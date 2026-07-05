Kreml: Trump tilbød i telefonopkald at hjælpe med at finde Ukraine-aftale

En rådgiver i Kreml siger, at Trump under en telefonsamtale med Putin tilbød at hjælpe med at finde en løsning på krigen i Ukraine.

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Den amerikanske præsident Donald Trump tilbød under en telefonsamtale med Ruslands præsident Vladimir Putin at hjælpe med at finde en løsning på krigen i Ukraine. Det oplyser en rådgiver i Kreml, skriver Investing.com.

Udmeldingen kommer i en periode, hvor investorer verden over holder tæt øje med ethvert tegn på fremskridt i forsøget på at afslutte krigen, som har varet siden Ruslands fuldskala-invasion af Ukraine i februar 2022. Konflikten har haft store konsekvenser for globale energimarkeder, forsyningskæder og sikkerhedspolitik, og enhver antydning af en potentiel våbenhvile eller fredsaftale kan derfor sende bølger gennem både aktie-, valuta- og råvaremarkeder.

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Trump har længe presset på for en hurtig løsning

Siden sin tiltræden har Trump gentagne gange gjort det til en mærkesag at ville bringe krigen i Ukraine til en hurtig afslutning. Han har flere gange udtalt, at han ønsker en dialog direkte med Putin for at nå frem til en aftale, og har samtidig lagt pres på både Ukraine og europæiske allierede for at fremskynde forhandlinger.

Ifølge Investing.com er det netop denne indsats, som den navngivne Kreml-rådgiver nu henviser til, når det oplyses, at Trump under telefonsamtalen tilbød sin hjælp til at finde en aftale mellem de to lande. Kilden indeholder ikke yderligere detaljer om, hvornår samtalen fandt sted, eller hvilke konkrete elementer en eventuel aftale skulle indeholde.

Hvorfor markederne holder øje med Rusland-Ukraine-sporet

For investorer er sagen relevant, fordi udviklingen i Ukraine-konflikten har direkte betydning for energipriserne, herunder olie- og gaspriser, som Europa fortsat er sårbar over for. En reel fremgang mod en fredsaftale kunne på sigt åbne for en lempelse af de omfattende sanktioner mod Rusland, hvilket kan påvirke både energiselskaber, shippingaktier og valutakurser som den russiske rubel.

Omvendt har markederne tidligere reageret negativt, når forhåbninger om fredsforhandlinger er blevet skuffet, eller når nye eskaleringer har fundet sted. Usikkerheden om, hvorvidt et telefonopkald reelt fører til konkrete resultater, betyder derfor, at investorer typisk afventer mere håndfaste tegn, før de justerer deres positioner markant.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er sagen relevant, fordi europæiske aktier og især selskaber med eksponering mod energi, forsvar og shipping typisk reagerer på nyheder om Ukraine-krigen. Danske forsvarsrelaterede aktier og energiselskaber kan opleve kursudsving, hvis der kommer yderligere signaler om enten optrapning eller nedtrapning af konflikten.

Samtidig kan en eventuel lempelse af sanktionerne mod Rusland få betydning for prisen på olie og gas i Europa, hvilket igen kan påvirke inflationen og dermed rentemiljøet, som mange danske investorer allerede har fulgt tæt gennem det seneste år. Det er dog værd at bemærke, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger konkrete detaljer om indholdet af en eventuel aftale, og markedet bør derfor forholde sig afventende, indtil der kommer mere håndfast information fra officielle kilder i både Washington og Moskva.

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