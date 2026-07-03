Crusoe i forhandlinger om at rejse 3 mia. dollar på AI-bølge

AI-infrastrukturselskabet Crusoe er ifølge Bloomberg i forhandlinger om en kapitalrejsning på 3 mia. dollar, mens efterspørgslen efter AI løfter værdiansættelsen.

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AI-infrastrukturselskabet Crusoe er i forhandlinger om at rejse 3 mia. dollar i frisk kapital. Det skriver Bloomberg ifølge Investing.com. Den stigende efterspørgsel efter AI-kapacitet skal ifølge nyhedsbureauet have løftet selskabets værdiansættelse markant.

AI-infrastruktur trækker investorer til

Crusoe indgår i en gruppe af virksomheder, der bygger og driver den fysiske infrastruktur bag den globale AI-boom – herunder datacentre og regnekraft til træning og drift af AI-modeller. Netop denne type infrastrukturselskaber har det seneste år tiltrukket massiv investorinteresse, i takt med at store teknologikoncerner og AI-udviklere øger deres udgifter til computerkraft.

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Ifølge Bloomberg er de aktuelle drøftelser et udtryk for, at investorer fortsat er villige til at værdisætte AI-relaterede infrastrukturselskaber højt, selv i en periode hvor dele af aktiemarkedet har vist tegn på nervøsitet omkring AI-relaterede værdiansættelser.

Del af et bredere kapløb om AI-kapacitet

Kapitalrejsningen skal ses i lyset af, at flere store aktører verden over i øjeblikket investerer massivt i AI-relateret infrastruktur – lige fra chipproduktion til strøm- og køleforsyning til datacentre. Investorer, der bevæger sig ind i disse selskaber, satser på, at efterspørgslen efter AI-regnekraft fortsat vil stige i de kommende år.

For private investorer understreger sagen, hvordan kapitalstrømmene i AI-sektoren i stigende grad flytter sig fra de rene softwareselskaber til de virksomheder, der leverer den underliggende fysiske infrastruktur. Det er en udvikling, der også har betydning for børsnoterede selskaber inden for chips, datacentre og energiforsyning, hvis vækst i vid udstrækning er drevet af den samme efterspørgsel.

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Der er endnu ikke fremlagt konkrete detaljer om, hvilke investorer der deltager i de aktuelle forhandlinger, eller hvornår en eventuel aftale kan falde på plads. NPinvestor følger sagen.