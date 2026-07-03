Tesla lancerer seks-personers Model Y L i USA for at løfte salget

Tesla har ifølge Investing.com lanceret en seks-personers udgave af Model Y, kaldet Model Y L, på det amerikanske marked for at styrke salget.

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Tesla har lanceret en seks-personers udgave af sin populære Model Y i USA, døbt Model Y L. Det skriver Investing.com. Skridtet skal ifølge mediet være med til at give bilproducentens salg et løft.

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En ny variant til det amerikanske marked

Model Y L adskiller sig fra den almindelige Model Y ved at tilbyde plads til seks personer i stedet for det sædvanlige antal sæder. Dermed henvender bilen sig til familier og andre kunder, der efterspørger mere plads i kabinen.

Investing.com oplyser ikke nærmere detaljer om pris, rækkevidde eller leveringstidspunkt for den nye model, men fremhæver, at lanceringen er et forsøg fra Teslas side på at booste salget i USA.

Relevant for investorer i Tesla

Nyheden er interessant for aktionærer i Tesla, da lanceringen af nye modelvarianter typisk indgår i selskabets strategi for at fastholde og udvide sin kundebase på et marked, hvor konkurrencen fra andre elbilproducenter er stigende. En udvidelse af Model Y-familien kan potentielt appellere til et bredere segment af bilkøbere, der tidligere har fravalgt Tesla på grund af pladsbegrænsninger.

Model Y har i en årrække været en af Teslas mest solgte modeller globalt, og en seks-personers variant kan ifølge branchen være med til at tiltrække kunder, der ellers ville have kigget mod større SUV’er fra konkurrerende mærker.

Det fremgår ikke af Investing.coms omtale, hvornår bilen præcist bliver tilgængelig for kunder, eller hvilken prisstruktur Tesla vil operere med for den nye variant.