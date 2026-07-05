Trump-konti går live: Dell-familien giver 250 dollar til millioner af børn

De statsstøttede "Trump Accounts" til amerikanske børn er nu åbnet for tilmelding. Michael Dell lover 250 dollar til de første 25 millioner børn, der melder sig til.

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De omtalte “Trump Accounts” – statsstøttede investeringskonti til amerikanske børn under 18 år – blev officielt lanceret den 4. juli. Det skriver Business Insider, som samtidig fortæller, at milliardæren og Dell-stifteren Michael Dell har lovet at give 250 dollar til de første 25 millioner børn, der melder sig til ordningen sammen med sin hustru Susan Dell.

Initiativet er en del af den amerikanske lov “Working Families Tax Cuts Act” og skal ifølge Det Hvide Hus fungere som en slags fremskudt pensionsopsparing for landets børn. Kontiene er skatteudskudte investeringskonti, hvor familier kan indbetale op til 5.000 dollar om året, og de fungerer som en traditionel IRA-pensionskonto, når barnet fylder 18 år.

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Sådan foregår tilmeldingen

For at oprette en konto skal forældre logge ind på eller oprette en konto hos det amerikanske skattevæsen IRS og derefter indsende formular 4547, hvor barnet indstilles til ordningen. Det kan ifølge Business Insider ske gennem selve Trump Accounts-appen, i forbindelse med selvangivelsen eller direkte på IRS’ hjemmeside.

USA’s finansminister Scott Bessent skriver på det sociale medie X, at appen er udstyret med “en fuld pakke” af funktioner. “Man kan begynde at indbetale til sit barns konto, udforske finansielle undervisningsmoduler og meget mere,” lyder det fra Bessent ifølge Business Insider.

Forældre til børn født mellem 1. januar 2025 og 31. december 2028, som har et gyldigt socialsikringsnummer, kan derudover få et engangsindskud på 1.000 dollar fra det amerikanske finansministerium direkte ind på barnets konto. Det er dermed en blanding af privat opsparing og offentligt tilskud, som skal give en hel generation af amerikanske børn en tidlig start på aktiemarkedet.

Milliardærer og storselskaber bakker op

Ud over Dell-familien har mere end et dusin filantroper og virksomheder ifølge Business Insider tilsluttet sig initiativet. Blandt dem nævnes kapitalforvalteren BlackRock, restaurantkæden Chipotle, betalingsgiganten Mastercard, betalingsselskabet Block, handelsplatformen Robinhood og banktjenesten Chime.

Michael Dell begrunder sin donation med et ønske om at give amerikanske børn en direkte andel i landets økonomiske vækst. “Dette gør ethvert barn til aktionær i den største velstandsskabende motor, verden nogensinde har kendt – amerikansk kapitalisme,” skriver Dell ifølge Business Insider på X.

Præsident Donald Trump har samtidig opfordret flere amerikanske virksomheder til at bidrage økonomisk til ordningen. På det sociale medie Truth Social skriver Trump, ifølge Business Insider, at finansministeriet nu vil tage imod filantropiske bidrag i form af omsætteligt, børsnoteret aktie til at finansiere kontiene. “Dette åbner døren for store amerikanske virksomheder, filantroper og jobskabere til at investere direkte i vores børns fremtid og hjælpe med at opbygge en generation af sparere, investorer og ejere,” lyder det fra Trump.

Hvorfor det er interessant for investorer

For danske investorer er nyheden interessant af flere grunde. For det første viser lanceringen, hvordan store amerikanske finanshuse og teknologiselskaber som BlackRock, Robinhood og Mastercard aktivt binder sig til statslige investeringsinitiativer – en model, der potentielt kan blive skabelon for lignende tiltag i andre lande, herunder Europa.

For det andet peger initiativet på en bredere amerikansk politisk tendens under Trump-administrationen, hvor skattelettelser og direkte kontante tilskud til borgerne indgår som en fast del af den økonomiske politik. Det kan på sigt påvirke den amerikanske forbrugsvillighed og dermed have afsmittende effekt på globale aktiemarkeder, herunder de amerikanske indeks som mange danske investorer har eksponering mod gennem indeksfonde og ETF’er.

Endelig er der en mere direkte kobling til flere børsnoterede selskaber. Både BlackRock, Mastercard, Block og Robinhood er navne, som mange danske investorer allerede har i deres portefølje eller kender fra amerikanske indeks. Deres engagement i Trump Accounts-programmet kan på sigt betyde tilførsel af nye kunder og aktiver under forvaltning, særligt for BlackRock og Robinhood, hvis ordningen får den brede tilslutning, administrationen håber på.

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