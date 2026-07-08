Cardano-stifter: Trumps krypto-imperium gør branchen politisk sårbar

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Cardano-stifteren Charles Hoskinson mener, at det amerikanske kryptomarked er blevet så tæt sammenvævet med Donald Trumps politiske og forretningsmæssige interesser, at det ikke længere følger sine egne naturlige op- og nedture. Det siger han i et interview med David Gokhshtein, som mediet AMBCrypto refererer fra. Ifølge Hoskinson er investorernes fokus flyttet fra teknologi og udbredelse til at gætte på, hvad Washington finder på næste gang.

Udmeldingen kommer, mens Trump for nylig har oplyst, at hans kryptoinvesteringer nu overgår hans traditionelle forretninger som den største indtægtskilde. Det gør sagen særligt relevant for investorer, der forsøger at vurdere, om politisk risiko fra USA fortsat vil præge kursudsving på tværs af hele kryptomarkedet – også for danske investorer med eksponering mod Bitcoin og andre digitale aktiver.

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Politisk usikkerhed har erstattet den normale cyklus

Ifølge AMBCrypto pegede Hoskinson på, at markedet det seneste år har brugt uforholdsmæssig meget energi på at reagere på politisk usikkerhed frem for at forudse en klassisk bullmarkedscyklus. Investorerne har blandt andet skullet forholde sig til, om USA overhovedet ville vedtage en samlet krypto-lovgivning, hvordan told- og pengepolitik ville påvirke risikofyldte aktiver, og om Trump-administrationen fortsat ville støtte branchen.

Hoskinson formulerede det direkte i interviewet, gengivet af AMBCrypto: “If you took the United States out of it, we would have had a regular cycle and actually had an alt season in 2025.” Med andre ord mener Cardano-stifteren, at branchen gik glip af en naturlig “alt season” – en periode hvor alternative kryptovalutaer typisk stiger kraftigt i forhold til Bitcoin – fordi politisk støj overskyggede markedets egen dynamik.

Trumps krypto-forretning vokser eksplosivt

Baggrunden for Hoskinsons kritik er, at Trumps familiestøttede kryptoprojekter ifølge AMBCrypto genererede over 1,4 milliarder dollar i indtjening i 2025. Cirka 600 millioner dollar af det beløb stammer fra salget af tokenet til World Liberty Financial (WLFI), mens memecoinen Official TRUMP (TRUMP) angiveligt har indbragt omkring 636 millioner dollar – på trods af, at kursen er faldet drastisk fra en top på 74,24 dollar til 1,67 dollar ved seneste opgørelse.

Hoskinson advarer om, at denne sammenblanding af politisk magt og personlig kryptoformue risikerer at slå tilbage på hele branchen, ikke kun på Trump selv. Ifølge AMBCrypto udtalte han: “They’re going to punish crypto for that. They’re not going to push Trump because they can’t. They’re going to push crypto.” Med det mener han, at eventuel politisk modstand mod interessekonflikterne omkring Trumps kryptoprojekter i stedet kan ende med at ramme reguleringen af hele sektoren.

Frygt for ny regulatorisk nedslagstid

Cardano-stifteren kalder ifølge AMBCrypto den nuværende situation for “Gensler 2.0” – en henvisning til den tidligere formand for det amerikanske børstilsyn SEC, Gary Gensler, hvis embedsperiode var præget af en hård regulatorisk linje over for kryptobranchen. Hoskinsons pointe er, at politisk polarisering omkring Trumps kryptoengagement kan udløse en tilsvarende opstramning, uanset hvem der sidder ved magten efter ham.

Han er ikke alene om bekymringen. Ethereum-medstifter Vitalik Buterin advarede allerede i 2024 mod at støtte politiske kandidater alene fordi de bekendte sig til at være “pro-crypto”. Ifølge AMBCrypto sagde Buterin dengang, at man ved offentligt at bakke op om “pro-crypto”-kandidater risikerer at skabe et incitament, hvor politikere blot behøver at sige de rette ord for at få branchens opbakning – uden reelt at levere substansielle politiske resultater.

Samtidig peger AMBCrypto på, at Trumps ambition om at opbygge en amerikansk Bitcoin-reserve fortsat møder juridiske og administrative forhindringer. Embedsmænd stiller spørgsmålstegn ved, om det amerikanske finansministerium overhovedet har lovhjemmel til at eje og forvalte statens Bitcoin-beholdninger, selvom reserven oprindeligt var tiltænkt at skulle ligge under netop finansministeriet.

Betydning for investorer

For private investorer, herunder danske, understreger sagen, at kryptomarkedet i stigende grad prissætter politisk risiko fra USA på linje med traditionelle makrofaktorer som renter og inflation. Så længe usikkerheden om amerikansk regulering og Trumps personlige kryptoengagement fortsætter, kan det ifølge Hoskinsons vurdering give mere uforudsigelige udsving end de klassiske cykler, markedet historisk har fulgt.

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