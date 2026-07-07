Xbox varsler 3.200 fyringer: Sådan blev Microsoft spilindustriens sorte får

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Microsoft skærer dybt i sin spilforretning. Xbox-divisionen skal skære 3.200 stillinger frem mod regnskabsåret 2027, heraf 1.600 med øjeblikkelig virkning, oplyser den nyudnævnte Xbox-chef Asha Sharma ifølge Business Insider. Fyringerne udgør omkring 20 procent af hele Xbox-enheden og indgår i en samlet Microsoft-nedskæring på 4.800 job, som blev annonceret mandag.

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I en intern mail til medarbejderne skriver Sharma ifølge Business Insider, at “vores forretning i dag ikke er sund”, og at Xbox opererer med marginer, der er tre til ti gange lavere end sammenlignelige platform- og udgivervirksomheder. Ud over fyringerne planlægger Microsoft at frasælge fire spilstudier og gennemføre ledelsesændringer for at vende udviklingen.

Sharma tiltrådte som Xbox-chef i februar og afløste den mangeårige direktør Phil Spencer. Hun kom til Microsoft i 2024 fra dagligvare-appen Instacart og har tidligere haft en ledende produktrolle i selskabets Core AI-forretning, fremgår det af artiklen.

En branche, der stadig lider efter pandemi-boomet

Xbox-fyringerne er langt fra et isoleret tilfælde. Corona-pandemien udløste en kortvarig opblomstring i spilforbruget, som siden er fladet ud og afløst af gentagne fyringsrunder i hele branchen. Ifølge en opgørelse fra teknisk artist Farhan Noor, som Business Insider har set, er der uden Xbox-nedskæringerne allerede fjernet omkring 4.600 job i spilindustrien i år, sammenlignet med 5.300 i hele 2025 og 14.600 i 2024.

Også konkurrenten Sony har måttet skære i sin PlayStation-division i de senere år. Samtidig er omkostningerne ved at udvikle store spiltitler eksploderet, i takt med at studierne satser på mere ambitiøse produktioner med længere udviklingstid og større budgetter. Analytikere anslår ifølge Business Insider, at “Grand Theft Auto VI” fra Rockstar Games – som ventes udgivet i november – har kostet mellem 1 og 1,5 milliarder dollar at udvikle.

Wedbush Securities-analytiker Michael Pachter peger over for Business Insider på, at konsolspil i modsætning til mobilspil kræver dyrt, dedikeret hardware, hvilket gør det sværere at nå de mere afslappede spillere. Samtidig har den generelle AI-boom presset priserne på hukommelse og lagerplads i vejret, hvilket gør det dyrere at producere konsoller.

Dyrere konsoller og en kamp om spillernes tid

Microsoft har allerede meldt ud, at priserne på Xbox-konsoller stiger med mellem 100 og 150 dollar afhængigt af modellen fra 1. august. Sony gennemførte en tilsvarende prisstigning på PlayStation 5 i april. Det er usædvanligt, fordi begge selskabers nuværende konsolgeneration blev lanceret tilbage i 2020, og priserne historisk set falder, i takt med at en generation ældes – ikke stiger.

Samtidig bruger spillerne stadig flere timer i en håndfuld længe etablerede titler, der løbende opdateres, som eksempelvis Epic Games’ “Fortnite”, fremgår det af Business Insiders gennemgang. Det gør det sværere for nye spiludgivelser at bryde igennem, og analytiker Pachter påpeger, at netop “Grand Theft Auto VI” kan forstærke den tendens yderligere, hvis spillerne bruger måneder eller endda år på titlen efter lanceringen.

Microsofts udfordringer rækker dog videre end de branchebrede tendenser. Xbox-konsoller har længe ligget bagefter Sonys PlayStation og Nintendos Switch i salg, mens abonnementstjenesten Game Pass har haft svært ved at levere reel vækst. Tidligere i årtiet satsede Microsoft stort på at gøre Game Pass mere attraktivt, blandt andet gennem opkøbet af ZeniMax Media, moderselskabet bag “Fallout”-serien, som ifølge Business Insider var en del af selskabets forsøg på at styrke indholdsbiblioteket.

Fortsat vækst i branchen – men på bekostning af job

Trods de mange fyringer er forbrugernes efterspørgsel efter computerspil fortsat stærk. Den globale spilomsætning ventes ifølge analysefirmaet SuperData-stifter og NYU Stern-professor Joost van Dreunen at vokse 4,2 procent i år til 260 milliarder dollar. Han peger dog på, at spilselskaberne forventes at forbedre deres marginer, og at fyringer er det middel, de griber til for at nå det mål.

For danske investorer er sagen relevant, fordi Microsoft er en af de mest udbredte aktier i danske investeringsforeninger, pensionsopsparinger og indeksfonde med eksponering mod amerikansk teknologi. Selv om Xbox og gaming kun udgør en mindre del af Microsofts samlede indtjening sammenlignet med skyforretningen Azure og AI-satsningen, viser sagen, at selv giganten Microsoft ikke er immun over for pres på marginer i dele af sin forretning.

En medarbejder, der er blevet fyret fra et af Xbox-studierne, siger til Business Insider, at ingen havde ventet, at nedskæringerne ville blive så omfattende. Udmeldingen understreger, at selv veletablerede navne i spilindustrien kæmper med at tilpasse forretningsmodellen til en tid med stigende udviklingsomkostninger, dyrere hardware og en spillerskare, der i stigende grad samler sig om få, dominerende titler.