Ny analyse: AI fjerner ikke techjob, men ændrer hvad der efterspørges

Gennemgang af 2,85 mio. jobopslag viser, at AI ikke mindsker efterspørgslen efter techtalent – men ændrer markant, hvilke kompetencer der belønnes.

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En ny analyse fra data- og arbejdsmarkedsplatformen Draup viser, at kunstig intelligens ikke skruer ned for behovet for techmedarbejdere – men i høj grad ændrer, hvilke kompetencer der efterspørges. Ifølge Business Insider bygger konklusionen på en gennemgang af 2,85 millioner jobopslag fra juni 2025 til juni 2026, og resultatet peger i en anden retning end den udbredte frygt for, at AI vil udhule techbranchens arbejdspladser.

Analysen kommer efter flere år med fyringsrunder i techindustrien, hvor en række selskaber netop har brugt AI som argument for at kunne drive forretningen med færre ansatte. Draup konkluderer dog, at AI udvider jobmarkedet snarere end at indskrænke det – i hvert fald målt på antallet af opslag inden for centrale techfunktioner.

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Stor efterspørgsel efter softwareudviklere og DevOps

Ifølge Draups tal havde stillingskategorierne softwareudvikling, dataengineering samt “development og operations” (DevOps) hver især mere end 40.000 aktive jobopslag i den undersøgte periode. Det tyder på fortsat robust efterspørgsel efter tekniske profiler, selv i en tid hvor AI-værktøjer i stigende grad indgår i det daglige arbejde.

“AI isn’t reducing the need for technical talent, but it is changing what makes technical talent valuable,” udtaler Draups administrerende direktør Vijay Swaminathan i et opslag på selskabets hjemmeside, citeret af Business Insider.

Rutineopgaver forsvinder – dømmekraft bliver guld værd

Rapporten peger på, at AI og automatisering forandrer stort set alle tekniske roller, men på forskellig vis. Kompetencer centreret om dømmekraft, design og ansvarlighed viser sig at være mere modstandsdygtige over for automatisering end mere rutineprægede opgaver, fremgår det af analysen.

Konkret fremhæver Draup, at systemdesign, fejlretning (debugging), datastyring og evaluering af AI-modeller fortsat vil være vigtige kompetencer. Omvendt er mere rutineprægede opgaver som standardiseret “boilerplate”-kodning og manuel test i højere risiko for at blive automatiseret væk.

Som en del af undersøgelsen har Draup gennemgået mere end en million jobopslag specifikt rettet mod softwareudviklingsingeniører. Her konkluderer analysen, at fejlretning og dømmekraft i forbindelse med kodegennemgang sandsynligvis forbliver essentielle kompetencer, mens det at skrive rutinekode eller huske syntaks kan blive mindre efterspurgt fremover.

AI-værktøjer efterspørges direkte i jobopslag

Ifølge Draup efterspørger arbejdsgivere i stigende grad medarbejdere, der allerede er fortrolige med AI-værktøjer. Mange jobopslag nævner specifikt værktøjer som GitHub Copilot, Cursor og Claude, og disse værktøjer optrådte i mere end 60.000 opslag fordelt på de ni jobkategorier, som selskabet har analyseret.

Det billede giver mening set i lyset af, hvor hurtigt AI-kodningsassistenter er blevet udbredt i softwarebranchen de seneste år. For arbejdsgivere er kendskab til disse værktøjer tilsyneladende ved at blive en forudsætning snarere end en ekstra fordel ved ansættelse af teknisk personale.

Sværere vilkår for nyuddannede

Selvom rapporten samlet set viser vækst i efterspørgslen efter techmedarbejdere, tegner der sig et mere kompliceret billede for medarbejdere tidligt i karrieren. Draup skriver, at forventningerne til nyansatte stiger hurtigst, netop fordi de rutineopgaver, som juniorer traditionelt har lært deres håndværk på, er dem, der er mest udsatte for automatisering.

Ifølge rapporten kan det betyde, at arbejdsgivere bliver nødt til at gentænke traditionelle tilgange til rekruttering, kompetenceudvikling og karriereforløb. Draup peger på, at virksomheder i stedet kan blive nødt til at hjælpe juniorer med at udvikle design-, gennemgangs- og vurderingskompetencer allerede efter få måneder i jobbet – frem for efter flere års erfaring, som har været normen tidligere.

Konklusionen fra Draup er, at virksomheder bør stoppe med at organisere teknisk talent omkring de opgaver, medarbejderne udfører i dag, og i stedet organisere sig omkring de kompetencer, der forbliver værdifulde, når AI kan udføre selve opgaverne.

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Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer med eksponering mod techsektoren – både gennem amerikanske teknologiaktier og danske softwareselskaber – peger analysen på, at AI-transformationen i arbejdsmarkedet ikke nødvendigvis betyder færre ansatte i branchen samlet set, men snarere en omfordeling af, hvilke kompetencer der belønnes højest.

Det kan have betydning for, hvordan man vurderer lønomkostninger og produktivitetsgevinster hos selskaber, der investerer tungt i AI-værktøjer til udviklerteams. Samtidig understreger rapporten en udfordring, som også kan ramme danske techvirksomheder: Hvis rutineopgaver til nyuddannede forsvinder, kan det på sigt blive sværere at rekruttere og oplære den næste generation af erfarne udviklere – en dynamik, der er værd at holde øje med for investorer i vækstorienterede softwareselskaber.

Kilde

Artiklen er skrevet på baggrund af oplysninger fra businessinsider.com. NPinvestor hæfter ikke for indhold på eksterne sider.