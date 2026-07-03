Target løser dyrt problem for drive-up-medarbejdere med ny app-funktion

Target sparer over 350.000 arbejdstimer årligt efter en simpel tech-løsning, der lader drive-up-medarbejdere låse døre op med deres håndholdte enhed.

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Den amerikanske detailkæde Target har løst et lille, men kostbart problem for sine medarbejdere, der ekspederer kunder i de såkaldte drive-up-ordrer. Det skriver Business Insider. Løsningen er en ny funktion i medarbejdernes håndholdte enheder, som lader dem låse butikkens sidedøre op digitalt i stedet for at lede efter nøgler eller ringe til en kollega.

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Ifølge Business Insider foregår omkring 20 procent af Targets salg via kædens hjemmeside eller app, og en betydelig del af disse digitale ordrer bliver leveret direkte til kundernes biler på parkeringspladsen. Konceptet fylder så meget i Targets strategi, at nyere og kommende butiksrenoveringer afsætter mere plads til at klargøre onlineordrer og ofte inkluderer nyanlagte drive-up-døre, som medarbejderne bruger i stedet for hovedindgangen.

32 sekunders forsinkelse blev til et stort problem

Disse døre er af sikkerhedsmæssige årsager låst, og medarbejderne har hidtil skullet bruge en nøgle, en brik eller ringe til en kollega for at komme tilbage ind i butikken. Ashley Daniels, der sidste år tiltrådte som chef for produktudvikling af Targets interne software, fortæller til Business Insider, at hendes team tidligt sendte folk ud i butikker og distributionscentre for at observere den daglige drift.

“Vi har alle stået derhjemme og ledt efter vores nøgler. Forestil dig så, at du ved, du har en vogn stående foran dig,” siger Ashley Daniels ifølge Business Insider.

Teamets undersøgelser viste, at drive-up-medarbejdere i gennemsnit blev forsinket 32 sekunder, hver gang de skulle tilbage ind i butikken efter at have afleveret en ordre. Ganget op på tværs af Targets omkring 2.000 amerikanske butikker og flere daglige leveringer bliver de sekunder hurtigt til betydelige summer tid, skriver Business Insider.

Løsning via eksisterende håndholdte enheder

Teknologiteamets svar blev en simpel funktion indbygget i den app, som drive-up-medarbejderne allerede bruger på deres håndholdte enheder. Via butikkens sikre wifi-netværk kan medarbejderne nu låse døren op med et enkelt tryk på skærmen i stedet for at rode efter en nøgle.

Funktionen blev testet i én butik sidste sommer, inden den blev rullet ud til flere butikker op mod julehandlen. Ifølge Daniels er opdateringen nu i drift i stort set alle Targets butikker i USA.

Target vurderer, at de omkring 30 sekunder, der spares hver gang, samlet vil spare selskabet for over 350.000 arbejdstimer om året. I nogle butikker bliver funktionen brugt over 500 gange dagligt, oplyser Daniels.

“Det er en god indikator på, at vi skaber værdi,” siger hun ifølge Business Insider.

Del af en bredere ledelsesstrategi

Ifølge Business Insider afspejler løsningen den tilgang, som Targets administrerende direktør, Michael Fiddelke, går ind for: At ledelsen og teknologiteamene selv skal ud i butikkerne og se, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør.

“Hvis man sad på hovedkontoret, og nogen satte det her på deres køreplan, ville det nok vække undren,” siger Daniels ifølge mediet. Hun tilføjer, at initiativet har været blandt teamets mest værdsatte projekter, og at det ofte bliver mødt med bifald, når det bliver nævnt på interne møder.

For investorer, der følger amerikansk detailhandel, understreger sagen, hvordan selv mindre tekniske tiltag kan give målbare besparelser i en sektor, hvor onlinesalg og hurtig levering fylder stadig mere. Target har de seneste år investeret betydeligt i at effektivisere sin digitale ordreopfyldelse, mens konkurrenter som Walmart presser på med lignende tiltag.