Micron-aktien op 698 % på et år: Er en aktiesplit på vej?

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Aktien i den amerikanske chipgigant Micron Technology har haft et af de mest bemærkelsesværdige kursforløb i hele AI-boomet. Ifølge Motley Fool, som citeres af Yahoo Finance, er aktien steget omkring 698 procent over det seneste år og handles nu tæt på 1.000 dollar. Den kraftige stigning har fået investorer til at spekulere i, om selskabet snart vil gennemføre en aktiesplit for at gøre papiret mere tilgængeligt for private investorer.

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En så voldsom kursstigning på blot 12 måneder er ekstraordinær selv i en sektor, der har været drevet frem af den enorme efterspørgsel efter hukommelseschips til AI-servere og datacentre. Micron er en af verdens største producenter af DRAM- og NAND-hukommelse, og selskabets produkter er centrale komponenter i alt fra grafikkort til de datacentre, der driver kunstig intelligens.

Historikken taler for en split

Micron har tidligere gennemført flere fremadgående aktiesplits. Ifølge Motley Fool splittede selskabet sin aktie i både 1994 og 1995, og senest gennemførte Micron en split i år 2000. Alle tidligere splits har været af den type, hvor antallet af udestående aktier øges, og kursen pr. aktie sænkes tilsvarende, uden at det ændrer på selskabets samlede markedsværdi eller fundamentale forhold.

En aktiesplit er rent teknisk en kosmetisk øvelse, der ikke ændrer selskabets indtjening, vækst eller balance. Alligevel er der en udbredt opfattelse blandt investorer og analytikere om, at lavere kurser pr. aktie kan øge efterspørgslen fra mindre, private investorer, som ofte foretrækker at kunne købe et helt antal aktier uden at skulle investere flere tusinde dollar for en enkelt post.

Nvidia som skabelon

Sammenligningen med Nvidia ligger lige for. Ifølge Motley Fool annoncerede Nvidia i juni 2024 en 10-for-1 aktiesplit, efter at selskabets AI-drevne kursrally havde sendt aktien op omkring 1.200 dollar. Siden splitten trådte i kraft, er Nvidia-aktien steget yderligere cirka 60 procent på split-justeret basis, hvilket ifølge artiklen understøtter tesen om, at en split kan fungere som en medvind for kursudviklingen ved at gøre aktien mere attraktiv for en bredere gruppe af investorer.

Micron befinder sig nu i en lignende situation som Nvidia gjorde for godt to år siden: en aktiekurs tæt på fire cifre efter en eksplosiv stigning drevet af AI-relateret efterspørgsel. Det er den kombination, der får analytikere til at pege på, at ledelsen kan overveje samme skridt som konkurrenten.

Aktien er attraktiv – med eller uden split

Uanset om Micron vælger at splitte aktien eller ikke, peger Motley Fool på, at den nuværende værdisætning fortsat virker attraktiv. Ifølge artiklen handles Micron-aktien til omkring 23 gange forventet indtjening, hvilket beskrives som en rabat i forhold til den vækst, selskabet leverer i øjeblikket.

Der er også en praktisk pointe for investorer, som ikke ønsker at vente på en eventuel split: Mange mæglerhuse tilbyder i dag muligheden for at købe fraktionerede aktier. Det betyder, at investorer allerede nu kan få eksponering mod Micron uden at skulle betale den fulde kurs for en enkelt aktie – en mulighed, der også findes hos flere danske og internationale handelsplatforme, som private investorer i Danmark typisk anvender.

For danske investorer, der følger AI- og halvlederaktier tæt, er Microns kursudvikling endnu et eksempel på, hvor voldsomme bevægelser der har kendetegnet sektoren de seneste år. Selskaber som Nvidia, AMD og Micron er alle blevet centrale byggesten i den infrastruktur, der driver den globale AI-udvikling, og deres kursudsving har stor betydning for både brede teknologiindeks og de mange investeringsforeninger og ETF’er, der har eksponering mod amerikansk teknologi.

Om Micron rent faktisk vælger at gennemføre en ny aktiesplit, er der ifølge Motley Fool ingen officiel bekræftelse på endnu. Historikken og sammenligningen med Nvidia gør det dog til et scenarie, som mange investorer nu holder øje med, i takt med at kursen fortsætter sin opadgående kurs efter et år med rekordstor efterspørgsel efter hukommelseschips til AI-industrien.