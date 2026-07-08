Analytiker: Tesla-aktien kan stige 20 pct. ved SpaceX-fusion

Flere på Wall Street ser stigende sandsynlighed for, at Elon Musks Tesla og SpaceX bliver lagt sammen – en fusion analytiker mener kan sende Tesla-aktien op 20 pct.

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En stadig mere udbredt teori på Wall Street er, at Elon Musks to største selskaber, Tesla og SpaceX, på et tidspunkt kan blive lagt sammen. Ifølge MarketWatch peger flere markedsaktører nu på en øget sandsynlighed for netop det scenarie, og en analytiker vurderer, at Tesla-aktien kan stige omkring 20 pct., hvis en sådan fusion bliver til virkelighed.

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Spekulationen sætter fornyet fokus på, hvordan Elon Musks forretningsimperium er strikket sammen, og hvad det kan betyde for Tesla-aktionærer, hvis rumfartsselskabet SpaceX på et tidspunkt bliver integreret i det børsnoterede elbilselskab. For investorer i Tesla, der de seneste år har oplevet store kursudsving drevet af alt fra leveringstal til Musks politiske engagement, er endnu en potentiel katalysator interessant læsning.

Hvorfor fusionsspekulationen dukker op nu

Ifølge MarketWatch er det ikke første gang, markedet spekulerer i en tættere kobling mellem Tesla og SpaceX. Begge selskaber er grundlagt og ledet af Elon Musk, og han har gennem årene demonstreret vilje til at flytte rundt på og sammenlægge dele af sit forretningsimperium, når det har givet strategisk mening for ham.

Det mest oplagte historiske eksempel er Teslas overtagelse af solcelleselskabet SolarCity i 2016, som dengang også var kontroversiel blandt investorer, fordi Musk sad på ledende poster i begge selskaber. Senere har Musk også stået bag en sammenlægning af sit AI-selskab xAI og det tidligere Twitter, nu X, hvilket viser et mønster af, at han er villig til at konsolidere sine forretninger under én paraply, når det giver adgang til kapital eller strategiske synergier.

SpaceX er i dag et af verdens mest værdifulde privatejede selskaber takket være sin dominerende position inden for kommerciel rumfart og sit satellitbaserede internetnetværk, Starlink. Fordi SpaceX ikke er børsnoteret, har almindelige investorer ikke direkte adgang til at investere i selskabet – noget en eventuel fusion med Tesla ville kunne ændre på, hvis SpaceX-aktiviteter dermed indirekte bliver en del af det børsnoterede Tesla.

Potentialet for en kursstigning på 20 pct.

Ifølge MarketWatch peger analytikeren på, at en fusion mellem de to selskaber kan udløse en kursstigning i Tesla-aktien på omkring 20 pct. Ræsonnementet bygger på, at investorer i så fald ville få adgang til SpaceX’ vækstpotentiale og forretningsområder gennem deres eksisterende Tesla-aktier, hvilket kan tiltrække ny kapital og øge interessen for aktien.

For Tesla-aktionærer vil en sådan udvikling potentielt betyde, at værdien af selskabets rumfartsaktiviteter – herunder Starlink og de kommercielle raketopsendelser – bliver indregnet i aktiekursen på en måde, den ikke er i dag. Tesla handles i forvejen til en høj værdiansættelse sammenlignet med traditionelle bilproducenter, blandt andet fordi markedet allerede indregner forventninger til selvkørende teknologi, robotik og kunstig intelligens i selskabets fremtidige indtjening.

En tilføjelse af SpaceX’ forretning kunne ifølge tankegangen give endnu et lag af vækstfortælling, som investorer kan prisfastsætte ind i aktien. Omvendt er det værd at bemærke, at en fusion også kan rejse spørgsmål om selskabsstyring og interessekonflikter, i lighed med den kritik der lød ved SolarCity-overtagelsen, hvor mindretalsaktionærer efterfølgende anlagde sag mod Musk.

Usikkerhed og betydning for investorer

Det fremgår ikke af MarketWatchs dækning, hvornår eller om en fusion overhovedet vil blive gennemført, og det er værd at understrege, at der er tale om spekulation og analytikervurderinger snarere end en officiel plan fra hverken Tesla eller SpaceX. Musk har tidligere afvist eller nedtonet lignende rygter, og selskabernes ejerstruktur samt regulatoriske forhold kan gøre en egentlig sammenlægning kompliceret at gennemføre i praksis.

Ikke desto mindre viser spekulationen, hvor tæt markedet følger ethvert signal om Musks strategiske bevægelser, og hvor følsom Tesla-aktien fortsat er over for nyheder, der ikke direkte handler om bilsalg eller kvartalsregnskaber. For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske teknologi- og vækstaktier via enten direkte aktiebesiddelser eller globale investeringsforeninger, er Tesla en af de mest omtalte og omdiskuterede aktier i porteføljer med fokus på fremtidsteknologi.

En eventuel fusion med SpaceX vil derfor kunne få stor betydning for Teslas kursudvikling og dermed også for de mange danske investorer, der i forvejen har store bevægelser i deres porteføljer at forholde sig til, når det gælder netop denne aktie. Indtil videre er der dog tale om en teori blandt analytikere snarere end en konkret plan fra selskabernes side.