Ambarella-topchef sælger aktier for næsten 900.000 dollar

En senior vicedirektør hos AI-chipselskabet Ambarella har solgt aktier for knap 900.000 dollar, viser en indberetning til de amerikanske myndigheder.

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En topchef hos det amerikanske chipselskab Ambarella har solgt aktier for knap 900.000 dollar. Det fremgår af en indberetning til det amerikanske børstilsyn SEC, som Yahoo Finance og The Motley Fool omtaler. Salget kommer, mens Ambarella-aktien har leveret et solidt afkast til investorerne det seneste år.

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Ifølge SEC-formularen, kendt som en Form 4, solgte senior vicepræsident Ju Chi-Hong 10.000 aktier i en åben markedstransaktion den 1. juli 2026. Salget havde en samlet værdi på 888.400 dollar, svarende til en gennemsnitspris på 88,84 dollar per aktie.

Beholder stadig en stor post aktier

Efter salget sidder Ju Chi-Hong tilbage med 155.924 direkte ejede aktier i Ambarella, hvilket ifølge Yahoo Finance svarer til en værdi på omkring 13,8 millioner dollar baseret på selskabets slutkurs den 1. juli 2026. Dertil kommer 8.000 aktier, som ejes indirekte.

Det betyder, at direktørens direkte beholdning blev reduceret med 5,75 procent som følge af salget. Det er dog fortsat en betydelig ejerandel, og salget af 10.000 aktier ligger klart over hans gennemsnitlige transaktionsstørrelse på cirka 3.569 aktier ved tidligere rene salgshandler, oplyser Motley Fool. Til sammenligning har det største enkeltstående salg siden juli 2023 ligget på 11.213 aktier, så den seneste transaktion er stor i historisk sammenhæng, men ikke rekordstor.

Prisen, aktierne blev solgt til, lå tæt på markedets niveau på handelsdagen. Ambarella-aktien åbnede den 1. juli 2026 til 83,63 dollar og lukkede dagen i 88,34 dollar, mens den vejede gennemsnitlige salgspris i indberetningen var 88,84 dollar. Det betyder, at salget blev gennemført cirka 6,2 procent over dagens åbningskurs og stort set på niveau med lukkekursen, hvilket ifølge Motley Fool tyder på, at transaktionen fulgte den generelle markedsudvikling snarere end at blive timet til en usædvanlig kurstop.

Chipselskab med fokus på AI og billedbehandling

Ambarella, der er noteret på Nasdaq under tickeren AMBA, udvikler avancerede system-on-chip-løsninger til videobehandling og kunstig intelligens. Selskabets teknologi bruges blandt andet inden for bilindustrien, overvågning og sikkerhed, robotteknologi og forbrugerelektronik, hvor kunderne typisk er producenter og leverandører, der integrerer Ambarellas chips i egne produkter, fremgår det af selskabets egen beskrivelse citeret af Motley Fool.

Selskabet havde ved seneste opgørelse en markedsværdi på omkring 3,44 milliarder dollar, mens omsætningen for de seneste tolv måneder lå på 405,19 millioner dollar. Aktien har ifølge Yahoo Finance leveret et afkast på 16,4 procent det seneste år målt frem til 1. juli 2026, mens overskriften fra kilden angiver en stigning på 18 procent — en forskel, der formentlig skyldes forskellige opgørelsestidspunkter for den seneste tolvmånedersperiode.

Uanset den præcise procentsats har Ambarella-aktien haft en positiv udvikling det seneste år, hvilket gør insidersalget interessant at følge for investorer, der forsøger at aflæse signaler fra ledelsens egne handler. Insidersalg er dog langt fra altid et negativt tegn — det kan skyldes alt fra personlig økonomi til planlagt diversificering af formue, og i dette tilfælde beholder Ju Chi-Hong fortsat en anseelig aktiepost i selskabet.

Hvad betyder det for investorer

For private investorer, der følger halvlederbranchen og AI-relaterede aktier, er indberetninger som denne en del af det løbende puslespil om, hvordan indsidere vurderer selskabets fremtidsudsigter. Et enkelt salg på under en million dollar ændrer sjældent afgørende ved det samlede billede, men størrelsen af transaktionen sammenlignet med historikken kan give et fingerpeg om, hvorvidt der er tale om rutinemæssig porteføljepleje eller et mere markant skifte i indsiderens holdning til aktien.

Ambarella opererer i et marked, hvor efterspørgslen efter AI-chips til blandt andet selvkørende biler, sikkerhedskameraer og robotteknologi har været i kraftig vækst globalt. Den udvikling har løftet flere halvlederselskaber betydeligt de seneste år, og danske investorer med eksponering mod amerikanske teknologi- og chipaktier via ETF’er eller enkeltaktier vil ofte have en form for indirekte eksponering mod netop denne type selskaber, selvom Ambarella ikke er blandt de allerstørste navne i sektoren målt på markedsværdi.

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