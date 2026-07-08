Rivian styrtdykker 18 pct. efter kæmpe aktiesalg for 1,5 mia. dollar

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

RIVN.US 16,49 ▼ -18,12% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Rivian-aktien styrtdykkede tirsdag med 18 procent, efter at den amerikanske elbilproducent annoncerede et stort aktiesalg for at hente frisk kapital. Det skriver CNBC. Faldet var det største for aktien siden 2024 og det femtestørste nogensinde i selskabets historie.

Læs mere: Rivian Automotive Aktie (RIVN): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Ifølge CNBC solgte Rivian 75 millioner nye Class A-aktier i en offentlig udbudsrunde, der blev gennemført i den forlængede handelssession efter almindelig børstid. Baseret på mandagens lukkekurs på 20,14 dollar pr. aktie ville udbuddet indbringe omkring 1,51 milliarder dollar til selskabet.

Kapitaludvidelsen kommer, blot en dag efter at Rivian-aktien steg 8,1 procent mandag – og efter en stigning på 19,2 procent i ugen forinden. Det betyder, at investorer, der havde presset aktien op i optimisme, nu ser en betydelig del af opturen blive udvandet af det nye aktiesalg.

Pengene skal bruges til lån fra energiministeriet

I børsdokumenterne oplyser Rivian ifølge CNBC, at provenuet fra aktiesalget skal bruges til at finansiere egenkapitalindskud som led i en låneaftale med det amerikanske energiministerium (DOE). Selskabet har desuden givet de underwritere, der står for udbuddet, en option på i op til 30 dage at købe yderligere 11,25 millioner aktier.

For danske investorer, der følger den amerikanske elbilsektor og eventuelt har positioner i Rivian gennem internationale depoter, understreger episoden en klassisk risiko ved vækstselskaber i kapitaltunge industrier: Selv positive kursbevægelser kan udløse aktieudvandende kapitalrejsninger, når selskabet har brug for likviditet til store investeringer.

Dropper 2027-mål om overskud

Kapitalrejsningen kommer, efter at Rivian for nylig har opgivet sit tidligere mål om at nå positiv indtjening i 2027. Ifølge CNBC skyldes det en forventet markant stigning i udgifter til forskning og udvikling inden for selvkørende teknologi og næste generation af køretøjer.

Samtidig er Rivian i gang med at lancere sin nye mellemklasse-SUV, R2-modellen, som selskabet håber kan bringe det tættere på et samlet overskud hen mod slutningen af årtiet. Lanceringen af R2 ses som en central milepæl for Rivian, der hidtil primært har været kendt for dyrere modeller som R1S og R1T samt varevogne til Amazon.

Bedre end ventet på topline og likviditet

Samme dag som aktiesalget offentliggjorde Rivian også foreløbige tal for andet kvartal i en separat børsmeddelelse. Selskabet venter en omsætning på mellem 1,55 og 1,65 milliarder dollar for kvartalet, hvilket ifølge CNBC ligger over analytikernes gennemsnitlige forventning på 1,45 milliarder dollar ifølge data fra LSEG.

Rivians beholdning af kontanter, likvide midler og kortfristede investeringer blev estimeret til 5,3 milliarder dollar ved udgangen af andet kvartal, en stigning fra 4,8 milliarder dollar ved udgangen af første kvartal, fremgår det af selskabets meddelelse. Selv med et solidt likviditetsberedskab og bedre omsætning end ventet valgte selskabet altså at hente yderligere kapital fra markedet – hvilket typisk signalerer, at ledelsen forventer betydelige investeringer forude, blandt andet i selvkørende teknologi og R2-produktionen.

Kursreaktionen illustrerer en klassisk dynamik på aktiemarkedet: Når et selskab udsteder nye aktier, udvandes eksisterende aktionærers ejerandel, hvilket typisk presser kursen ned på kort sigt – uanset om formålet med kapitalrejsningen er strategisk fornuftigt på længere sigt. For Rivian, der stadig kæmper med at nå frem til bæredygtig indtjening, vil investorernes fokus fremover være rettet mod, hvor hurtigt R2-lanceringen og eventuelle nye samarbejder, som aftalen med energiministeriet, kan omsættes til reel værdiskabelse.

Læs også: Analytiker: Tesla-aktien kan stige 20 pct. ved SpaceX-fusion