OpenAI overvejer angiveligt at give den amerikanske regering en ejerandel på 5 pct.

Ifølge MarketWatch overvejer OpenAI at give den amerikanske regering en ejerandel for at dæmpe stigende kritik af AI-branchen.

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OpenAI overvejer angiveligt at overdrage en ejerandel på omkring 5 procent til den amerikanske regering. Det skriver MarketWatch, der peger på, at skridtet kan være et forsøg på at dæmpe den voksende kritik, som AI-branchen har oplevet i de seneste måneder.

Regeringen som medejer

Ifølge MarketWatch drøfter OpenAI muligheden for at give den amerikanske stat en direkte økonomisk andel i selskabet. Ideen skal ses i lyset af den stigende offentlige og politiske bevågenhed omkring udviklingen af avanceret kunstig intelligens, hvor spørgsmål om sikkerhed, magtkoncentration og samfundsmæssig kontrol i stigende grad fylder i debatten.

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Ved at gøre den amerikanske regering til medejer kan OpenAI ifølge kilden håbe på at neutralisere en del af den kritik, der har rettet sig mod selskabet og branchen generelt. En officiel ejerandel kunne signalere, at selskabets udvikling ikke foregår uden for statens indflydelse, hvilket potentielt kan berolige både lovgivere og offentligheden.

Hvorfor det er relevant nu

AI-industrien har de seneste måneder oplevet stigende opmærksomhed fra politikere og tilsynsmyndigheder, som i stigende grad stiller spørgsmål til, hvordan de store sprogmodeller og AI-selskaber styres, og hvem der reelt har kontrol over teknologien. En eventuel statslig ejerandel i OpenAI vil markere en ny type forhold mellem den amerikanske stat og et af de mest indflydelsesrige AI-selskaber i verden.

For investorer, der følger AI- og techsektoren tæt, er nyheden interessant, fordi den kan pege på en bredere tendens, hvor regeringer i stigende grad søger direkte indflydelse på centrale teknologivirksomheder – ikke kun gennem regulering, men også gennem ejerskab. Det kan på sigt få betydning for, hvordan andre store AI-aktører positionerer sig over for myndighederne.

Fortsat uklarheder om planerne

Det fremgår ikke af MarketWatchs oplysninger, hvor langt drøftelserne er nået, eller hvornår en eventuel aftale kan blive offentliggjort. Det er heller ikke oplyst, hvilken konkret model for ejerskab der er tale om, eller hvordan en statslig andel vil påvirke OpenAIs nuværende selskabsstruktur, som blandt andet omfatter et tæt samarbejde med private investorer.

OpenAI er ikke børsnoteret, og en eventuel aftale med den amerikanske regering vil derfor ikke direkte kunne handles af private investorer. Sagen kan dog få betydning for den bredere opfattelse af, hvordan store AI-selskaber fremover vil blive reguleret og eventuelt medejet af staten, hvilket kan påvirke investorernes syn på hele AI-sektoren, herunder børsnoterede selskaber med tætte relationer til udviklingen af kunstig intelligens.