læs mere: Palantir Technologies Aktie (PLTR): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Sagen understreger, at Palantir – som er kendt for sit tætte samarbejde med amerikanske myndigheder, efterretningstjenester og forsvaret – i stigende grad oplever modvind i Europa. For investorer er det interessant, fordi selskabets omdømme og evne til at vinde offentlige kontrakter uden for USA er en central del af væksthistorien bag den børsnoterede aktie.

Dansk forbindelse til hovedkvarteret

Ifølge Børsen er danskeren Nikolaj Gammeltoft, der har boet i USA i 20 år, i dag tilknyttet Palantirs direktionssekretariat. Han optræder som en central figur i selskabets forsøg på at korrigere det, ledelsen opfatter som misvisende fremstillinger af virksomheden i europæisk offentlighed.

Børsen beskriver, hvordan avisens journalist forsøgte at opsøge Palantirs danske afdeling, som officielt har adresse i Hellerup nord for København. Kort før mødet skulle finde sted, modtog journalisten dog nye koordinater til et andet mødested, hvilket ifølge artiklen illustrerer den forsigtighed, selskabet i øjeblikket udviser over for pressen.

Voksende kritik af selskabets rolle

Palantir har gennem flere år været i søgelyset internationalt på grund af sit arbejde med overvågnings- og analysesoftware til myndigheder, militær og sikkerhedstjenester. Selskabet er blandt andet kendt for sine store softwareplatforme, der bruges til at analysere enorme datamængder, og har vundet betydelige kontrakter hos blandt andet det amerikanske forsvar.

Netop denne rolle har gjort selskabet til genstand for kritik fra dele af civilsamfundet og politikere i Europa, som har rejst spørgsmål om databeskyttelse, gennemsigtighed og etik i brugen af selskabets teknologi. Ifølge Børsen er det denne form for kritik, Palantir nu forsøger at imødegå direkte ved at gå i offensiven over for medierne.

Selskabet har tidligere valgt en mere tilbageholdende kommunikationsstrategi, men signalerne fra Børsens research tyder på et taktisk skifte, hvor Palantir aktivt ønsker at korrigere, hvad ledelsen betegner som fejlagtige og useriøse beskyldninger, frem for blot at forholde sig tavs.

Betydning for en aktie i fokus

Palantir Technologies er en af de mest omtalte teknologiaktier i USA de seneste år, drevet blandt andet af stigende interesse for kunstig intelligens og selskabets AI-platform til virksomheder og myndigheder. Aktien har oplevet betydelige kursudsving, og investorernes vurdering af selskabets vækstpotentiale hænger tæt sammen med, hvordan Palantir formår at udvide sin kundebase – ikke mindst i Europa, hvor selskabet ser et vækstpotentiale ud over sin amerikanske kerneforretning.

Omdømmerisiko er derfor ikke en marginal faktor for Palantir. Hvis kritikken i Europa vokser sig større, kan det i teorien påvirke selskabets muligheder for at indgå nye offentlige kontrakter i regionen, ligesom det kan give anledning til politisk og regulatorisk opmærksomhed – noget markedet historisk har reageret på i forhold til andre techselskaber med tætte bånd til myndigheder og forsvar.

Samtidig viser sagen, at Palantir nu vælger en mere proaktiv linje frem for at lade kritikken stå uimodsagt. Det kan på kort sigt dæmpe negative historier, men det stiller også selskabet i et skarpere lys, hvis der senere skulle komme konkrete beviser eller dokumentation, der understøtter dele af den rejste kritik.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer, der har eksponering mod Palantir gennem amerikanske depoter eller globale techfonde, er sagen en påmindelse om, at aktien bærer en politisk og omdømmemæssig risikopræmie, som ikke findes i samme grad hos mere traditionelle softwareselskaber. Selskabet er ikke en del af C25, men indgår ofte i porteføljer med fokus på AI og forsvarsteknologi, hvor både opadgående momentum og pludselige kurskorrektioner kan forekomme.

Har Palantir samtidig en dansk afdeling i Hellerup, er det et konkret eksempel på selskabets tilstedeværelse i Norden, som kan få betydning, hvis den europæiske kritik fører til øget regulatorisk interesse fra danske eller nordiske myndigheder. Investorer bør derfor følge, om sagen udvikler sig fra en kommunikationsmæssig konflikt til en mere håndgribelig forretningsmæssig eller juridisk udfordring for selskabet.

Kilde

Artiklen er skrevet på baggrund af oplysninger fra borsen.dk. NPinvestor hæfter ikke for indhold på eksterne sider.