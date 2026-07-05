Efterlyst finansmand: Rigmands selskab har taget pant i hans luksusvilla i Florida

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Den amerikanske finansmand Luke McGee er lige nu efterlyst med en europæisk arrestordre, efter at han undlod at møde op til sin egen retssag i Danmark om milliardsvindel med udbytteskat. Samtidig kæmper de danske skattemyndigheder en parallel civil kamp i USA for at inddrive penge fra ham – og her spiller en pragtvilla i Florida til næsten 200 millioner kroner nu en central rolle, skriver DR Nyheder.

Ifølge DR Nyheders gennemgang af flere hundrede sider amerikanske retsdokumenter har det danske skattevæsen sagsøgt en amerikansk fond, der ejer den 800 kvadratmeter store luksusbolig i Palm Beach. I sagen indgår også et selskab kaldet Quadrant Holdings, som ifølge DR er knyttet til en magtfuld amerikansk rigmand, der gennem årtier har doneret store summer til amerikanske præsidenter og præsidentkandidater. Det selskab har nu taget pant i villaen.

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Sagens rødder: Fiktive aktiehandler for milliarder

Sagen mod Luke McGee går 13 år tilbage. I 2013 var han allerede en erfaren erhvervsmand og topchef for medicinalselskabet AdaptHealth, som han selv havde været med til at stifte året før. Samme år indledte han et samarbejde med de to andre erhvervsfolk Jerome Lhote og Matthew Stein, der netop havde afsluttet deres samarbejde med briten Sanjay Shah – hovedmanden bag den store danske udbyttesag, skriver DR.

Ifølge danske myndigheder stod de tre amerikanere herefter bag en stribe fiktive aktiehandler i danske børsnoterede selskaber, som blev brugt til at trække store summer ud af den danske statskasse gennem tilbagebetaling af udbytteskat, de reelt aldrig havde betalt. Svindlen fortsatte i tre år, før de danske skattemyndigheder i 2015 opdagede uregelmæssighederne og stoppede udbetalingerne.

Seks år senere, i 2021, blev alle tre tiltalt for milliardsvindel, der ifølge DR har en strafferamme på op til 12 års fængsel. Alle tre nægter sig skyldige i sagen.

Udeblev fra retssagen og er nu efterlyst

Mens Lhote og Stein det kommende år skal møde jævnligt op i Retten i Glostrup for at forsvare sig mod anklagen, udeblev McGee, da retssagen startede 2. juni. Han havde ifølge DR Nyheders oplysninger heller ikke hentet sit pas, som var deponeret på den amerikanske ambassade i Washington. Der er nu udstedt en europæisk arrestordre mod ham.

Kun 13 dage efter retssagens start skete der ifølge amerikanske retsdokumenter dateret 15. juni en markant udvikling i den civile del af sagen i USA. De danske skattemyndigheder sagsøgte her fonden 470 South Ocean Boulevard Trust – opkaldt efter villaens adresse – samt den amerikanske advokat, der fungerede som trustee for fonden, og selskabet Quadrant Holdings.

Baggrunden for sagsanlægget er en dom fra september sidste år, hvor en ret i New York afgjorde, at McGee, Stein og Lhote i fællesskab skal betale over en milliard kroner til det danske skattevæsen. Ifølge DR skyldes kravet, at amerikanerne havde brudt et forlig med Danmark fra 2019 og trods delvis betaling nægtede at aflevere de sidste omkring 600 millioner kroner plus renter.

Krypto og en villa uden lån

Skattevæsnet kræver nu ifølge de amerikanske retsdokumenter, at Luke McGee dømmes for foragt for retten. Anklagen går på, at han angiveligt har forsøgt at skjule penge fra myndighederne ved blandt andet at investere i kryptovaluta, skriver DR Nyheder.

Det er netop villaen i Palm Beach, der nu tiltrækker skattevæsnets opmærksomhed. Fonden bag boligen blev oprettet i september 2021, og allerede dagen efter overførte McGee 29,6 millioner dollar – svarende til knap 200 millioner kroner – som blev brugt til at købe den mere end 800 kvadratmeter store luksusejendom. Ifølge DR blev handlen gennemført helt uden lån, hvilket nu vækker undren hos de danske myndigheder.

Det bemærkelsesværdige er tidspunktet: Villaen blev købt for kontanter kun et halvt år efter, at Luke McGee var blevet tiltalt af den danske anklagemyndighed for milliardsvindel – og mens han sammen med Lhote og Stein stadig skyldte de danske myndigheder store summer efter forliget fra 2019. DR Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra McGees amerikanske advokat, men har ved skrivende stund ikke modtaget svar.

Hvad betyder sagen for danske investorer?

Udbyttesagen, som Luke McGees sag er en del af, hører til blandt de dyreste skattesvindelsager i dansk historie og har kostet den danske statskasse milliarder af kroner. For danske investorer og skatteydere er sagen interessant, fordi det illustrerer, hvor svært og langvarigt det kan være at inddrive penge fra internationale bagmænd, selv når domme allerede er faldet ved amerikanske domstole.

At en magtfuld amerikansk rigmand nu via sit selskab har sikret sig pant i den omstridte villa, komplicerer yderligere skattevæsnets forsøg på at hente pengene hjem til Danmark. Sagen føjer sig til rækken af retslige efterspil, som fortsat verserer både i danske og amerikanske domstole i kølvandet på en af de mest omfattende svindelsager mod den danske stat.