SKF-aktien stiger 4 pct. efter robotik-joint venture med kinesiske Leaderdrive

Den svenske lejeproducent SKF oplevede en kursstigning på 4 pct., efter selskabet indgik et joint venture om robotteknologi med det kinesiske selskab Leaderdrive.

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SKF-B.ST 260,80 ▲ +4,82% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Aktien i den svenske industrikoncern SKF steg 4 pct., efter selskabet meldte om et nyt joint venture inden for robotteknologi sammen med det kinesiske selskab Leaderdrive. Det skriver Investing.com.

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Markedet reagerer positivt på robotik-satsning

Kursstigningen kom, efter nyheden om samarbejdet med Leaderdrive nåede markedet, og investorerne tog umiddelbart godt imod udmeldingen. En stigning på 4 pct. er en betydelig bevægelse for en etableret industriaktie som SKF, hvilket tyder på, at markedet ser positivt på selskabets fremstød ind i robotteknologi.

SKF, der har hovedsæde i Göteborg, er en af verdens største producenter af kuglelejer, tætninger og relateret industriteknologi til blandt andet bilindustrien, vindmøller og tung industri. Selskabet er noteret på Nasdaq Stockholm og indgår i det svenske C25-lignende storaktieindeks OMXS30.

Et skridt ind i robotteknologi

Joint venturet med Leaderdrive markerer tilsyneladende et forsøg fra SKF på at udvide sin tilstedeværelse inden for robotteknologi, et område der de senere år har tiltrukket stigende interesse fra industrielle producenter verden over. Robotik og automatisering er blevet et centralt vækstområde for mange traditionelle industrikoncerner, der søger at diversificere væk fra mere modne markeder.

Detaljerne om samarbejdets omfang, herunder investeringsstørrelse og forventet tidsplan, fremgår ikke af den foreløbige nyhedsdækning. Det er heller ikke oplyst, hvordan ejerskabet i det fælles selskab fordeler sig mellem de to parter.

Kinesisk partner i fokus

Leaderdrive er ikke et bredt kendt navn i vestlige finansmedier, men samarbejdet understreger den fortsatte tendens til, at europæiske industriselskaber søger partnerskaber med kinesiske virksomheder for at få adgang til teknologi og markeder inden for automatisering og robotik. For SKF kan aftalen potentielt åbne nye indtægtskilder ud over selskabets traditionelle kerneforretning med lejer og industrikomponenter.

For danske investorer, der følger nordiske industriaktier, er nyheden interessant som et eksempel på, hvordan etablerede industrikoncerner forsøger at positionere sig inden for vækstområder som robotteknologi og automatisering. Det bliver relevant at følge, om SKF senere offentliggør flere detaljer om samarbejdets konkrete indhold og økonomiske betydning.