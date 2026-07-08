Passagerer sagsøger United og Delta for vindueløse “vinduessæder”

En amerikansk dommer har afvist Uniteds forsøg på at få afvist en retssag om sæder solgt som vinduespladser – uden vindue. Delta afventer stadig kendelse.

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To amerikanske flyselskaber, United Airlines og Delta Air Lines, er havnet i en juridisk strid, efter passagerer har klaget over at have betalt ekstra for et “vinduessæde” – uden at der reelt var noget vindue. Det skriver Business Insider, som beskriver, hvordan en amerikansk distriktsdommer i San Francisco mandag afviste Uniteds forsøg på at få sagen mod selskabet henlagt, mens Deltas tilsvarende anmodning fortsat afventer afgørelse i Brooklyn.

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Sagerne blev anlagt i august 2025 og handler om et forhold, mange rejsende næppe er opmærksomme på: Ikke alle sæder placeret ved vinduesrækken har rent faktisk et vindue. På visse Boeing- og Airbus-fly er enkelte sæder – ofte i nødudgangsrækker eller bagest i kabinen – placeret ud for en blank sektion af flykroppen i stedet for et egentligt vindue.

Betalte op til 170 dollar for udsigt til en væg

En af sagsøgerne i søgsmålet mod United, Aviva Copaken, oplyser ifølge Business Insider, at hun betalte op til 170 dollar for det, hun troede var vinduessæder. United har i sit forsvar argumenteret for, at et vinduessæde blot betyder et sæde placeret ved kabinens ydervæg – ikke en garanti for udsyn. Den argumentation afviste dommeren dog ikke at lade indgå i den videre retssag, da United mandag fik sin afvisningsbegæring nedlagt.

United har over for Business Insider oplyst, at selskabet ikke har yderligere kommentarer til sagen, mens Delta har afvist at udtale sig. Ifølge mediet har United dog allerede opdateret sit bookingsystem, så det nu fremgår tydeligere under købet, hvis det valgte sæde ikke har vindue. Det er uklart, om Delta har foretaget lignende ændringer.

Et designproblem, flere selskaber deler

Fænomenet er ikke unikt for United og Delta. Business Insider peger på, at også Alaska Airlines, JetBlue og det irske lavprisselskab Ryanair opererer fly, hvor bestemte sæder mangler vinduer – typisk som følge af flyets tekniske opbygning. Luftkanaler, nødudstyr og elektriske installationer i skroget kan forhindre, at der kan monteres et vindue netop dér, hvor et sæde ellers ville have haft udsyn.

Problemet ses især på flyfamilierne Airbus A320, Boeing 737 og Boeing 757, hvor sædeplaceringen kan forskyde sig i forhold til vinduerne, hvis et selskab vælger at indsætte flere sæderækker for at øge kapaciteten. Det spanske flagselskab Iberia har eksempelvis vindueløse sæder i række 39 på sine Airbus A321XLR-fly, mens JetBlue har mindst ét vindueløst sæde på store dele af sin Airbus-flåde. På større fly som Boeing 777 og 787 er problemet ofte, at vinduerne er skæve i forhold til sæderne snarere end helt fraværende.

Samme pris uanset udsigt

Ifølge Business Insiders egne test-bookinger har flyselskaberne ikke for vane at give rabat på vindueløse sæder. En test på en Uniteds Boeing 737-900-afgang fra Chicago til Newark i september viste, at sæde 11A – uden vindue – kostede samme opgraderingspris på 80 dollar som identiske sæder med vindue i andre rækker. Tilsvarende prissætning er observeret hos både Alaska Airlines og Ryanair, hvor vindueløse sæder ikke koster mindre end almindelige vinduessæder.

Refusion er heller ikke garanteret, selv om det kan lade sig gøre i visse tilfælde. Copaken fik ifølge søgsmålet refunderet sit sædegebyr, efter hun klagede til United, mens en anden sagsøger, Marc Brenman, modtog en kompensation på 7.500 MileagePlus-point. United understreger dog, at selskabets befordringsvilkår ikke definerer et vinduessæde som en garanti for udsyn, og at refusion normalt kun gives, hvis en kunde nedgraderes fra det sæde, vedkommende oprindeligt betalte for. Lignende politikker gælder ifølge Business Insider også hos Alaska Airlines og JetBlue.

Udfaldet af de to retssager kan få betydning langt ud over de konkrete sagsøgere. Falder dommen ud til passagerernes fordel, kan det tvinge flyselskaber verden over til at ændre både prissætning og oplysningspligt omkring ekstra-betalte sæder – en udvikling, der potentielt også kan smitte af på europæiske selskaber som Ryanair, hvor lignende vindueløse sæder allerede findes i flåden. For investorer i luftfartssektoren er sagen derfor værd at holde øje med, da et negativt udfald kan medføre øgede omkostninger til systemændringer og kompensation på tværs af branchen.

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