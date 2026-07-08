Vikarbureau slettede 5.000 mails under kontrolbesøg – kan få bøde

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kalder det "betydelig obstruktion", at JobTeam slettede tusindvis af mails under et uanmeldt kontrolbesøg i april.

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Vikarbureauet JobTeam har ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forsøgt at modarbejde en uanmeldt kontrolundersøgelse ved at slette mere end 5.000 mails og andre elementer fra en medarbejders it-konto, mens myndigheden var til stede på virksomhedens adresse i Esbjerg. Det skriver DR.

Ifølge en ny afgørelse fra styrelsen skete sletningen i løbet af cirka en halv time, efter at kontrolbesøget var gået i gang i april. Styrelsen betegner forløbet som en betydelig overtrædelse af konkurrenceloven, fordi materialet blev fjernet systematisk og målrettet mod netop de oplysninger, som kunne have haft betydning for undersøgelsen.

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Sletning skete “i panik”

Sagen opstod, da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen aflagde et uanmeldt besøg hos JobTeam som led i en større undersøgelse af mulige konkurrencebegrænsende forhold i branchen for jobformidling og rekruttering. Styrelsen havde forinden en mistanke om, at der kunne foregå aftaler eller samordnet praksis i strid med konkurrenceloven, og at virksomhedens franchisekoncept muligvis rummede problematiske elementer.

Allerede under selve kontrolbesøget oplyste JobTeam ifølge styrelsen, at en medarbejder havde slettet mails “i panik”, efter at undersøgelsen var startet. Styrelsen gennemgik efterfølgende virksomhedens logfiler og fandt frem til flere af de slettede filer, herunder korrespondance med personer, der tidligere havde henvendt sig til myndighederne om virksomheden.

Det er lykkedes styrelsen at genskabe dele af det slettede materiale, men det ændrer ifølge myndigheden ikke på, at overtrædelsen allerede var begået i det øjeblik, mailene blev fjernet.

Styrelsen: Kan udløse bøde

Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stefan Kobbernagel understreger, at virksomheder har en generel pligt til at samarbejde under en kontrolundersøgelse, og at det er forbudt at slette materiale, mens en sag pågår. “Virksomheder har pligt til at samarbejde med os under en kontrolundersøgelse, og det er forbudt at slette materiale, når undersøgelsen er i gang,” siger han ifølge DR.

Han peger desuden på, at selv delvis genskabelse af slettede data ikke fjerner det principielle problem, fordi styrelsens muligheder for at håndhæve konkurrencereglerne bliver svækket, når materiale forsøges fjernet. “Sletning af materiale svækker vores mulighed for at håndhæve konkurrencereglerne, og det kan medføre bøde,” lyder det fra kontorchefen.

Styrelsen har i sin afgørelse konkluderet, at der er tale om en overtrædelse af konkurrenceloven, og at sagen efter alt at dømme vil ende med en bøde til virksomheden. Størrelsen af en eventuel sanktion afhænger blandt andet af, om JobTeam vælger at anke afgørelsen.

JobTeam afviser styrelsens udlægning

JobTeams advokat, Jacob Borum fra Plesner, oplyser til DR, at virksomheden langt fra deler myndighedens beskrivelse af begivenhederne. “Jeg kan på vegne af JobTeam oplyse, at selskabet er uenig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beskrivelse af de faktiske forhold og den juridiske vurdering,” skriver han i en mail til DR Nyheder.

Under sagsbehandlingen har vikarbureauet ifølge DR argumenteret for, at sletningerne ikke bør betragtes som obstruktion, netop fordi styrelsen efterfølgende har kunnet genskabe store dele af materialet. Det argument afviser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dog, som fastholder, at selve handlingen – at slette data under en igangværende kontrol – i sig selv udgør en overtrædelse, uanset om det senere lykkes at rekonstruere oplysningerne.

Advokaten ønsker ikke at kommentere nærmere på, hvorfor mailene blev slettet, eller om JobTeam vil anke sagen. “JobTeam vil redegøre nærmere for sine synspunkter under den videre behandling af sagen. Selskabet har ingen yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt,” skriver Jacob Borum.

Betydning for erhvervslivet og investorer

Sagen er et konkret eksempel på, hvor alvorligt danske konkurrencemyndigheder tager brud på samarbejdspligten under kontrolundersøgelser – også selv om den underliggende sag om mulige konkurrenceovertrædelser i vikar- og rekrutteringsbranchen endnu ikke er afgjort. For virksomheder generelt understreger sagen, at forsøg på at fjerne dokumentation under et myndighedsbesøg i sig selv kan udløse selvstændige sanktioner, uanset udfaldet af den oprindelige undersøgelse.

For investorer med eksponering mod bemandings- og rekrutteringsbranchen er sagen en påmindelse om, at sektoren i øjeblikket er under skærpet tilsyn fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvilket kan medføre yderligere bøder eller krav til branchens aktører, hvis flere overtrædelser bliver afdækket. JobTeam er ikke børsnoteret, men sagen kan få betydning for, hvordan myndighederne fremover håndhæver reglerne over for større og mindre spillere i branchen.