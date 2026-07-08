Meta lancerer AI-billedmodel Muse Image i kamp om annoncører

Meta har frigivet AI-billedmodellen Muse Image for at tiltrække skabere og annoncører – og mindske afhængigheden af tredjepartsværktøjer som Midjourney.

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Meta har frigivet sin første AI-model til billedgenerering, kaldet Muse Image, i et forsøg på at tiltrække både kreative brugere og annoncører til selskabets platforme. Det skriver CNBC. Lanceringen er endnu et skridt i Mark Zuckerbergs strategi om at bygge en egen AI-stack, der på sigt kan reducere Metas afhængighed af eksterne teknologileverandører.

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Muse Image er udviklet af Meta Superintelligence Labs under ledelse af Alexandr Wang og er dermed den anden store模el-udgivelse fra afdelingen, efter sprogmodellen Muse Spark blev præsenteret i april som afløser for selskabets tidligere Llama-familie. Ifølge CNBC var udviklingen internt kendt under kodenavnet “Mango”.

Gratis til de fleste, betalt for storforbrugere

Almindelige brugere kan gratis tilgå Muse Image gennem Meta AI-appen og hjemmesiden, via direkte beskeder i WhatsApp samt gennem Instagram Stories. Den brede tilgængelighed skal give Meta et fodfæste over for konkurrenter som OpenAI og Google, der begge kom først med lignende billedmodeller.

Til gengæld skal storforbrugere og professionelle skabere, der ønsker at generere mange billeder eller bruge avancerede funktioner, tegne et af de månedlige abonnementer, som Meta lancerede i maj. Rammer en bruger sin gratis grænse, kan vedkommende enten vente på at kvoten nulstilles eller købe et Meta One-abonnement, oplyser selskabet ifølge CNBC.

Reklameværktøj til annoncører

Muse Image skal også drive nye annoncespecifikke funktioner i Metas Advantage Plus-tjeneste, som gør det lettere for virksomheder at udvikle reklamemateriale og automatisere dele af marketingarbejdet. Meta oplyser, at selskabet har samarbejdet med virksomheder og annoncører forud for lanceringen.

“Muse Image bringer indbygget ræsonnement ind i den kreative proces, så elementer kan justeres, stilarter skiftes ud, og variationer skabes ud fra annoncørens eget kreative materiale, hvilket giver annoncevarianter af høj kvalitet og med annoncørens brand i fokus – med færre justeringsrunder,” skriver Meta i et blogindlæg rettet mod virksomheder, citeret af CNBC. Selskabet forventer, at annoncører og bureauer i de kommende uger vil kunne se de første annoncevarianter drevet af den nye model.

For danske virksomheder, der bruger Meta-platformene til digital markedsføring, kan værktøjet potentielt gøre det billigere og hurtigere at producere reklamemateriale til Facebook og Instagram. Samtidig understreger lanceringen, hvor centralt AI-drevne annonceværktøjer er blevet for Metas forretningsmodel, hvilket har direkte betydning for selskabets indtjening og dermed for investorer, der følger Meta-aktien.

Kamp mod OpenAI og Google om AI-billeder

Lanceringen af Muse Image og forsøget på at tjene penge på teknologien viser, hvordan Meta forsøger at brede sin forretning ud fra kerneområdet online annoncering og skabe nye indtægtskilder, der kan matche selskabets massive investeringer i AI-infrastruktur. Ifølge CNBC har både OpenAI og Alphabet et forspring inden for billedgenerering, hvor Googles model Nano Banana blev et hit blandt forbrugere efter lanceringen sidste efterår.

Meta har selv offentliggjort interne benchmarktests, der ifølge CNBC viser, at Muse Image ligger bagefter OpenAIs nyeste model GPT Image 2, men slår Nano Banana 2 på opgaver som redigering af både enkelte og flere billeder samtidig. Det placerer Meta et sted i midterfeltet i den intensiverende konkurrence om AI-billedgenerering mellem de store teknologiselskaber.

Meta har tidligere benyttet tredjepartsmodeller som Midjourney og Black Forest Labs til at drive billed- og videogenereringsfunktioner i Meta AI-appen og på hjemmesiden. Selskabet oplyser, at det fremover vil bruge sin egen nye model til at reducere afhængigheden af netop denne type ekstern teknologi, hvilket kan give Meta både bedre kontrol over produktudviklingen og lavere omkostninger på sigt.

Videomodel på vej senere

Meta planlægger desuden at lancere en AI-videomodel ved navn Muse Video på et senere tidspunkt. I et teknisk blogindlæg beskriver selskabet, at modellen ifølge CNBC leverer konkurrencedygtig ydeevne inden for evnen til at følge brugerens instrukser, visuel troværdighed og tidsmæssig sammenhæng i genereret video.

Muse Image ventes i løbet af året at blive udbredt til flere af Metas platforme, herunder Facebook og Messenger, samt til yderligere dele af Instagram og WhatsApp. Den gradvise udrulning giver Meta mulighed for at teste og finjustere modellen, før den bliver en fast del af selskabets brede portefølje af sociale medier og beskedtjenester.

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